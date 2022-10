“Cây đinh ba” Maserati Levante S đời 2018 bán 4,6 tỷ ở Hà Nội

Maserati Levante S thể thao thuộc dòng Levante, được phát triển dựa trên khung gầm của dòng Quattroporte và Ghibli, sở hữu thiết kế năng động của một chiếc SUV nhưng vẫn còn giữ nhiều nét bo tròn nổi bật của dòng xe đến từ nước Ý. Mới đây, một chiếc Levante S 2018 đã được chào bán tại Hà Nội với giá 4,6 tỷ đồng sau khi đã lăn bánh hơn 38.000 km sau 4 năm ra mắt tại Việt Nam. Khi mới ra mắt tại Việt Nam, giá xe Maserati Levante S 2018 chính hãng khoảng hơn 5 tỷ đồng. Xe sở hữu cản trước có tạo hình sắc sảo với hai khe hút gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt nan kép có dạng mũi tên đi ngược vào bên trong. Theo Maserati, thiết kế của lưới tản nhiệt có tác dụng giúp tăng độ bám đường cho mẫu SUV hiệu năng cao. Phiên bản Maserati Levante S đời 2018 sở hữu cản trước có tạo hình sắc sảo với hai khe hút gió cỡ lớn, lưới tản nhiệt nan kép có dạng mũi tên đi ngược vào bên trong. Theo Maserati, thiết kế của lưới tản nhiệt có tác dụng giúp tăng độ bám đường cho mẫu SUV hiệu năng cao. Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe là loại LED Matrix hiện đại có thiết kế đẹp mắt, đèn sương mù dạng tròn. Logo “cây đinh ba” to bản đặc trưng đặt tại chính giữa lưới tản nhiệt. Maserati Levante S sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.003 x 1.968 x 1.679 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 3.004 mm. Ngoài ra xe còn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống giám sát điểm mù, hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, camera chiếu hậu và chìa khóa thông minh tích hợp tính năng khởi động xe từ xa. Hông xe còn sở hữu 3 khe thoát gió đặt tại cột A, logo cây đinh ba cũng được gắn tại cột C tạo điểm đặc trưng cho Levante. Chiếc Levante S trong bài được trang bị bộ mâm đa chấu có kích thước 21 inch sơn 2 tông màu, sâu bên trong là cùm phanh màu vàng. Đuôi xe có thiết kế cơ bắp, cụm đèn hậu LED to bản và hệ thống ống xả thể thao với 4 chụp xả chia đều hai bên. Logo 'Maserati' bằng kim loại đặt ở vị trí trung tâm và tên xe 'Levante' đặt phía tay phải. Bước vào bên trong, Khoang nội thất của chiếc Levante S trong bài viết gây ấn tượng với phối màu đỏ/đen cá tính và những đường chỉ khâu màu trắng. Tựa đầu ghế thêu logo 'cây đinh ba' đặc trưng. Cabin được bọc da tự nhiên Ermenegildo Zegna cao cấp. Maserati đã phát triển vật liệu ghế mới được làm từ tơ lụa Zegna cho mẫu xe thể thao Levante S. Được biết lụa Zegna được hãng thời trang Ermenegildo Zegna đặc biệt sản xuất dành cho nội thất của những chiếc Levante, điều này giúp tạo cảm giác khác biệt và đề cao tính thẩm mỹ của những chiếc Levante so với các mẫu xe khác. Phải mất hơn chín mét lụa Zegna để trang trí nội thất cho một chiếc Levante S và nó đòi hỏi phải có sự chính xác cao nhằm đảm bảo sự hoàn mỹ đến từng chi tiết. Vô-lăng trên xe có dạng 3 chấu và được bọc da tối màu, tích hợp các nút bấm hỗ trợ người lái cũng như lẫy chuyển số. Phía sau là cụm đồng hồ tốc độ dạng analog và đồ hoạ màn hình điện tử hiển thị tất cả thông tin xe. Maserati Levante S được trang bị hệ thống giải trí tiên tiến có tính năng CarPlay của Apple, Android Auto, nhận diện giọng nói. Ở trung tâm là màn hình cảm ứng kích thước 8 inch có độ phân giải cực cao cùng với nhiều tính năng kết nối, ứng dụng hiện đại. Hệ thống dàn âm thanh 8 loa cao cấp của Bowers & Wilkins sẽ mang lại cảm giác chân thật nhất và trải nghiệm tuyệt vời khi ngồi trên xe. Hàng ghế trước có thiết kế ôm lấy lưng người ngồi, chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau rất thoải mái nếu ngồi hai người lớn, cốp xe khá rộng với thể tích lên tới 580 lít cùng khả năng mở rộng hơn khi gập gọn hàng ghế sau xuống. Với phần cốp lớn như vậy, nhu cầu sử dụng hàng ngày đều được đáp ứng tốt, từ việc đi mua sắm đến chơi thể thao như đánh golf. Mang trên mình là khối động cơ độc đáo của Maserati và được chế tạo bởi hãng sản xuất siêu xe hàng đầu thế giới Ferrari, Levante S sở hữu động cơ V6 tăng áp kép 3.0 lít cho công suất tối đa 430 mã lực và mô men xoắn là 500Nm. Chiếc xe SUV Maserati Levante S thể thao hạng sang đời 2018 được trang bị hộp số tự động 8 cấp ZF Sachs, hệ dẫn động 4 bánh Q4 do Maserati phát triển. Levante S có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5,2 giây trước khi đạt vận tốc độ đa 264 km/h. Video: Tìm hiểu nhanh Maserati Levante chính hãng tại Việt Nam.

