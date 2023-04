Chery TJ-1 từ 342 triệu đồng sắp về Việt Nam, "đối thủ" Honda CR-V

Ngày 7/4/2023 vừa qua, hãng Chery đã tổ chức sự kiện New Energy Night với chủ đề "Technology Evolution" ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong sự kiện này, hãng đã ra mắt hàng loạt mẫu xe mới của mình, bao gồm cả Chery TJ-1 2023 mới. Dự kiến, vào cuối năm nay, mẫu xe này cũng sẽ được bán ở Việt Nam nhưng dưới cái tên riêng là Jaecoo 7. Điểm nhấn của mẫu xe SUV Chery TJ-1 2023 là khung gầm Mars Architecture dành riêng cho xe hybrid của Chery, khung gầm này có thể phù hợp với nhiều loại xe, từ cỡ C, cỡ D, sedan, SUV đến MPV. Đồng thời, khung gầm này phù hợp với các hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid dùng động cơ đốt trong với dung tích từ 1.5L đến 2.0L. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Chery TJ-1 sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.515 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.675 mm. So với những dòng SUV cỡ C điển hình như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, mẫu xe này có chiều dài cơ sở ngắn hơn. So với hình ảnh rò rỉ trước đó, Chery TJ-1 sở hữu thiết kế khác biệt một chút. Có lẽ đây là thiết kế dành cho phiên bản plug-in hybrid của Chery TJ-1. Trong khi đó, những hình ảnh rò rỉ trước đó là của phiên bản máy xăng thông thường. Bên ngoài, xe được áp dụng phong cách thiết kế rắn rỏi và cứng cáp, đặc biệt là khu vực đầu xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn với logo Chery bên trong. Mắt lưới tản nhiệt cũng được thiết kế hình chữ nhật, gây ấn tượng cho người nhìn. Ngoài ra, Chery TJ-1 còn có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang phía trên và đèn pha chính với 2 bóng nằm dọc bên dưới. Thêm vào đó là cản trước hầm hố, tích hợp hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Bên sườn, Chery TJ-1 được trang bị thân xe vuông vức với đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa sau. Tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành hợp kim đa chấu. Đằng sau TJ-1 xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và tích hợp logo "Chery" ở giữa. Bên trong đèn hậu cũng có những dải đèn như vạch kẻ, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Ở hai góc còn có thêm dải đèn phản quang nằm dọc khá lớn. Bên trong TJ-1 là không gian nội thất có nhiều nét đặc trưng của xe Chery như vô lăng và cần số. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, tách riêng với màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch. Màn hình trung tâm này được đặt dọc và nằm độc lập trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa kéo dài, 2 sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Theo thông tin từ trước đó, Chery TJ-1 còn sở hữu chip Qualcomm 8155, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, công nghệ nhận diện khuôn mặt, ghế bọc da lộn với chỉ khâu màu tương phản, ghế sưởi ấm/thông hơi/massage, hệ thống âm thanh SONY và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2.5. Chery TJ-1 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid C-DM với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 115 kW (khoảng 154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Hệ truyền động này cho phép xe chạy được quãng đường tối đa 1.200 km đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1 lít/100 km. Hiện dung lượng pin của mẫu SUV cỡ C này chưa được công bố. Chỉ biết rằng, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là 18 phút. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy 100 km mà không cần dùng động cơ xăng. Ngoài ra, Chery TJ-1 còn có 1 tùy chọn động cơ nữa là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện giá xe Chery TJ-1 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo hãng Chery, xe sẽ có giá nằm trong khoảng 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 342 triệu đồng).. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Chery Jetour T-1 2023 mới.

Ngày 7/4/2023 vừa qua, hãng Chery đã tổ chức sự kiện New Energy Night với chủ đề "Technology Evolution" ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong sự kiện này, hãng đã ra mắt hàng loạt mẫu xe mới của mình, bao gồm cả Chery TJ-1 2023 mới. Dự kiến, vào cuối năm nay, mẫu xe này cũng sẽ được bán ở Việt Nam nhưng dưới cái tên riêng là Jaecoo 7. Điểm nhấn của mẫu xe SUV Chery TJ-1 2023 là khung gầm Mars Architecture dành riêng cho xe hybrid của Chery, khung gầm này có thể phù hợp với nhiều loại xe, từ cỡ C, cỡ D, sedan, SUV đến MPV. Đồng thời, khung gầm này phù hợp với các hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid dùng động cơ đốt trong với dung tích từ 1.5L đến 2.0L. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Chery TJ-1 sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.515 mm, chiều rộng 1.865 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.675 mm. So với những dòng SUV cỡ C điển hình như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, mẫu xe này có chiều dài cơ sở ngắn hơn. So với hình ảnh rò rỉ trước đó, Chery TJ-1 sở hữu thiết kế khác biệt một chút. Có lẽ đây là thiết kế dành cho phiên bản plug-in hybrid của Chery TJ-1. Trong khi đó, những hình ảnh rò rỉ trước đó là của phiên bản máy xăng thông thường. Bên ngoài, xe được áp dụng phong cách thiết kế rắn rỏi và cứng cáp, đặc biệt là khu vực đầu xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn với logo Chery bên trong. Mắt lưới tản nhiệt cũng được thiết kế hình chữ nhật, gây ấn tượng cho người nhìn. Ngoài ra, Chery TJ-1 còn có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang phía trên và đèn pha chính với 2 bóng nằm dọc bên dưới. Thêm vào đó là cản trước hầm hố, tích hợp hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Bên sườn, Chery TJ-1 được trang bị thân xe vuông vức với đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa sau. Tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành hợp kim đa chấu. Đằng sau TJ-1 xuất hiện cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và tích hợp logo "Chery" ở giữa. Bên trong đèn hậu cũng có những dải đèn như vạch kẻ, tương tự dải đèn LED định vị ban ngày. Ở hai góc còn có thêm dải đèn phản quang nằm dọc khá lớn. Bên trong TJ-1 là không gian nội thất có nhiều nét đặc trưng của xe Chery như vô lăng và cần số. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn, tách riêng với màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch. Màn hình trung tâm này được đặt dọc và nằm độc lập trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là cửa gió điều hòa kéo dài, 2 sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Theo thông tin từ trước đó, Chery TJ-1 còn sở hữu chip Qualcomm 8155, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, công nghệ nhận diện khuôn mặt, ghế bọc da lộn với chỉ khâu màu tương phản, ghế sưởi ấm/thông hơi/massage, hệ thống âm thanh SONY và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2.5. Chery TJ-1 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid C-DM với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 115 kW (khoảng 154 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Hệ truyền động này cho phép xe chạy được quãng đường tối đa 1.200 km đồng thời chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1 lít/100 km. Hiện dung lượng pin của mẫu SUV cỡ C này chưa được công bố. Chỉ biết rằng, thời gian tăng dung lượng pin từ 30% lên 80% là 18 phút. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy 100 km mà không cần dùng động cơ xăng. Ngoài ra, Chery TJ-1 còn có 1 tùy chọn động cơ nữa là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện giá xe Chery TJ-1 2023 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo hãng Chery, xe sẽ có giá nằm trong khoảng 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 342 triệu đồng).. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Chery Jetour T-1 2023 mới.