"Chạm mặt" xe giá rẻ Hyundai Grand i10 Nios mới

Theo nhiều chuyên gia cho hay, việc "lộ hàng" này của mẫu xe Hyudnai Grand i10 Nios 2020 được đánh giá là không quá bất ngờ khi chỉ 1 đến 2 ngày nữa, xe sẽ chính thức được ra mắt tới thị trường Ấn Độ. So với phiên bản tiền nhiệm, Grand i10 2020 là sự "lột xác" đúng nghĩa về mọi mặt, đặc biệt là thiết kế. Về ngoại hình, Hyundai Grand i10 2020 mới đã có sự thay đổi mang tính toàn diện so với phiên bản trước đây. Cụ thể ở phần đầu xe, Grand i10 2020 sở hữu bộ mặt ca-lăng hình thác nước theo phong cách của "đàn anh" Sonata, nhưng tất nhiên nó đã được thu nhỏ lại để phù hợp hơn với kích thước của một mẫu xe cỡ nhỏ như i10. Hai dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được thiết kế gắn thẳng vào cạnh của mặt ca-lăng, đây là kiểu thiết kế khá đặc biệt và mới mẻ trong ngành xe. Chưa hết, cụm đèn chiếu sáng trung tâm trên Grand i10 2020 cũng mang tính thời đại hơn so với phiên bản cũ. Đặc biệt, điểm nổi bật nhất ở phần đầu xe phải kể tới những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô. Chi tiết này sẽ làm nhiều người liên tưởng tới phần đầu của mẫu xe Hyundai Sonata 2020 mới được ra mắt gần đây. Thân và đuôi xe cũng chứa đựng nhiều sự thay đổi mạnh mẽ như trụ C sơn đen tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn hay bộ mâm 5 chấu kép với phong cách thiết kế mới. Ngoài ra, bộ vành la-zăng hợp kim 4 chấu phối 2 màu mới cũng mang đến vẻ hiện đại hơn cho mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ này. Bên trong xe, Grand i10 mới được trang bị bảng điều khiển hoàn toàn mới với vẻ ngoài hiện đại hơn, hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8.0, nội thất gọn gàng và thoáng mát. Một số thay đổi khác như vô lăng mới, lỗ thông hơi AC và thậm chí cả hệ thống thông tin giải trí, có khả năng đi kèm với bộ kết nối BlueLink của Hyundai. Phía sau vô-lăng là cụm công cụ bán kỹ thuật số mới. Các trang bị an toàn và thông số chính xác chưa được công bố. Theo nhiều nguồn tin cho hay, Hyundai sẽ phân phối Grand i10 2020 tại Ấn Độ với tổng cộng 10 biến thể, trong đó 7 biến thể chạy máy xăng và 3 biến thể chạy máy dầu. Về truyền động, Hyundai Grand i10 2020 sẽ sử dụng chung nền tảng độn cơ với thế hệ hiện tại. Cụ thể, xe sở hữu khối động cơ xăng Kappa Dual VTVT 1.2L với công suất đầu ra 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi kèm với đó là khối động cơ dầu U2 CRDi 1.2L với công suất đầu ra 74 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Cả 2 phiên bản máy xăng và máy dầu đều dùng chung hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp AMT. Phiên bản Hyundai Grand i10 Nios mới sẽ cùng tồn tại với Grand i10 thế hệ hiện tại. Việc đặt xe tại các đại lý của Ấn Độ đã bắt đầu từ bây giờ, dự kiến thời gian giao xe sẽ tiến hành từ giữa tháng sau. Dự kiến, giá Hyundai Grand i10 2020 sẽ từ khoảng 7.300 USD (tương đương 169 triệu đồng). Video: Chi tiết Hyundai Grand i10 Nios mới tại Ấn Độ.

