Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2023, từ 725 triệu đồng tại Việt Nam

Toyota Việt Nam đã chính thức trình làng phiên bản nâng cấp của dòng xe Corolla Altis. Như vậy, Việt Nam là thị trường Đông Nam Á tiếp theo đón nhận mẫu xe Toyota Corolla Altis 2023 nâng cấp này, sau Thái Lan và Malaysia. Toyota Corolla Altis 2023 tại Việt Nam có kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.435 (mm), chiều dài cơ sở giữ nguyên 2.700 mm. Hai bản 1.8G và 1.8V có khoảng sáng gầm 128 mm, riêng bản Hybrid là 149 mm. Phần ngoại thất Corolla Altis 2023 có cụm lưới tản nhiệt mở rộng và thiết kế sang trọng hơn phiên bản trước. Các đường nét khác tương tự, trong đó cụm đèn LED trước táo bạo, sắc nét. Hốc đèn sương mù thiết kế dạng chữ C hầm hố và mạnh mẽ. Thân xe khỏe khoắn nhờ các đường gân dập nổi chạy dọc thân, trên tay nắm cửa và nẹp sườn xe. Tay nắm cửa được mạ crom, gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Bản 1.8G trang bị mâm 16 inch, trong khi 2 bản còn lại là 17 inch. Phía sau, cụm đèn hậu LED hình chữ L kết hợp với đường chỉ mạ crom tạo ấn tượng mạnh mẽ. Cản sau được thiết kế hài hòa với những đường dập nổi và xẻ khe hình chữ C. Xe có 5 lựa chọn về màu sắc ngoại thất là Xám, Đỏ, Đen, Bạc và Trắng ngọc trai. Trong đó màu Trắng ngọc trai có giá cao hơn các màu khác và cao hơn giá niêm yết 8 triệu đồng. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Toyota Corolla Altis 2023 ở Việt Nam chính là trang bị. Cụ thể, mẫu sedan hạng C này có thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch tiêu chuẩn, thay cho loại 7 inch cũ. Bên trong khoang lái, cả 3 bản xe Toyota Corolla Altis 2023 đều được trang bị ghế da, chỉnh điện 10 hướng. Màn hình giải trí kết nối Apple Carplay, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, bản tiêu chuẩn kết nối có dây và điều hòa 1 vùng. Toyota Corolla Altis 2023 bản 1.8G và 1.8V sẽ được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.8L cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, phiên bản Hybrid sử dụng kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện. Động cơ xăng có dung tích 1.8L, cho công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Trong khi mô tơ điện có công suất 53 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Cả 3 phiên bản Altis đều dùng hộp số tự động vô cấp CVT, cùng 2 chế độ lái Thông thường và Thể thao, riêng bản 1.8HEV có thêm chế độ EV chạy điện. Cùng với những thay đổi nhẹ, giá xe Toyota Corolla Altis 2023 niêm yết phiên bản nâng cấp cũng được điều chỉnh nhẹ. Phiên bản Altis 1.8G có giá mới là 725 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với trước. Phiên bản Altis 1.8V có giá mới là 780 triệu đồng, tăng 15 triệu đồng so với trước. Phiên bản Hybrid có giá mới là 870 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với trước. Video: Đánh giá Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam.

