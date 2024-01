Cận cảnh Yamaha Lexi 155 từ 39,9 triệu đồng, sãn sàng đấu Honda Vario

Yamaha Lexi 155 2024 mới đã chính thức ra mắt tại indonesia với nhiều cải tiến khác biệt so với thế hệ cũ. Lexi 155 đã được cải tiến dựa trên phản hồi của người tiêu dùng kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên cách đây hơn 5 năm. Với sự hiện diện của Lexi 155, Yamaha Indonesia sẽ dừng sản xuất Lexi 125. Về ngoại hình, mẫu xe ga Yamaha Lexi 2024 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 1970 x 720 x 1135 (mm), chiều dài cơ sở 1350mm, chiều cao yên 770mm và dung tích bình xăng 4,2 lít. Mặc dù thiết kế nền tảng cơ sở của Lexi LX155 2024 không có nhiều thay đổi so với Lexi 125cc thế hệ đầu tiên. Dễ thấy nhất trên những thay đổi của xe ga Yamaha Lexi so với trước là đèn pha hoàn toàn mới, với các dải LED DRL không còn màu xanh nữa mà là đèn LED trắng sáng. Bản thân đèn pha vẫn là loại LED Reflector kép sắc nét bên phải và bên trái với một chút thay đổi về hình dáng. Giờ đây, đèn xi nhan đã được dời ra xa nhau và đặt ở vị trí cao hơn. Yamaha cũng cung cấp công nghệ hiện đại trên Lexi 155, trong đó người lái có thể sử dụng Hệ thống chìa khóa thông minh, không chìa tinh vi được trang bị tính năng dò tìm xe trong bãi đỗ. Xe cũng có thể kết nối với xe máy thông qua ứng dụng Y-Connect. Bằng cách cài đặt ứng dụng Y-Connect và kết nối điện thoại thông minh với S-CCU của xe máy, người dùng có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích. Trong khi đó ở phía sau, vị trí đặt đèn soi biển số giờ đây đã tách rời. Xe có sàn để chân phẳng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận không gian để chân khi lái xe. Vị trí lái thoải mái còn được hỗ trợ bởi chỗ để chân rộng rãi cùng thiết kế ghế mới thấp hơn và thon gọn hơn, giúp lái xe một mình hoặc đèo người đều thoải mái hơn. Về mặt động cơ, Yamaha đã trang bị cho Lexi 155 máy VVA Blue Core, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 155cc với kích thước nòng xi-lanh x hành trình piston tương tự như NMAX hay NVX. Tuy nhiên, mặc dù chúng giống nhau về chi tiết nhưng có nhiều điểm khác biệt với các bộ phận bên trong của NMAX. Có thể thấy một chút đổi mới trong thiết kế của trục cam, piston và quy-lát cũng như đường dẫn dầu, mang lại hiệu suất tốt hơn do ma sát và độ rung tối thiểu. Động cơ với van biến thiên và làm mát bằng chất lỏng mới nhất trên LEXi LX 155 tạo ra công suất tối đa 11,3kW/8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2Nm/6.500 vòng/phút. Lexi 155 cũng được trang bị Hệ thống Dừng & Khởi động, có chức năng giảm mức tiêu thụ nhiên liệu không cần thiết khi xe máy dừng lại. Điều đặc biệt ở phiên bản Lexi LX 155 Connected ABS là xe có hệ thống phanh ABS (Anti-lock Braking System) giúp tối ưu hóa phanh khi lái xe và giúp lái xe thoải mái hơn. Yamaha cung cấp cho Lexi 155 ba biến thể là Connected ABS với màu đen Magma Black, trong khi Lexi 155 S Version có ba màu là đen Magma Black, bạc Elixir Dark Silver và đỏ Matte Red. Lexi 155 với màu đen ánh kim Metallic Black, Màu xám mờ và màu đỏ kim loại.Giá của xe Yamaha Lexi 155 2024 bản Connected ABS với là 29.900.000 IDR (tương đương 47,15 triệu đồng), Lexi 155 S là 26.850.000 IDR (khoảng 42,34 triệu đồng) và Lexi 155 là 25.350.000 IDR (tương đương 40 triệu đồng). Hiện chưa rõ thông tin mẫu xe tay ga mới này có được Yamaha đưa về Việt Nam hay không. Video: Đánh giá Yamaha Lexi LX 155 VVA 2024 vừa ra mắt.

