Cận cảnh Toyota Crown Estate 2024 - chiếc SUV "chủ tịch" 5 chỗ ngồi

Crown Estate là một trong bốn phiên bản của dòng Toyota Crown thế hệ mới, bên cạnh Crown Crossover, Crown Sport và Crown Sedan. Tương tự 3 phiên bản còn lại, Toyota Crown Estate 2024 mới cũng lần đầu tiên được trưng bày tại Nhật Bản vào năm ngoái. Mãi đến nay, phiên bản thương mại của mẫu xe này mới xuất hiện công khai. Trở lại thị trường Nhật Bản sau hơn 15 năm vắng bóng, mẫu xe SUV Toyota Crown Estate 2024 không phải là xe station wagon như trước. Thay vào đó, mẫu xe này được định vị trong phân khúc SUV hạng trung với chiều dài cơ sở ngang ngửa Toyota Land Cruiser thế hệ mới. Theo thông công bố của hãng Toyota, Crown Estate có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.930 x 1.880 x 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với 2 người anh em Crown Sport và Crown Crossover, Toyota Crown Estate 2024 đều lớn hơn. So với xe concept trưng bày tại Nhật Bản vào năm ngoái, Crown Estate 2024 phiên bản thương mại không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Mẫu SUV hạng trung này sở hữu lưới tản nhiệt hẹp nằm giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày cực mỏng. Bên dưới là lưới tản nhiệt với thiết kế giống Lexus trong khi đèn pha LED nằm ở hai góc đầu xe. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm rộng nằm trên cản trước. Ở khu vực bên sườn, mẫu SUV hạng trung này được trang bị vành la-zăng có đường kính 21 inch với thiết kế đa chấu và sơn màu xám khỏe khoắn. Bộ vành này đi với lốp Michelin 235/45R21. Phía sau Toyota Crown Estate 2024 xuất hiện cụm đèn hậu LED mỏng với thiết kế xuyên suốt. Cản sau của xe được sơn màu đen bóng, tương tự cản trước, ốp gương chiếu hậu, hốc bánh, bệ cửa, cánh gió mui và ăng ten vây cá mập. Phần nóc và các cột bên sườn cũng được sơn màu đen, mang đến "bộ cánh" ngoại thất phối 2 màu thời trang cho xe. Tại thị trường Nhật Bản, xe có tổng cộng 10 tùy chọn màu sắc là trắng, đen, xanh, đỏ, nâu, xanh - nóc bạc, nâu - nóc đen, đỏ - nóc đen, xanh - nóc đen và trắng - nóc đen. Trên đầu xe và trục bánh đều có logo hình vương miện của dòng xe Toyota Crown. Trong khi đó, cửa cốp lại đi kèm logo quen thuộc của hãng Toyota và bản PHEV có thêm cổng sạc. Bên trong xe, Toyota Crown Estate 2024 được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Nội thất của xe có 3 tùy chọn màu là đen, nâu và xanh đậm - đen. Thêm vào đó là những điểm nhấn màu đồng như nẹp trên mặt táp-lô, tapi cửa, cụm điều khiển trung tâm và viền cửa gió điều hòa. Thiết kế nội thất của mẫu xe này không gây bất ngờ vì giống với 3 phiên bản còn lại trong dòng Toyota Crown thế hệ mới. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp logo của dòng xe Crown, các phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, cả hai cùng có kích thước 12,3 inch. Những trang bị đáng chú ý còn lại của xe gồm có gương chiếu hậu kỹ thuật số, camera hành trình trước/sau, hệ thống định vị kết nối, điều hòa tự động, cửa gió/bệ tì tay trung tâm dành cho hàng ghế sau... Xe cũng có cửa sổ trời toàn cảnh, khởi động bằng nút bấm, cần số điện tử gọn gàng, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Ghế sau của xe có thể gập gọn xuống sàn, tăng thể tích khoang hành lý. Khi mua mẫu SUV này, khách hàng có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ, bao gồm hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV). Thông tin về 2 loại động cơ này chưa được công bố. Tuy nhiên, xe được dự đoán sẽ dùng động cơ giống với Toyota Crown Sport 2024. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông số cụ thể của 2 động cơ được trang bị trên Crown Estate 2024 mới. Chỉ biết rằng, dù dùng động cơ nào thì xe cũng có hệ dẫn động 4 bánh 4WD tiêu chuẩn. So với 3 phiên bản còn lại của dòng Crown thế hệ mới là Crown Crossover, Crown Sport và Crown Sedan thì rown Estate ra mắt muộn nhất. Theo kế hoạch, giá xe Toyota Crown Estate 2024 mới sẽ chính thức được công bố ở thị trường Nhật Bản vào tháng 12 năm nay. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota Crown Estate 2024.

