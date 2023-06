Chery Tiggo 8 Pro 2023 sắp về Việt Nam để "đấu" Hyundai SantaFe

Mới đây, trang chủ Facebook của Chery tại Việt Nam bất ngờ đăng tải những hình ảnh úp mở của mẫu SUV Chery Tiggo 8 Pro Max 2023 mới. Điều này cho thấy, có khả năng, mẫu SUV/crossover cỡ trung này sẽ được mở bán trong nước thời gian tới. Tại Việt Nam, Chery từng phân phối một số mẫu ôtô từ những năm 2010, nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng trong nước. Mẫu xe SUV Chery Tiggo 8 Pro với 7 chỗ ngồi và là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong bộ sưu tập Pro Series của hãng xe Chery - Trung Quốc. Khi so với các đối thủ trong cùng phân khúc crossover cỡ trung, “số đo” của Tiggo 8 Pro “lỡ cỡ” giữa Hyundai Tucson và Toyota Fortuner. Cụ thể, thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.722 mm x 1.860 mm x 1.745 mm. Chiều dài cơ sở 2.710mm của Chery Tiggo 8 Pro sẽ mang đến một không gian rộng rãi và thoải mái bên trong cabin nhưng con số này vẫn thấp hơn mức 2.745mm của Toyota Fortuner và chỉ ngang ngửa một số mẫu crossover hạng C như Mazda CX-5 (2.700 mm) và kém cả Hyundai Tucson (2.755) mm. Về thiết kế, Chery Tiggo 8 Pro được đánh giá khá cao khi tổng thể xe sở hữu một hình dáng vô cùng vững chãi và bề thế, xen lẫn một chút thể thao đậm chất SUV. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Galaxy Sunshine cỡ lớn, đi kèm mắt lưới đa điểm và viền mạ crôm sáng bóng. Cụm đèn pha là loại "full" LED. Nhìn tổng thể phía trước Chery Tiggo 8 Pro có phần giống với mẫu Infinity QX60. Về thiết kế, Chery Tiggo 8 Pro được đánh giá khá cao khi tổng thể xe sở hữu một hình dáng vô cùng vững chãi và bề thế, xen lẫn một chút thể thao đậm chất SUV. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Galaxy Sunshine cỡ lớn, đi kèm mắt lưới đa điểm và viền mạ crôm sáng bóng. Cụm đèn pha là loại "full" LED. Nhìn tổng thể phía trước Chery Tiggo 8 Pro có phần giống với mẫu Infinity QX60. Hông xe Tiggo 8 Pro được dập các đường gân kéo dài từ phần đầu xe ra sau. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu. Gương chiếu hậu đặt trên cột A. Ở phía sau, cụm đèn hậu được Chery tạo hình 3D cầu kỳ, tấm ốp màu bạc giả bộ khuếch tán gió dưới cản sau và 2 đầu ống xả giả hình lục giác. Công nghệ là một điểm mạnh không thể không nhắc đến trên Chery Tiggo 8 Pro. Xe được trang bị tới 3 màn hình bao gồm bảng điều khiển điện tử phía sau vô-lăng cỡ 12,3 inch. Màn hình thứ hai 8 inch để điều khiển hệ thống điều hòa hai vùng độc lập với tính năng lọc N95. Màn hình giải trí 10,25 đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra xe còn có dàn âm thanh 8 loa của Sony. Màu sắc nội thất chủ đạo của nội thất là đen và nâu. Về truyền động, Chery Tiggo 8 Pro có khá nhiều tùy chọn động cơ bao gồm 1.5L tăng áp kết hợp công nghệ mild-hybrid, 1.6L tăng áp và hai loại động cơ 2.0L tăng áp, tùy thuộc vào từng thị trường. Hiện chưa rõ nếu mẫu xe này được bán tại Việt Nam sẽ sử dụng loại động cơ nào. Trang bị an toàn trên Chery Tiggo 8 Pro bao gồm 6 túi khí, kiểm soát lực kéo, hệ thống phanh ABS, EBD, BA; tính năng kiểm soát khoảng cách đỗ phía sau, camera 360, phanh tự động khẩn cấp, ga tự động thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động… Tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Chery Tiggo 8 Pro 2023 lần lượt là 159.900 nhân dân tệ (548 triệu đồng), 169.900 nhân dân tệ (tương đương 583 triệu đồng) và sau cùng là 179.900 nhân dân tệ (616 triệu đồng). Video: Chi tiết SUV Chery Tiggo 8 Pro 2023 mới.

