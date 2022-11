Toyota Corolla Altis của dân chơi Đồng Nai độ xe đua đường phố

Toyota Corolla Altis tại Việt Nam được nhiều người gọi là "xe doanh nhân" trong phân khúc sedan hạng C với thiết kế thanh lịch đặc trưng. Do đó, rất ít chủ xe Corolla Altis độ lại ngoại thất xe. Thông thường, trong phân khúc này, các dòng Mazda3, Kia K3/Cerato hay Honda Civic được độ lại nhiều hơn. Và chiếc Toyota Corolla Altis của dân chơi Đồng Nai này là một trong số ít những xe được độ lại theo phong cách xe đua đường phố. Chiếc Toyota Corolla Altis trong bài đã được chủ sở hữu độ lại theo phong cách JDM nổi tiếng của Nhật Bản. Được biết, nhiều chi tiết trên xe đã được đích thân chủ xe tỉ mỉ lựa chọn để có thể tạo nên một chiếc Toyota Corolla Altis với phong cách riêng. Món "đồ chơi" đáng chú ý nhất trên xe chắc chắn là bộ bodykit. Điển hình là bộ lip cản trước của Toyota Corolla Altis đã trở nên hầm hố, thể thao hơn với 2 thanh giằng. Phần hông và cản sau cũng đã được thiết kế lại, khác hẳn so với xe nguyên bản. Đèn pha cũng được độ lại dữ dằn hơn và được dán đen mờ cho phù hợp với cách tổng thể của xe. Đáng chú ý, phần nắp ca-pô của xe đã được thay thế bằng nắp ca-pô làm từ chất liệu carbon với điểm nhấn là logo JDM. Rải rác trên khắp ngoại thất của xe cũng có rất nhiều chi tiết được làm từ carbon như: ốp gương ngoại thất, viền cửa sau, cánh gió đuôi,… Nhìn ngang hông xe, chiếc Toyota Corolla Altis này còn được bổ sung thêm khe hút gió trên chắn bùn trước, vừa để tăng thêm vẻ thể thao vừa giúp cho xe thoát khí tốt hơn. Toyota Corolla Altis được trang bi bộ mâm đa cháu màu đen, đi kèm cùm phanh Breambo hiệu năng cao với đĩa được khoét lỗ. Ở phía sau, Toyota Corolla Altis tuy được thiết kế lại khá đơn giản nhưng khi nhìn tổng thể lại hài hoà, tình tế. Hệ thống ống xả trên xe cũng đã được độ lại toàn bộ nhằm mang đến âm thanh uy lực hơn và giúp cho việc tăng công suất xe được tốt hơn. Ngoài ra, chiếc Toyota Corolla Altis này còn được trang bị thêm cả thanh gá nóc, chắn gió mang phong cách Thái Lan. Về phần động cơ, được biết chủ xe có tinh chỉnh lại để tăng công suất và giúp xe chạy mạnh mẽ và êm ái hơn Mặc dù chủ sở hữu Toyota Corolla Altis tại Đồng Nai không tiết lộ chi phí độ lại xe nhưng nhìn những món đồ trên có thể chắc chắn rằng nó đã ngốn không ít tiền của chủ nhân. Video: Toyota Corolla Altis 2021 độ của dân chơi Việt.

