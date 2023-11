Chery iCar 03 từ 459 triệu đồng, rẻ ngang Hyundai Accent ở Việt Nam

Chery New Energy là 1 thương hiệu chuyên sản xuất ra các dòng xe điện của Chery, hãng xe Trung Quốc đã có kế hoạch quay trở lại thị trường Việt Nam bằng những thương hiệu con, vì thế, giới mê xe đang rất chờ đợi xem liệu Chery có mang iCAR 03 vào Việt Nam năm sau hay không. Còn tại thị trường quê nhà, Chery New Energy iCAR 03 mới được công bố giá bán chính thức tại triển lãm ô tô Quảng Châu. Cụ thể, xe có 2 phiên bản, đầu tiên là bản dẫn động 2 cầu sẽ có giá là 140.000 nhân dân tệ đến 160.000 nhân dân tệ (khoảng 459 triệu đồng đến 525 triệu đồng). Tiếp đến là mẫu xe SUV điện Chery New Energy iCAR 03 phiên bản dẫn động bốn bánh sẽ có giá bán là 160.000 nhân dân tệ đến 190.000 nhân dân tệ, tương đương 525 triệu đồng đến 623 triệu đồng. Thời gian giao hàng dự kiến vào tháng sau. Về ngoại hình, iCAR 03 áp dụng thiết kế thân xe hai màu trên và dưới, cản xe, vòm bánh xe, khung cửa sổ, mui xe… đều có màu sắc khác nhau so với thân xe. Đèn pha dọc được sử dụng ở phía trước và phía sau, và đèn sử dụng chữ "i" Kiểu dáng của các chữ cái gợi nhớ đến logo xe hơi "i". Toàn bộ thân xe áp dụng thiết kế cứng cáp, đảm bảo cảm giác không gian bên trong xe ở một mức độ nhất định. Đuôi xe mang phong cách cặp sách nhỏ vuông vức, cốp xe thiết kế mở sang một bên. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe mới lần lượt là 4406/1910/1715mm, chiều dài cơ sở là 2715mm và sẽ có bánh xe 18 inch và 19 inch. Về nội thất, toàn bộ bảng điều khiển trung tâm cũng mang phong cách cứng cáp, nội thất xe có tông màu đậm và trang trí bằng kim loại, đồng thời, nội thất xe cũng được bổ sung lượng lớn sơn piano. Màn hình nổi kích thước lớn ở trung tâm đặc biệt bắt mắt, thiết kế dạng xuyên thấu dưới bảng điều khiển trung tâm giúp mở rộng không gian chứa đồ bên trong, giúp việc cất giữ và lấy các nhu yếu phẩm hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. iCAR 03 sử dụng vô lăng ba chấu, giúp đơn giản hóa việc thiết kế các nút bấm và phối hợp với bánh xe cuộn để thực hiện các thao tác chức năng. Mẫu xe này có hai phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh, phiên bản dẫn động hai cầu trang bị động cơ đơn với công suất tối đa 135 kW (184 mã lực), ngoài ra xe sẽ được trang bị hệ thống lái thông minh L2+. Video: Chi tiết SUV điện cỡ nhỏ Chery iCar 03 2024.

