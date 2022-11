Cận cảnh Toyota Tundra 2022 hơn 4,5 tỷ trúng "siêu biển" ở Sài Gòn

Những hình ảnh mới được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chủ nhân của chiếc xe siêu bán tải hạng nặng Toyota Tundra 2022 tiền tỷ với màu sơn xanh đẹp mắt đã may mắn bấm được biển số 51K-444.44 hay còn gọi "ngũ quý 4". Như vậy, chiếc biển số ngũ quý 4 duy nhất của đầu số 51K đã thuộc về xe Toyota Tundra thế hệ mới đầu tiên cập bến Việt Nam. Không ít người đã tỏ ra ghen tỵ khi chủ xe đã may mắn bấm được cho Toyota Tundra 2022 biển VIP mà nhiều dân chơi có mơ cũng không nhận được. Đây cũng chính là chiếc siêu bán tải hạng nặng Toyota Tundra thế hệ mới đầu tiên về Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu trong nước. 3 tháng trước đó, chiếc xe bán tải Toyota Tundra 2022 này đã xuất hiện tại 1 showroom chuyên bán xe sang ở Hà Nội. Chiếc siêu bán tải Toyota Tundra 2022 biển ngũ quý 4 đầu tiên về Việt Nam này thuộc phiên bản Limited. Ngoại thất xe được sơn màu xanh quân đội, khá phù hợp cho ai thích bộ áo hầm hố và cá tính này. Xe sở hữu một số chi tiết ngoại hình có nhiều sự khác biệt ở trang bị so với thế hệ cũ, cụ thể chính là la-zăng xe có thiết kế 5 chấu kép được sơn 2 tông màu tương phản là đen và bạc. Có thể thấy xe Toyota Tundra 2022 thế hệ mới được chăm chút nhan sắc rất ấn tượng với đèn pha LED cùng dải đèn LED ban ngày mang đến tổng thể thiết kế chữ T cá tính cho ngoại thất, toàn bộ các thanh ngang và lưới tản nhiệt được sơn đen với thanh ốp chạy hết đầu xe màu bạc, đúng chất bản Limited. Bên trong nội thất xe có ghế ngồi bọc da chất liệu SofTex, ghế trước với tính năng sưởi, chỉnh điện 8 hướng. Ghế lái của xe bán tải hạng nặng Toyota Tundra Limited 2022 đầu tiên về Việt Nam có tính năng nhớ vị trí trong khi ghế sau đi kèm bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn đựng cốc, hộc chứa đồ bên dưới và cửa gió điều hòa cũng như việc có thể gập 60:40. Toyota Tundra 2022 đầu tiên về Việt Nam sở hữu bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu đa thông tin 4,2 inch, vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím chức năng, hệ thống thông tin giải trí Toyota Audio Multimedia đi kèm màn hình cảm ứng 14 inch, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và hệ thống lọc không khí. Về sức mạnh, chiếc xe bán tải hạng nặng Toyota Tundra Limited thế hệ mới vừa có mặt tại 1 công ty nhập khẩu xe sang ở Hà Nội sử dụng động cơ xăng i-FORCE V6, tăng áp kép, dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 389 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Toyota Tundra 2022 được trang bị gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.5, bao gồm những tính năng như cảnh báo chệch làn đường đi kèm hỗ trợ đánh lái, hệ thống hỗ trợ bám làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm sớm, tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động,... Ngoài ra còn có hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống phát hiện điểm mù hỗ trợ đỗ xe trước/sau tích hợp phanh tự động, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 8 túi khí có trên bản Limited. Trước đó, giá xe Toyota Tundra 2022 khi mới về nước được chào bán với mức từ hơn 4,5 tỷ đến 4,9 tỷ đồng, nhưng hiện tại, với việc xe mang biển số ngũ quý 4 của đầu số mới nhất tại TP HCM giá trị của xe có thể tăng lên rất nhiều. Video: Siêu bán tải Toyota Tundra 2022 đầu tiên về Việt Nam (Nguồn: Johnny Super Car).

