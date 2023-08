Cận cảnh Volkswagen Polo tại Việt Nam đang giảm tới 145 triệu đồng

Volkswagen Polo tại Việt Nam ra mắt đã lâu nhưng không mạnh bằng các mẫu xe Nhật bởi mức giá có phần cao hơn, dẫn đến sức mua khá thấp. Và trong thời điểm hiện tại để kích cầu doanh số mà một đại lý đã chào bán mẫu xe này rẻ hơn gần 145 triệu đồng so với giá đề xuất. Cụ thể mức giá xe Volkswagen Polo sau khi lăn bánh được ghi nhận ở mốc 550 triệu đồng so với giá đề xuất 695 triệu đồng, tuy nhiên chỉ có 1 xe được áp dụng ưu đãi này. Ngoài ra mức giảm trung bình của mẫu xe hạng B này khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng. Về ngoại hình , Volkswagen Polo nâng cấp mới tại Việt nam sở hữu khá nhiều cải tiến về mặt trang bị, ngoại thất với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, bộ ốp bên lườn xe, cản trước và cản sau mới. Mâm xe 15 inch với thiết kế 10 chấu đan xen và tính năng ga tự động Cruise Control. Bên trong Volkswagen Polo chỉ có một số trang bị đáng chú ý như ghế da, màn hình trung tâm 6.5 inch hỗ trợ Apple CarPlay/ Android Auto, điều hòa tự động, ga tự động, chế độ lái thể thao, camera lùi và hỗ trợ kiểm soát cự ly đỗ xe trước và sau. Về vận hành, xe được trang bị động cơ xăng dung tích 1.6L cho mức công suất 105 mã lực, 153 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Theo nhà sản xuất xe chỉ mất hơn 10 giây để tăng tốc từ 0-100km/h, theo nhiều đánh giá thì Volkswagen Polo cho khả năng vận hành tốt hơn các đối thủ trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên dù có mức giảm được xem là khá tốt nhưng Volkswagen Polo lại có không ít bất lợi vì trang bị chỉ ở mức cơ bản đơn cử như đèn pha chỉ là loại halogen, mâm đơn sắc, 4 loa, 2 túi khí. Nhưng hệ thống hỗ trợ như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc vẫn chưa có. Trong khi đó những mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Yaris, Mazda 2 đều đã được trang bị những công nghệ hiện đại hợp thời, chưa kể một số mẫu xe trong tầm giá 500 đến 700 triệu đồng đều đã có tính năng an toàn, hỗ trợ lại chủ động như phanh tự động, đèn pha thích ứng, ga tự động thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường… Volkswagen Polo thế hệ đầu tiên được ra đời từ những năm 1975. Trải qua 45 năm lịch sử, Polo đã dần khẳng định được tên tuổi và uy tín của mình trong làng xe thế giới. Theo Volkswagen, đã có tổng cộng hơn 16 triệu chiếc Polo được xuất xưởng kể từ ngày đầu tiên ra mắt. Video: Bỏ Accent, tậu Volkswagen Polo số sàn 7 năm tuổi.

