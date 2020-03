"Chạm mặt" Lamborghini Aventador SV gần 40 tỷ tại Việt Nam

Lamborghini Aventador SV Roadster là phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 500 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, không chỉ xuất hiện với số lượng cực hiếm tại thị trường Việt Nam mà ngay trên thế giới, để bắt gặp một mẫu Aventador SV Roadster chạy trên đường phố cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt, chiếc Aventador SV Roadster còn sở hữu bộ cánh màu xanh với tên gọi Blue Lemans đầy quyến rũ và độc đáo. "Trái tim" của siêu phẩm Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster là khối động cơ V12 6.5L cải tiến, mạnh hơn 49 mã lực so với mẫu Aventador tiêu chuẩn, tạo ra công suất lên đến 740 mã lực tại 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690Nm. Động cơ này được tích hợp cùng với hộp số 7 cấp ISR và hệ thống dẫn động bốn bánh Haldex Generation IV 4WD. Xe có 3 chế độ lái khác nhau là Strada, Sport và Corsa. Trọng lượng của Lamborghini Aventador SV Roadster là khoảng 1.574 kg, tức nặng hơn mẫu coupe 50kg. Một tính năng đặc biệt khác của siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chính là mui cứng hai mảnh được chế tạo từ sợi carbon bền, rắn chắc mà lại nhẹ. Mỗi nửa của mui cứng trên siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chỉ nặng chưa tới 6 kg và có thể nằm gọn trong khoang hành lý phía sau. Đặc biệt hơn là tuy có mức giá khổng lồ nhưng mui xe lại có thiết kế đóng/mở kiểu thủ công. Đèn chiếu sáng LED với dải đèn định vị hình chữ Y đặc trưng trên Aventador. Cận cảnh bộ mâm 21 inch đa chấu sơn đen bóng kết hợp với bộ lốp Pirelli của Aventador SV Roadster. So với bản mui cứng kín thì bản Roadster không có khác biệt về thiết kế tổng thể. Xe có trục cơ sở 2.700 mm; kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.835 x 2.030 x 1.136 mm. Siêu bò Aventador SV Roadster được trang bị bộ vành kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, thiết kế đa chấu được sơn đen bắt mắt, bọc trong bộ lốp xe cỡ lớn kích thước 255/30 phía trước và 355/25 phía sau. Để tăng thêm tính "kích thích", Lamborghini còn trang bị cho dòng xe này cửa kính chỉnh điện, cho phép âm thanh động cơ "tràn" vào cabin. Hệ thống ống xả kép được chế tạo từ sợi carbon giúp xe tối ưu độ cứng cùng trọng lượng nhẹ. Giá xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster lúc mới về nước được rao bán với mức 39 tỷ đồng khiến không ít giới chơi xe choáng váng. Video: Lamborghini Aventador SV cùng Porsche 911 Targa tại Sài Gòn.

Lamborghini Aventador SV Roadster là phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 500 chiếc trên toàn thế giới. Do đó, không chỉ xuất hiện với số lượng cực hiếm tại thị trường Việt Nam mà ngay trên thế giới, để bắt gặp một mẫu Aventador SV Roadster chạy trên đường phố cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt, chiếc Aventador SV Roadster còn sở hữu bộ cánh màu xanh với tên gọi Blue Lemans đầy quyến rũ và độc đáo. "Trái tim" của siêu phẩm Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster là khối động cơ V12 6.5L cải tiến, mạnh hơn 49 mã lực so với mẫu Aventador tiêu chuẩn, tạo ra công suất lên đến 740 mã lực tại 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690Nm. Động cơ này được tích hợp cùng với hộp số 7 cấp ISR và hệ thống dẫn động bốn bánh Haldex Generation IV 4WD. Xe có 3 chế độ lái khác nhau là Strada, Sport và Corsa. Trọng lượng của Lamborghini Aventador SV Roadster là khoảng 1.574 kg, tức nặng hơn mẫu coupe 50kg. Một tính năng đặc biệt khác của siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chính là mui cứng hai mảnh được chế tạo từ sợi carbon bền, rắn chắc mà lại nhẹ. Mỗi nửa của mui cứng trên siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chỉ nặng chưa tới 6 kg và có thể nằm gọn trong khoang hành lý phía sau. Đặc biệt hơn là tuy có mức giá khổng lồ nhưng mui xe lại có thiết kế đóng/mở kiểu thủ công. Đèn chiếu sáng LED với dải đèn định vị hình chữ Y đặc trưng trên Aventador. Cận cảnh bộ mâm 21 inch đa chấu sơn đen bóng kết hợp với bộ lốp Pirelli của Aventador SV Roadster. So với bản mui cứng kín thì bản Roadster không có khác biệt về thiết kế tổng thể. Xe có trục cơ sở 2.700 mm; kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.835 x 2.030 x 1.136 mm. Siêu bò Aventador SV Roadster được trang bị bộ vành kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, thiết kế đa chấu được sơn đen bắt mắt, bọc trong bộ lốp xe cỡ lớn kích thước 255/30 phía trước và 355/25 phía sau. Để tăng thêm tính "kích thích", Lamborghini còn trang bị cho dòng xe này cửa kính chỉnh điện, cho phép âm thanh động cơ "tràn" vào cabin. Hệ thống ống xả kép được chế tạo từ sợi carbon giúp xe tối ưu độ cứng cùng trọng lượng nhẹ. Giá xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster lúc mới về nước được rao bán với mức 39 tỷ đồng khiến không ít giới chơi xe choáng váng. Video: Lamborghini Aventador SV cùng Porsche 911 Targa tại Sài Gòn.