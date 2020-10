Chevrolet Groove 2020 - SUV cỡ B siêu rẻ chỉ từ 283 triệu đồng

Vào hồi tháng 7 năm nay, tập đoàn General Motors (GM) đã hé lộ việc sẽ ra mắt một mẫu crossover cỡ C hoàn toàn mới tại thị trường Nam Mỹ. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng thì mẫu crossover này cũng trình làng tại thị trường Chile dưới cái tên Chevrolet Groove 2020 mới. Mẫu xe SUV Chevrolet Groove 2020 trên thực tế được phát triển dựa trên mẫu ôtô Trung Quốc Baojun 510 do liên doanh SAIC-GM-Wuling sản xuất. Như vậy, đây là mẫu xe mang thương hiệu Chevrolet thứ hai do liên doanh này sản xuất, sau Captiva thế hệ thứ hai vốn được phát triển dựa trên Baojun 530. Tương tự trường hợp của Captiva thế hệ thứ hai, Chevrolet Groove 2020 cũng chỉ là phiên bản đổi tên và chỉnh sửa thiết kế của Baojun 510. Do đó, Chevrolet Groove 2020 sở hữu chiều dài 4.216 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm tương tự Baojun 510. Với kích thước này, Groove 2020 thuộc phân khúc SUV cỡ B và là mẫu xe đa dụng nhỏ nhất của thương hiệu Chevrolet. Bên ngoài, Chevrolet Groove 2020 sở hữu thiết kế đầu xe về cơ bản là giống Baojun 510, trừ lưới tản nhiệt. Ở Chevrolet Groove 2020, lưới tản nhiệt đi kèm 3 nan mạ crôm nằm ngang và logo hình chữ thập màu vàng ở giữa. Trong khi đó, thiết kế sườn xe và đuôi xe của Chevrolet Groove 2020 chẳng có gì khác so với Baojun 510. Tương tự như vậy, thiết kế nội thất của hai mẫu xe này cũng gần như giống hệt nhau, trừ logo trên vô lăng. Được chia thành 2 phiên bản là LT và Premier, Chevrolet Groove 2020 có nhiều trang bị tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, 4 túi khí, vành 16 inch, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, camera lùi cũng như điều hòa. Ở bản Premier, mẫu SUV cỡ B này còn được trang bị nội thất phối 2 màu, ghế và vô lăng bọc da, cửa sổ trời, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động và hệ thống đèn LED. Dù ở phiên bản nào, Chevrolet Groove 2020 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 lb-ft. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Dự kiến, Chevrolet Groove 2020 sẽ được bày bán trên thị trường Chile vào tháng 10 này với 5 màu sơn ngoại thất là đỏ, xám, trắng, xanh dương và cam. Trong thời gian tới, mẫu SUV cỡ B này sẽ tiếp tục được giới thiệu tại một số thị trường Nam Mỹ khác như Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia và Uruguay. Ngoài ra, xe còn được bày bán cả ở thị trường Trung Đông và châu Phi. Vì dành cho những thị trường mới nổi nên mẫu SUV cỡ B này có giá rất hợp túi tiền. Theo đó, giá xe Chevrolet Groove 2020 tại thị trường Chile khởi điểm từ 9,69 triệu Peso (283 triệu đồng) với bản LT và 10,69 triệu CLP (312 triệu đồng) với bản Premier. Với giá bán này, Groove trở thành mẫu SUV rẻ nhất trong lịch sử thương hiệu Chevrolet. Khi có mặt trên thị trường, Chevrolet Groove 2020 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Kona, Kia Seltos và Ford EcoSport. Video: Chi tiết SUV Chevrolet Groove 2020 giá rẻ mới.

