Cận cảnh Wuling Hongguang Mini EV 2025 dưới 175 triệu đồng

Các đại lý tại Trung Quốc mới đây đã tiết lộ Wuling Hongguang Mini EV 2025 mới, phiên bản năm cửa thế hệ thứ tư đã có mặt tại các cửa hàng và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm 2025. Điểm nhấn đầu tiên trên Wuling Hongguang Mini EV thế hệ thứ tư là sự thay đổi trong thiết kế ngoại thất, nhưng vẫn giữ được những đặc trưng vốn có của dòng xe này. Wuling Hongguang Mini EV 2025 giá rẻ vẫn duy trì hình dáng tròn trịa đặc trưng. Cụm đèn pha hình oval và phần mặt trước lõm vào tạo thêm chiều sâu cho diện mạo xe. Cổng sạc nhanh và chậm được tích hợp ở phía trước, dễ dàng sử dụng và thuận tiện cho người tiêu dùng. Phía sau, cụm đèn hậu cũng có kiểu dáng tương tự như đèn pha, mang lại sự đồng nhất trong thiết kế. Ngoài ra, phiên bản mới của Wuling Hongguang Mini EV còn có thêm tùy chọn thiết kế mái nổi với thân xe hai màu, tạo thêm sự cá tính và thời trang cho chiếc xe. Xe trang bị bộ mâm 13 inch hình cánh hoa, kết hợp với kích thước thân xe được nâng cấp. Wuling Hongguang Mini EV 2025 chạy điện có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 3.256 x 1.510 x 1.578 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. So với phiên bản hiện tại, Wuling Hongguang Mini EV thế hệ mới dài hơn 192 mm và trục cơ sở tăng thêm 180 mm. Bên trong, Wuling Hongguang Mini EV thế hệ thứ tư được trang bị màn hình thông tin giải trí 8 inch, cụm đồng hồ LCD 7 inch, vô-lăng hai chấu. Các cửa gió điều hòa được thiết kế theo kiểu tròn mới, kết hợp với các núm điều khiển tiện dụng. Một số tiện nghi nổi bật khác có tính năng đỗ xe tự động, nút điều khiển độc lập cho cửa sổ trước và sau, khóa thông minh, khởi động từ xa, vào xe không chìa khóa, hệ thống loa kép, ghế bọc vải. Phiên bản năm cửa của Wuling Hongguang Mini EV được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 30 kW (40 mã lực), kết hợp với pin lithium iron phosphate dung lượng 16,2 kWh do các nhà cung cấp như Gotion hoặc Saike Ruipu Power Battery System cung cấp. Nhờ vào sự cải tiến này, chiếc xe có tầm vận hành sau mỗi lần sạc là 205 km theo chu trình CLTC, tốc độ tối đa đạt 100 km/h. Để so sánh, thế hệ thứ ba của Mini EV có các tùy chọn phạm vi hoạt động lần lượt là 120 km, 170 km và 215 km. Mức giá xe Wuling Hongguang Mini EV 2025 tại Trung Quốc sẽ không vượt quá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng. Bên cạnh đó,thế hệ thứ tư của Wuling Hongguang Mini EV cũng sẽ có phiên bản ba cửa, được phát triển dựa trên nền tảng Tianyu S. Video: Xem chi tiết Wuling Hongguang Mini EV 2025.

