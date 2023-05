Cận cảnh Toyota Vios 2023 tại Việt Nam, rẻ hơn bản cũ 18 triệu đồng

Sau nhiều lần rò rỉ thông tin, sáng ngày 10/5 vừa qua, Toyota Vios 2023 mới đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản E MT, E CVT và G. Đây dược xem là phiên bản Vios dành riêng cho người Việt khi không hề giống với bất kỳ thị trường nào trên thế giới. Thay vì phân phối thế hệ hoàn toàn mới, Toyota Việt Nam tiếp tục nâng cấp thêm cho chiếc Vios đang bán ra trong nước. Trong khi đó, nhiều thị trường khác tại Đông Nam Á đã ra mắt chiếc Vios thế hệ tiếp theo. Về tổng thể Vios 2023 không có quá nhiều thay đổi so với trước đây, gồm chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.425, 1.730 và 1.475 mm, chiều dài cơ sở của Vios là 2.550 mm. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của Toyota Vios 2023 tại Việt Nam là phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn. Cản trước mới hiện đại hơn với lưới tản nhiệt thất và nở rộng ra hai bên cho cảm giác trẻ trung hơn. Ngoài ra, cạnh logo Toyota có 2 khe gió nhỏ thiết kế khá giống phần đầu Corolla Cross phiên bản Nhật. Đáng chú ý, đèn pha sử dụng công nghệ BI-LED sẽ có mặt trên tất cả các phiên bản của Toyota Vios 2023, la-zăng hợp kim 15 inch được thay đổi nhẹ ở họa tiết và cản sau ốp nhựa đen tạo điểm nhấn cho phần sau xe. Cụm đèn hậu quen thuộc của Vios thế hệ hiện tại. Mâm xe 15 inch 6 chấu thiết kế dạng xoáy sơn hai tông màu đi kèm bộ lốp kích thước 185/60 R15. Trong khi đó, phần thân và đuôi xe không có nhiều thay đổi, cụm đèn hậu giữ nguyên thiết kế nhưng bổ sung thêm dải đèn LED và cản sau ốp nhựa đen tạo điểm nhấn cho phần sau xe. Tương tự ngoại thất, bên trong khoang nội thất Vios 2023 chỉ được nâng cấp nhẹ. Vô-lăng ba chấu tích hợp một loạt các phím bấm chức năng và đặc biệt ở phiên G có thêm lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Ngoài ra, phiên bản này được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và đặt nổi trên bảng táp lô và hàng ghế sau có thêm 2 cổng USB Type-C. Còn hai phiên bản E MT và E CVT được bổ sung đàm thoại rảnh tay và 2 cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau cũng được trang bị trên phiên bản E CVT. Điểm đáng chú ý, phiên bản cao Toyota Vios G 2023 được trang bị hai tính năng của gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) đi kèm là 2 tính năng quan trọng: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường LDA. Ngoài ra, xe có thêm bộ phận thu thập thông tin là radar ở logo trước và camera trên kính lái. Điều này giúp Toyota Vios G 2023 trở thành mẫu xe duy nhất phân khúc có hai tính năng hiện đại này. Tuy nhiêu điều đáng tiếc là xe vẫn chưa có kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, Vios 2023 vẫn có một số tính năng như là hệ thống hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau... Toyota Vios 2023 vẫn sử dụng động cơ 1.5L. Thông số công suất tối đa đạt 107 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm tại 4.200 vòng/ phút. Kết hợp hộp số CVT giả lập 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.Giá xe Toyota Vios 2023 bán ra tại Việt Nam với 3 phiên bản lần lượt là 479 triệu đồng đối với bản E MT, 528 triệu đồng đối với bản E CVT và 592 triệu đồng đối với bản G. Ngoài ra, màu trắng ngọc trai có giá đắt hơn 8 triệu đồng. Vios 2023 đã về nhiều tại các đại lý Toyota trên toàn quốc để bàn giao cho khách hàng kể từ hôm nay, 10/5/2023. Như vậy, bản Vios G 2023 giữ nguyên giá bán so với trước, trong khi Vios E CVT và E MT giảm tương ứng 14 và 10 triệu đồng. Đây được xem là động thái hợp lý của Toyota Việt Nam trong bối cảnh thị trường khó khăn, thiết kế của xe mới gây nhiều tranh cãi. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Vios 2023 tại Việt Nam.

