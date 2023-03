Changan Shenlan S7 kích thước như VinFast VF8, chỉ từ 550 triệu đồng

Shenlan là một dự án hợp tác giữa Changan, nhà sản xuất pin CATL hàng đầu tại Trung Quốc với gã khổng lồ công nghệ Huawei. Thương hiệu này được định vị phía trên Changan và bên dưới Avatr. Hiện Shenlan chỉ bán một chiếc xe duy nhất SL03 thuộc phân khúc sedan, nhưng trong thời gian tới, họ sẽ sớm cho ra mắt SUV Changan Shenlan S7 2024 mới. Trước khi mang mẫu xe SUV điện Changan Shenlan S7 đến Triển lãm ô tô Thượng Hải vào tháng 4, Shenlan đã tung hình ảnh chi tiết về chiếc SUV của mình và đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của giới truyền thông nước này. Nhìn lướt qua các hình ảnh do hãng xe Trung Quốc đăng tải, S7 có ngoại hình khá hầm hố và thiết kế khí động học với một số chi tiết thể thao, như vòm bánh xe màu đen và khung cửa sổ màu đen. Nó cũng có tay nắm cửa bật ra và thu gọn vào, bằng với thiết kế bên hông để giảm thiểu khả năng cản gió và bánh xe hợp kim thể thao với các chấu mâm to bản, sơn 2 màu tương phản, bên trong có kẹp phanh cùng màu thân xe. Về kích thước, Changan Shenlan S7 có các số đo như chiều dài 4.750 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.625, xe có chiều dài cơ sở 2.900 mm, như vậy, kích thước tổng thể của xe gần giống với SUV hạng D như VinFast VF8 (dài x rộng x cao 4.750 x 1.900 x 1.660), chiều dài cơ sở 2.950 mm. Bên trong khoang lái, xe Shenlan S7 có nội thất khá nổi bật khi được trang trí màu nâu cam, xe có màn hình trung tâm khổng lồ, vì thế, giúp cho bảng điều khiển trung tâm không còn nút bấm cơ học nào, tạo ra không gian trống trải ở đây, để tích hợp hộc chứa đồ siêu rộng Có thêm chỗ để sạc không dây cho 2 điện thoại thông minh, xe có vô lăng thiết kế khá thú vị với hai nan hoa, hai nút điều khiển nhỏ và đáy phẳng, tay mở cửa truyền thống bị loại bỏ và thêm vào đó là nút mở cửa nhỏ gọn. Shenlan sẽ bán ra thị trường 2 phiên bản của S7 là sử dụng động cơ điện hoàn toàn EV sẽ có sẵn 2 công suất tối đa là 218 mã lực hoặc 258 mã lực. Còn bản EREV, xe thuần điện nhưng được trang bị thêm động cơ xăng nhỏ chỉ để phát điện trong trường hợp xe gần hết bình sẽ có động cơ điện cho ra công suất 238 mã lực và động cơ xăng 1,5 lít , mang đến 95 mã lực. Shenlan S7 sẽ ra mắt công chúng tại Triển lãm ôtô Thượng Hải 2023 vào tháng 4, sau đó sẽ được tung ra thị trường Trung Quốc. Mức giá xe Changan Shenlan S7 2024 dự kiến sẽ bắt đầu khoảng 160.000 nhân dân tệ (tương đương 550 triệu đồng). Video: Xem xe Changan UNI-K thử nghiệm an toàn.

