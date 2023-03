Cận cảnh Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 từ 470 triệu đồng

Như thông tin đã đưa, tại Bangkok International Motor Show (BIMS) 2023, Suzuki đã vén màn 2 phiên bản đặc biệt mới của dòng xe Swift. Ngoài GL Next Edition, hãng còn trưng bày cả Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 mới trong sự kiện ôtô lớn hàng đầu Đông Nam Á này. Tương tự GL Next Edition, mẫu xe hatchback Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 cũng được phát triển dựa trên bản GL thông thường hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này chính là phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Tương tự GL Next Edition, Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 cũng được phát triển dựa trên bản GL thông thường hiện đang bán tại thị trường Thái Lan. Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này chính là phong cách thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Đúng như tên gọi, Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 sở hữu màu sơn ngoại thất nâu cà phê. Riêng nóc của xe lại được sơn màu be, bao gồm cả anten hình vây cá mập và cánh gió mui. Thêm vào đó là bộ body kit thể thao ở đầu xe, bên sườn và phía sau. Đặc biệt, Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 còn được bổ sung bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu và sơn màu đồng cổ điển. Bên trong xe, Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 được bổ sung ghế bọc da Nappa màu nâu phối be, tạo cảm giác "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch mới. Những trang bị còn lại của Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 không có gì khác bản GL thông thường. Xe cũng có đèn pha Halogen, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, mở cửa không cần chìa khóa, vô lăng vát đáy thể thao, chỉnh 4 hướng, hệ thống điều hòa tự động, cổng USB/AUX, 2 loa và ghế sau gập 60:40. Trang bị an toàn của xe cũng không có gì mới, chỉ bao gồm 2 túi khí trước, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. "Trái tim" của Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023 vẫn là động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và tính năng tự động ngắt máy tạm thời. Động cơ này có thể chạy bằng nhiên liệu sinh học E20. Tại thị trường Thái Lan, mức giá xe Suzuki Swift phiên bản Mocca Cafe Edition 2023 được chào bán từ là 681.400 Baht (khoảng 470 triệu đồng). Trong đó, gói nâng cấp ngoại thất và nội thất của xe có giá 114.390 Baht (79 triệu đồng). Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki Swift Mocca Cafe Edition 2023.

