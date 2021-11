Audi A8 2022 từ 2,6 tỷ đồng, có gì "đấu" Mercedes-Benz S-Class?

Đã 4 năm sau khi thế hệ hiện tại ra mắt, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Audi A8 2022 mới được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Không làm khách hàng thất vọng, Audi A8 2022 được cải tiến đáng kể cả về thiết kế lẫn trang bị. Tuy chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng mẫu xe sang Audi A8 2022 lại được thay đổi nhẹ trong kích thước. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 5.190 mm, chiều rộng 1.950 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. Trong khi đó, Audi A8L 2022 có chiều dài lên đến 5.320 mm. Tuy nhiên, phiên bản dài nhất của dòng Audi A8 mới phải là A8 L Horch dành riêng cho thị trường Trung Quốc với kích thước 5.450 mm. Không dừng ở đó, hãng Audi còn làm mới ngoại hình của mẫu "xe nhà giàu" này. Đầu tiên phải kể đến thiết kế lưới tản nhiệt Singleframe tái thiết kế, chẳng những rộng hơn mà còn trông nổi bật hơn trước. Tiếp đến là hệ thống đèn nâng cấp ở cả đầu xe lẫn đuôi xe. Trong đó, đèn pha Matrix LED kỹ thuật số đi kèm gần 1,3 triệu tấm gương siêu nhỏ mỗi bên để mang đến khả năng chiếu sáng chính xác hơn, tương tự điểm ảnh của màn hình. Khác với đầu xe, thiết kế bên sườn của Audi A8 2022 về cơ bản là không thay đổi so với trước, trừ vành la-zăng. Khi mua mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này, khách hàng có thể chọn các loại vành với đường kính dao dộng từ 18 - 21 inch. Ở phía sau, Audi A8 2022 có thêm hệ thống đèn hậu OLED kỹ thuật số tiêu chuẩn mới. Khi xe đang đỗ, đèn hậu có thể bật sáng lên nếu những chiếc xe khác đến gần từ phía sau trong khoảng cách 2 mét. Ngoài ra, hãng Audi cũng trang bị gói phụ kiện mạ crôm mới giúp A8 2022 trông bắt mắt hơn. Lần đầu tiên, mẫu xe sang này còn có gói phụ kiện ngoại thất S line thể thao. Riêng phiên bản S8 hiệu suất cao của dòng Audi A8 2022 sẽ có những đặc điểm nhận dạng riêng như 4 ống xả và bộ khuếch tán gió phía sau. Bên cạnh đó, Audi S8 2022 còn dài hơn 10 mm so với A8 vì sở hữu cản va khác biệt. Tương tự ngoại thất, nội thất của Audi A8 2022 cũng được cải tiến với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái tùy chọn và màn hình cảm ứng 8,6 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí MIB3. Đằng sau, hành khách có thể giải trí nhờ cặp màn hình Full HD 10,1 inch và đèn đọc sách Matrix LED. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Advanced Sound System với âm ly 1.920 W và 23 loa, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí, nước hoa cũng như ngăn chứa đồ uống nằm giữa 2 ghế sau. Với Audi A8L 2022, khách hàng có thể chi thêm tiền cho ghế thư giãn ở đằng sau. Không chỉ có thể tùy chỉnh, ghế thư giãn còn đi kèm tựa đầu ghế chỉnh điện, lưng ghế mát-xa và bàn đặt chân tích hợp vào ghế phụ lái phía trước. Khi có mặt trên thị trường, Audi A8 2022 sẽ đi kèm nhiều tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.0L dành cho Audi A8 55 TFSI 2022, tạo ra công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở châu Âu. Trong khi đó, tại Trung Quốc, động cơ này chỉ tạo ra công suất tối đa 282 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V8, dung tích 4.0L dành cho Audi A8 60 TSFI quattro 2022 với công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây. Riêng Audi S8 2022 sử dụng động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L với công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây. Ngoài hệ dẫn động 4 bánh quattro tiêu chuẩn, Audi S8 2022 còn có hệ thống treo chủ động, bộ vi sai thể thao và hệ thống đánh lái 4 bánh. Theo hãng Audi, A8 2022 có 3 gói công nghệ an toàn chủ động tùy chọn, mang tên Park, City và Tour, mang đến các tính năng hỗ trợ lái bán tự động cho xe. Trong đó, gói Park bổ sung tính năng hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa, cho phép người lái đứng ngoài và đưa xe ra/vào chỗ đỗ. Tổng cộng, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này có 40 tính năng an toàn khác nhau. Dự kiến có mặt trên thị trường châu Âu vào tháng 12 năm nay, giá xe Audi A8 2022 có mức khởi điểm từ 99.500 Euro (khoảng 2,6 tỷ đồng). Con số tương ứng của Audi S8 2022 là 144.800 Euro (3,8 tỷ đồng). Xe có tổng cộng 11 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn, trong đó xanh lá District Green, xanh dương Firmament Blue, xám Manhattan Grey và xanh dương Ultra Blue là màu mới. Ngoài ra, hãng Audi còn bổ sung các màu sơn nhám cho mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này như xám Daytona Grey, bạc Floret Silver, xanh lá District Green, xám Terra Grey và trắng Glacier White Video: Giới thiệu sedan hạng sang cỡ lớn Audi A8 2022.

