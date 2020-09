Cận cảnh SUV hạng sang VinFast President tại đại lý chính hãng

Mẫu xe SUV hạng sang Vinfast President 2021 mới đây đã lộ ảnh ngoại hình thực tế "bằng xương, bằng thịt" khi được trưng bày tại đại lý chính hãng tại Hà Nội. Hiện tại, nó chỉ còn chờ ngày ra mắt chính thức tại Việt Nam để đến tay các khách VIP đã chốt đơn đặt hàng. VinFast President sở hữu chiều dài và rộng tổng thể của mẫu xe này nhỉnh hơn tương đối với Lux SA2.0. Cụ thể, mẫu SUV hạng sang VinFast President có kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 5.146 x 1.987 x 1.760 mm. Trong khi đó, thông số tương tự của Lux SA2.0 là 4.940 x 1.960 x 1.773. Như vậy có thể thấy VinFast President dài hơn Lux SA2.0 khoảng 206 mm, tương đương 20,6 cm, đây là chênh lệch đáng kể giữa các mẫu xe cùng phân khúc, như vậy có thể nói không gian hàng thứ 2 có thể sẽ được kéo dài. Trong khi đó, chiều rộng của VinFast President nhỉnh hơn chút ít ở mức 27 mm, không đáng kể, nhiều khả năng là do các hốc bánh được nới rộng. Chiều cao của xe giảm xuống 13 mm so với VinFast Lux SA2.0. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô đậm chất thể thao cùng điểm nhấn là hốc hút gió cỡ lớn để tản nhiệt cho động cơ. Ngoài ra, thiết kế phần nắp ca-pô còn có nhiều đường dập nổi sắc nét hơn và có phần cơ bắp nhô lên ở 2 bên giống những chiếc SUV hầm hố của Mỹ. Các chi tiết của xe cũng khác biệt và mạnh mẽ hơn Lux SA2.0 bản thường. Xe sở hữu nhiều màu sắc mới, đó là màu Purple Rain - Huyền bí và màu Sunset - Thông thái, Deep Ocean - Khát vọng và phiên bản màu đen được trang trí nhiều chi tiết màu vàng nhấn nhá như những hình ảnh "nhá hàng". Bước vào bên trong, nội thất của mẫu VinFast President mới có sự kết hợp đồng đều giữa chất liệu da và gỗ trong gam màu nâu tạo nên phong cách sang trọng. So với Lux SA2.0, nhìn chung nội thất của VinFast President đã khác rất nhiều so với phiên bản thường đang bán trên thị trường. Theo nhân viên đại lý tiết lộ, nội thất của VinFast President đang có mặt tại đại lý chưa phải là bản final nên sẽ còn nhiều điểm chỉnh sửa để hoàn thiện trước ngày ra mắt. Tuy vậy, độ hoàn thiện và tinh tế đã tiến bộ nhiều, xứng với vẻ đẹp ngoại thất. Theo những tiết lộ trước đó, VinFast President có động cơ V8 6,2 lít với khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h trong 6,8 giây. Với khối động cơ này, chiếc xe cho công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 624 Nm. Nhiều dự đoán, President sẽ được kết hợp hộp số ZF 8 cấp. Để trở thành 1 trong những người đầu tiên sở hữu President, người mua phải đặt cọc trước 100 triệu đồng. Khoản tiền này được cho biết là có thể đàm phán sau khi có giá niêm yết chính thức nhưng theo chia sẻ của tư vấn bán hàng thì việc rút cọc là khó và phải xem xét tình hình cụ thể.Giá xe VinFast President chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên theo nhiều tin dônd thì nó được dự đoán rơi vào khoảng 7 tỷ đồng, ngang ngửa tầm tiền với BMW X7 hay Lexus LX 570, nhưng sẽ có nhiều ưu đãi cho những người đặt cọc sớm. Video: Nhá hàng SUV hạng sang VinFast President tại Việt Nam.

Mẫu xe SUV hạng sang Vinfast President 2021 mới đây đã lộ ảnh ngoại hình thực tế "bằng xương, bằng thịt" khi được trưng bày tại đại lý chính hãng tại Hà Nội. Hiện tại, nó chỉ còn chờ ngày ra mắt chính thức tại Việt Nam để đến tay các khách VIP đã chốt đơn đặt hàng. VinFast President sở hữu chiều dài và rộng tổng thể của mẫu xe này nhỉnh hơn tương đối với Lux SA2.0. Cụ thể, mẫu SUV hạng sang VinFast President có kích thước (dài x rộng x cao) lần lượt là 5.146 x 1.987 x 1.760 mm. Trong khi đó, thông số tương tự của Lux SA2.0 là 4.940 x 1.960 x 1.773. Như vậy có thể thấy VinFast President dài hơn Lux SA2.0 khoảng 206 mm, tương đương 20,6 cm, đây là chênh lệch đáng kể giữa các mẫu xe cùng phân khúc, như vậy có thể nói không gian hàng thứ 2 có thể sẽ được kéo dài. Trong khi đó, chiều rộng của VinFast President nhỉnh hơn chút ít ở mức 27 mm, không đáng kể, nhiều khả năng là do các hốc bánh được nới rộng. Chiều cao của xe giảm xuống 13 mm so với VinFast Lux SA2.0. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô đậm chất thể thao cùng điểm nhấn là hốc hút gió cỡ lớn để tản nhiệt cho động cơ. Ngoài ra, thiết kế phần nắp ca-pô còn có nhiều đường dập nổi sắc nét hơn và có phần cơ bắp nhô lên ở 2 bên giống những chiếc SUV hầm hố của Mỹ. Các chi tiết của xe cũng khác biệt và mạnh mẽ hơn Lux SA2.0 bản thường. Xe sở hữu nhiều màu sắc mới, đó là màu Purple Rain - Huyền bí và màu Sunset - Thông thái, Deep Ocean - Khát vọng và phiên bản màu đen được trang trí nhiều chi tiết màu vàng nhấn nhá như những hình ảnh "nhá hàng". Bước vào bên trong, nội thất của mẫu VinFast President mới có sự kết hợp đồng đều giữa chất liệu da và gỗ trong gam màu nâu tạo nên phong cách sang trọng. So với Lux SA2.0, nhìn chung nội thất của VinFast President đã khác rất nhiều so với phiên bản thường đang bán trên thị trường. Theo nhân viên đại lý tiết lộ, nội thất của VinFast President đang có mặt tại đại lý chưa phải là bản final nên sẽ còn nhiều điểm chỉnh sửa để hoàn thiện trước ngày ra mắt. Tuy vậy, độ hoàn thiện và tinh tế đã tiến bộ nhiều, xứng với vẻ đẹp ngoại thất. Theo những tiết lộ trước đó, VinFast President có động cơ V8 6,2 lít với khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h trong 6,8 giây. Với khối động cơ này, chiếc xe cho công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 624 Nm. Nhiều dự đoán, President sẽ được kết hợp hộp số ZF 8 cấp. Để trở thành 1 trong những người đầu tiên sở hữu President, người mua phải đặt cọc trước 100 triệu đồng. Khoản tiền này được cho biết là có thể đàm phán sau khi có giá niêm yết chính thức nhưng theo chia sẻ của tư vấn bán hàng thì việc rút cọc là khó và phải xem xét tình hình cụ thể. Giá xe VinFast President chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên theo nhiều tin dônd thì nó được dự đoán rơi vào khoảng 7 tỷ đồng, ngang ngửa tầm tiền với BMW X7 hay Lexus LX 570, nhưng sẽ có nhiều ưu đãi cho những người đặt cọc sớm. Video: Nhá hàng SUV hạng sang VinFast President tại Việt Nam.