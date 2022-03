Cận cảnh Toyota Land Cruiser LC300 độ MBS, hơn 7 tỷ tại Việt Nam

SUV địa hình Toyota Land Cruiser LC300 2022 mới đang là mẫu xe thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng Việt. Không chỉ bản thường, một số khách hàng còn lựa chọn bản kỉ niệm 70 năm, phiên bản nhập khẩu từ Trung Đông và mới đây là bản độ nội thất do MBS thực hiện vừa được nhập về Việt Nam. MBS là hãng độ nội thất nổi tiếng, chuyên thực hiện nâng cấp tiện nghi ở hàng ghế sau trên Lexus LX570, Mercedes-Benz G-Class, GLS, V-Class. Dự án nâng cấp Toyota Land Cruiser LC300 2022 bản MBS là sản phẩm mới nhất của hãng. Trên thực tế, Lexus LX570 độ MBS đã từng được nhập về với giá bán hơn 10 tỷ đồng. Có thể thấy ngoại hình xe không có khác biệt gì lớn so với các phiên bản khác đang có ở Việt Nam. Ở phía sau, xe có thêm biểu tượng MBS để nhận biết. Giá xe Land Cruiser LC300 2022 MBS đặc biệt này không được tiết lộ nhưng có thể dao động từ 7-10 tỷ đồng. Land Cruiser LC300 vốn có cấu hình 7 chỗ nhưng MBS đã tháo bỏ hàng ghế thứ ba đồng thời cải tiến hàng ghế thứ hai, chuyển đổi sang hai ghế độc lập, đồng thời mở rộng khoang hành lý. Ngoài bọc lại da chất lượng cao, hoạ tiết trang trí tinh tế ở 4 ghế MBS còn lắp bệ đỡ đùi cho hàng ghế sau. Hai ghế độc lập được ngăn cách bằng nhiều tiện nghi cao cấp như bàn làm việc, hộc đựng cốc có tính năng làm mát, ấm, hộc đựng đồ. Như mọi mẫu SUV 4 chỗ cao cấp khác, Land Cruiser LC300 cũng có hai cặp màn hình giải trí cho hàng ghế sau, tiêu chuẩn phải có trên các mẫu xe hạng sang. Tập trung vào trải nghiệm của người dùng nên MBS không can thiệp vào động cơ xe. Mẫu SUV địa hình được trang bị động cơ V6 tăng áp, dung tích 3.5 lít sản sinh công suất tối đa 409 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút và mô men xoắn 650 Nm tại vòng tua 2.000-3.600 vòng/phút. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh đó, một số điểm đáng chú ý trên thế hệ mới của Land Cruiser 2022 chính là tính năng “đá cốp” rảnh tay, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống chống ồn chủ động... Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 2022 độ MBS.

SUV địa hình Toyota Land Cruiser LC300 2022 mới đang là mẫu xe thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng Việt. Không chỉ bản thường, một số khách hàng còn lựa chọn bản kỉ niệm 70 năm, phiên bản nhập khẩu từ Trung Đông và mới đây là bản độ nội thất do MBS thực hiện vừa được nhập về Việt Nam. MBS là hãng độ nội thất nổi tiếng, chuyên thực hiện nâng cấp tiện nghi ở hàng ghế sau trên Lexus LX570, Mercedes-Benz G-Class, GLS, V-Class. Dự án nâng cấp Toyota Land Cruiser LC300 2022 bản MBS là sản phẩm mới nhất của hãng. Trên thực tế, Lexus LX570 độ MBS đã từng được nhập về với giá bán hơn 10 tỷ đồng. Có thể thấy ngoại hình xe không có khác biệt gì lớn so với các phiên bản khác đang có ở Việt Nam. Ở phía sau, xe có thêm biểu tượng MBS để nhận biết. Giá xe Land Cruiser LC300 2022 MBS đặc biệt này không được tiết lộ nhưng có thể dao động từ 7-10 tỷ đồng. Land Cruiser LC300 vốn có cấu hình 7 chỗ nhưng MBS đã tháo bỏ hàng ghế thứ ba đồng thời cải tiến hàng ghế thứ hai, chuyển đổi sang hai ghế độc lập, đồng thời mở rộng khoang hành lý. Ngoài bọc lại da chất lượng cao, hoạ tiết trang trí tinh tế ở 4 ghế MBS còn lắp bệ đỡ đùi cho hàng ghế sau. Hai ghế độc lập được ngăn cách bằng nhiều tiện nghi cao cấp như bàn làm việc, hộc đựng cốc có tính năng làm mát, ấm, hộc đựng đồ. Như mọi mẫu SUV 4 chỗ cao cấp khác, Land Cruiser LC300 cũng có hai cặp màn hình giải trí cho hàng ghế sau, tiêu chuẩn phải có trên các mẫu xe hạng sang. Tập trung vào trải nghiệm của người dùng nên MBS không can thiệp vào động cơ xe. Mẫu SUV địa hình được trang bị động cơ V6 tăng áp, dung tích 3.5 lít sản sinh công suất tối đa 409 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút và mô men xoắn 650 Nm tại vòng tua 2.000-3.600 vòng/phút. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh đó, một số điểm đáng chú ý trên thế hệ mới của Land Cruiser 2022 chính là tính năng “đá cốp” rảnh tay, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống chống ồn chủ động... Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 2022 độ MBS.