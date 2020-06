Cận cảnh xe điện "Tàu" - Hanteng X5 EV vừa cập bến Việt Nam

Nếu mẫu xe điện Hanteng X5 EV này bán ra thị trường Việt Nam thì đây là một trong số ít xe ôtô điện đầu tiên được phân phối. Trước đó, hãng xe Việt Nam là VinFast cũng đã có động thái sản xuất ôtô điện nhưng chỉ hướng tới thị trường Mỹ. Hanteng X5 EV 2020 mới là mẫu xe Trung Quốc và hiển nhiên xe bị nhiều người Việt hoài nghi về chất lượng, nhất là khi đây là mẫu xe mang thương hiệu lạ đối với người Việt. Dù vậy với khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện, mẫu xe này sẽ thu hút sự quan tâm của người Việt. Ngoại hình Hanteng X5 EV khá giống phiên bản chạy xăng và kích thước tương đương các mẫu xe Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Mặt lưới tản nhiệt đóng kín chứ không để hở như xe máy xăng. Tuy vậy, xe vẫn được trang trí mặt ca-lăng trước với hiệu ứng “sao rơi” giống Mercedes-Benz. Thiết kế đuôi xe khá nổi bật với cụm đèn hậu LED được nối liền bởi thanh crôm trang trí. Hanteng X5 EV được trang bị bộ vành hợp kim nhôm 5 chấu cùng hệ thống camera, đèn xi-nhan báo rẽ và cảnh báo điểm mù được tích hợp trên gương chiếu hậu. Nội thất Hanteng X5 EV khá rộng rãi với ghế ngồi bọc da mầu nâu cùng nhiêu trang bị tiện nghi hiện đại và bắt mắt. Hệ thống giải trí có thể điều khiển bằng cụm núm xoay điều chỉnh hộp số, các nút bấm và cách bố trí mang hơi hướng của những mẫu xe sang đến từ Đức. Phía sau vô lăng 3 chấu được tích hợp một vài nút bấm cơ bản là một phần màn hình LCD to bản thể hiện toàn bộ thông số và cụm đồng hồ đo của xe, bên cạnh đó, ở vị trí chính giữa bảng taplo là màn hình giải trí. Không gian xe cũng được mở rộng hơn với trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bên cạnh hệ dẫn động thân thiện với môi trường, Hanteng X5 EV cũng là mẫu xe được trang bị nhiều công nghệ đảm bảo an toàn cho hành khách. Cụ thể, X5 EV được trang bị hệ thống thân lồng chịu lực cao, đầy đủ hệ thống túi khí và các công nghệ kiểm soát chủ động như ABS, EBD, phanh tay điện tử ESP, radar cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, và cả hệ thống móc khóa trẻ em isofix tiêu chuẩn. Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV chạy bằng điện này là cụm động cơ có công suất cực đại 127,3 mã lực và mô men xoắn tối đa là 260 Nm. Theo nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, mẫu xe này có thể đi được 250 km sau khi sạc đầy, tốc độ tối đa có thể đạt được 140 km/giờ. Với chế độ sạc nhanh, chiếc xe sạc từ mức 30% lên 80% chỉ trong vòng 30 phút, trong khi đó sẽ mất khoảng 14 giờ để sạc đầy pin với chế độ thông thường. Hiện chưa rõ các thông tin về trang bị tiện nghi cũng như các tính năng an toàn của chiếc xe.Giá xe Hanteng X5 EV chưa công bố cụ thể, nhưng nhiều khả năng cao hơn các mẫu xe máy xăng cùng phân khúc. Được biết, mẫu xe này sẽ do một đơn vị xe Trung Quốc tại Việt Nam ở Hải Phòng phân phối. Video: Chi tiết xe điện Tàu Hanteng X5 EV mới.

