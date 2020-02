Cận cảnh Volkswagen Polo 2020 gần 700 triệu đồng tại Việt Nam

Mới đây, Volkswagen Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tới công chúng trong nước phiên bản nâng cấp Polo 2020. So sánh với phiên bản tiền nhiệm, Volkswagen Polo 2020 mới sở hữu khá nhiều cải tiến mới về mặt trang bị nội, ngoại thất như lưới tản nhiệt dạng tổ ong, bộ ốp bên lườn xe, cản trước và cản sau mới. Mâm xe 15 inch với thiết kế 10 chấu đan xen và tính năng ga tự động Cruise Control. Bên cạnh những nâng cấp về trang bị, mức giá xe Volkswagen Polo 2020 sẽ được giữ nguyên ở mức 695 triệu đồng. Volkswagen Polo thế hệ đầu tiên được ra đời từ những năm 1975. Trải qua 45 năm lịch sử, Polo đã dần khẳng định được tên tuổi và uy tín của mình trong làng xe thế giới. Theo Volkswagen, đã có tổng cộng 16 triệu chiếc Polo được xuất xưởng kể từ ngày đầu tiên. Ngoài ra, mẫu xe này cũng vinh dự đón nhận rất nhiều các giải thưởng danh giá trên trường quốc tế như “Best Cars 2019” của Reader’s Choice Awards và 4 lần vô địch giải đua thế giới điển hình là FIA World Rallycross Championship (WRX) cùng với tay đua Johan Kristoffersson. Thiết kế nội thất của xe không có gì thay đổi so với trước đây. Điểm mới chính là sự xuất hiện của nút điều chỉnh chức năng ga tự động Cruise Control trên vô lăng của xe. Ở khu vực trung tâm vẫn là màn hình giải trí dạng cảm ứng kích cỡ 6,5 inch tích hợp với camera lùi. Bên dưới nắp ca-pô, Volkswagen vẫn sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh, dung tích 1.6L, hút khí tự nhiên, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 153 Nm, kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp có tích hợp số S thể thao. Các trang bị an toàn cũng được giữ nguyên như phiên bản cũ không có gì thay đổi. Về ngoại hình, phần đầu của Volkswagen Polo 2020 mới trở nên ấn tượng hơn với lưới tản nhiệt mới chuyển từ dạng thanh nan nằm ngang sang kiểu tổ ong, cùng với đó là bộ body kit bao gồm ốp lườn 2 bên, cản trước. Ngoài ra, các trang bị thể thao cũng giúp xe có một diện mạo hầm hố và hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây. Volkswagen Polo 2020 cũng được trang bị mâm hợp kim đa chấu kích cỡ 15 inch với thiết kế mới. Xe được phân phối với 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm: Trắng Candy, Đỏ Flash, Xanh Lapiz, Xám Carbon, Đen Deep, Nâu Toffee, Bạc Metallic và Đỏ Sunset. Video: Chi tiết Volkswagen Polo 2020 mới.

