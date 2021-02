Cận cảnh Triumph Tiger 850 Sport từ 360 triệu tại Việt Nam

Sau khi trình làng Tiger 900 để thay thế cho Tiger 800 cách đây 2 năm, Triumph tiếp tục làm mới dải sản phẩm adventure với Tiger 850 Sport. Triumph Tiger 850 Sport mới là mẫu môtô địa hình mới nhất của hãng xe Anh quốc ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2020 và nay xe đã được giới thiệu tại Việt Nam. Mẫu xe môtô Triumph Tiger 850 Sport có một phiên bản với giá bán 360 triệu đồng. So với “đàn anh” Tiger 900 (369-489 triệu đồng), Tiger 850 Sport được lược giản thiết kế, trang bị để thân thiện hơn với người lái chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển môtô adventure và phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Với định vị thấp hơn Triumph Tiger 900, Tiger 850 Sport không có đối thủ trực tiếp khi 2 dòng adventure châu Âu khác có giá bán cao hơn đáng kể là BMW F 900 XR (549 triệu đồng) và Ducati Multistrada 950 (492 triệu đồng). Ở tầm tiền hơn 360 triệu đồng, người dùng có thể cân nhắc một vài mẫu xế phượt Nhật Bản khác như Kawasaki Z1000SX (340 triệu đồng), Suzuki V-Strom 1050 (419 triệu đồng), Honda CRF1100L Africa Twin… Về ngoại hình, Tiger 850 Sport chia sẻ nhiều đặc điểm tương tự Tiger 900 như dáng xe cao lớn, phần đầu trông mạnh mẽ với đèn chiếu sáng LED, đuôi xe vuốt cao và ống xả to bố trí sát thân xe. Khung sườn mắt cáo để lộ rõ động cơ, bên dưới gầm có tấm chắn bảo vệ ống xả và động cơ. Thay đổi chính nằm ở dàn vỏ 2 bên và ghi-đông được làm gọn hơn. Chiều rộng tay lái giảm 100 mm so với Tiger 900, còn 830 mm, cho cảm giác thanh thoát và bớt nặng nề. Thông số chiều dài cơ sở ở mức 1.556 mm, chiều cao yên có thể thay đổi từ 810 mm đến 830 mm.

Yên xe được thiết kế dạng liền, diện tích ngồi rộng và phần đệm dày phù hợp cho những chuyến đi xa. Nhìn chung, mẫu adventure của Triumph khối lượng 192 kg và bình xăng có dung tích 20 lít phù hợp với người lái có thể trạng tốt, cao từ 1,7 m trở lên.



Triumph trang bị cho Tiger 850 Sport hệ thống treo của hãng Marzocchi. Trong đó, cụm phuộc trước là loại hành trình ngược có đường kính 45 mm, phuộc sau lò xo trụ đơn có thể tùy chỉnh độ nén của lò xo theo tải trọng.



Mâm xe là loại hợp kim đúc, kích thước trước/sau lần lượt là 19 inch và 17 inch. Hệ thống phanh Brembo là trang bị tiêu chuẩn, bánh trước sử dụng 2 phanh đĩa đường kính 320 mm, bánh sau phanh đĩa đơn kích thước 255 mm.



Triumph Tiger 850 Sport có bảng đồng hồ tốc độ TFT màu kích thước 5 inch nhưng chưa hỗ trợ kết nối với điện thoại và định vị GPS. Giao diện của màn hình có thể thay đổi tùy theo chế độ lái và có thể cài đặt thông qua nút bấm trên tay lái.



Tiger 850 Sport được trang bị động cơ 3 xy-lanh thẳng hạn 888 cc tương tự Tiger 900 (94 mã lực, 87 Nm), tuy nhiên thông số được tinh chỉnh thấp hơn. Công suất tối đa 84 mã lực ở 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 82 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có hộp số côn tay 6 cấp và dùng hệ dẫn động xích tải.



Triump Tiger 850 Sport thế hệ mới có 2 chế độ lái gồm Road và Rain. Đi cùng đó là các tính năng an toàn như kiểm soát lực kéo, phanh ABS 2 kênh và bộ ly hợp chống trượt.

Video: Ra mắt Triumph Tiger 850 Sport mới tại Việt Nam.





