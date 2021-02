Cận cảnh Toyota Vios 2021 tại Việt Nam, tăng 10 triệu đồng?

Dự kiến, lô xe Toyota Vios 2021 mới đầu tiên đã được đưa về đại lý để chuẩn bị ra mắt. Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó, Vios 2021 có 4 phiên bản: E MT, E CVT, G và GR-S. Xe vẫn tiếp tục sản xuất và lắp ráp trong nước. Về màu ngoại thất, cả 2 phiên bản bản Toyota Vios thế hệ mới bao gồm E MT và CVT đều có 8 màu ngoại thất là nâu vàng, bạc, trắng, đen, đỏ, trắng ngọc trai, vàng taxi kiểu vàng chanh và xanh. Bản G không có màu vàng taxi và xanh, còn bản GR-S chỉ có 3 màu đen, đỏ và trắng ngọc trai. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, Toyota Vios 2021 có một số thay đổi nhỏ ở phần ngoại thất, tập trung chủ yếu ở phần đầu xe. Cụ thể, lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế mới, xe còn có đèn chiếu sáng LED tích hợp công nghệ đèn chờ dẫn đường và dải LED định vị ban ngày. Điểm đáng chú ý, ở 2 bên lưới tản nhiệt là hốc gió giả đặt dọc tích hợp đèn sương mù khá nổi bật. Phiên bản GR-S của Toyota Vios 2021 được phát triển từ bản G, trang bị thêm gói ngoại thất bộ quây thể thao, lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn bóng, cản sau thiết kế lại, mâm xe thiết kế thể thao GR-S. Một số chi tiết la-zăng, gương chiếu hậu, tay nắm cửa, thanh ốp trang trí ở hông xe, đuôi lướt gió phía sau, cản sau... đều được sơn đen. Khác với ngoại thất, nội thất của Toyota Vios 2021 không có nhiều thay đổi so với thiết kế trước đây. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý trên xe gồm màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, ghế ra… Hệ thống âm thanh ở phiên bản E MT không thay đổi, trong khi các phiên bản cao hơn có một số thay đổi về kiểu dáng, tuy nhiên các tính năng kết nối vẫn được giữ nguyên. Trong khi đó, bản GR-S của Toyota Vios 2021 còn có một số chi tiết nhằm phân biệt với bản thường, bao gồm ghế bọc da lộn với chỉ khâu màu đỏ tương phản được thêu chữ “GR” trên gối đầu; logo GR, lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng giúp khách hàng chủ động, dễ dàng thao tác. Bên dưới nắp ca-pô, Toyota Vios vẫn sử dụng khối động cơ DOHC dung tích 1.5L, công suất tối đa đạt 107 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm tại 4.200 vòng/ phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước.Tùy theo các phiên bản, xe sẽ được trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. So với bản thường, Toyota Vios GR-S còn gây chú ý với hộp số tự động vô cấp CVT sử dụng 10 cấp số ảo chế độ thể thao. Chi tiết này chênh tới 3 cấp so với hộp số trên bản thường. Hai chế độ lái Eco/Sport lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe Vios, mang lại cho khách hàng thêm lựa chọn vận hành khi sử dụng xe. Về mặt an toàn, ngoài những tính năng cũ Toyota Vios 2021 có thêm một số tính năng an toàn cho những phiên bản tùy chọn. Đèn chờ dẫn đường, đèn báo phanh khẩn cấp EBS mới được trang bị trên các phiên bản G và E AT, còn phiên bản E MT được trang bị thêm cảm biến lùi. Ở các bản cao có thêm tính năng mã hóa khóa động cơ, còn ở bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên. Hiện tại giá xe Toyota Vios 2021 vẫn là một ẩn số nhưng dự tính tăng khoảng 10 triệu đồng, phiên bản cũ đang được phân phối với mức giá từ 470 - 570 triệu đồng. Trong năm 2020, Vios vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản. Xe không những là sản phẩm chủ lực của hãng mà còn bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam, với doanh số hơn 30.000 xe được giao đến tay khách hàng. Video: Lộ diện Toyota Vios 2021 tại Việt Nam.

