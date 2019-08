Cận cảnh xe giá rẻ Suzuki XL6 mới từ 318 triệu đồng

Mới đây, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức vén màn mẫu MPV 6 chỗ mới mang tên XL6. Trên thực tế, Suzuki XL6 2019 mới chính là phiên bản cao cấp hơn của mẫu MPV 7 chỗ Ertiga thế hệ mới. XL6 cũng là mẫu MPV cao cấp đầu tiên của liên doanh Maruti Suzuki tại thị trường Ấn Độ. So với Ertiga thế hệ mới, xe giá rẻ Suzuki XL6 2019 sở hữu thiết kế ngoại thất táo bạo, "cơ bắp" và rắn rỏi hơn. Bản thân kích thước của mẫu MPV này cũng được điều chỉnh so với Ertiga tiêu chuẩn. Theo đó, Suzuki XL6 2019 sở hữu chiều dài 4.445 mm, rộng 1.775 mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.740 mm và bán kính vòng quay 5,2 m. Bên ngoài, mẫu xe MPV Suzuki XL6 2019 được trang bị đầu xe nổi bật hơn với cụm đèn pha LED sắc sảo và phức tạp hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Nằm giữa cụm đèn pha dành riêng cho Suzuki XL6 2019 là lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn hơn và nằm thẳng đứng hơn với nan mạ crôm kép nối với logo của nhà sản xuất. Ngoài ra, Suzuki XL6 2019 còn có hốc gió trước rộng hơn, cản trước dày dặn hơn, cụm đèn sương mù chuyển sang vị trí mới và chi tiết giả tấm ốp bảo vệ gầm theo phong cách SUV. Phía sau xe không có nhiều thay đổi so với Ertiga tiêu chuẩn, trừ cụm đèn hậu LED và cản sau khác biệt, tích hợp đèn phản quang nằm dọc và chi tiết giả tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Nẹp màu đen bao quanh cụm đèn sương mù trước sẽ kéo dài sang bên sườn, ôm lấy chắn bùn "cơ bắp" hơn. Bên dưới bậc cửa còn có ốp trang trí màu bạc mới. Vỏ gương ngoại thất và bộ vành hợp kim 15 inch màu đen cũng như baga nóc màu bạc là những điểm nhấn khác trong thiết kế sườn xe của Suzuki XL6 2019. Bước vào bên trong Suzuki XL6 2019, người lái được chào đón bằng không gian nội thất màu đen tuyền thay vì be như Ertiga. Đặc biệt, mẫu MPV này chỉ có nội thất 6 chỗ thay vì 7 chỗ như Ertiga. Ở hàng giữa của Suzuki XL6 2019 xuất hiện 2 ghế độc lập được trang bị tiêu chuẩn, mang đến cảm giác thoải mái và sang trọng hơn. Trong khi đó, thiết kế nội thất của Suzuki XL6 2019 lại gần như giống hệt Ertiga mới. Hãng Suzuki chỉ bổ sung một số điểm nhấn riêng cho phiên bản cao cấp hơn của Ertiga 2019 như nội thất màu đen tuyền, tương phản với những chi tiết ốp trang trí bằng nhôm. Trên mặt táp-lô còn có những chi tiết ốp màu đen bóng. Vì là MPV cao cấp nên Suzuki XL6 2019 được trang bị khá tốt với hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Studio mới, đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Tiếp đến là những trang bị đáng chú ý khác như đèn pha và cần gạt mưa tự động, dải đèn LED định vị ban ngày, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và ghế lái chỉnh độ cao. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Suzuki XL6 2019 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp như Suzuki Ertiga 2019. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera lùi, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến đỗ xe phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo tốc độ và nhắc nhở thắt dây an toàn. Tại thị trường Ấn Độ, XL6 2019 mới sẽ được bán ra với 2 bản trang bị là Zeta và Alpha cùng 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất là xanh dương, đỏ, xám, be, bạc cũng như trắng. Giá xe Suzuki XL6 2019 dao động từ 980.000 - 1.146.000 Rupee (khoảng 318 - 372 triệu đồng). Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki XL6 mới tại Ấn Độ.

