Cận cảnh SUV hạng sang Infiniti QX80 hơn 7 tỷ tại Việt Nam

Được ra mắt công chúng trên toàn thế giới tại triển lãm Dubai tháng 11/2017, mẫu SUV Full-Size Infiniti QX80 thế hệ mới nhanh chóng đón nhận sự quan tâm của giới truyền thông khu vực. Tuy nhiên, doanh số bán ra của mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn này trong suốt thời gian vừa qua thực sự lại không mấy khả quan khi so sánh với những tên tuổi "bằng vai phải lứa" như Cadillac Escalade, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7... So với QX80 Monograph, QX80 facelift lần 2 sở hữu thiết kế khá tương đồng, chỉ được cắt giảm bớt một số chi tiết để phù hợp hơn với việc sản xuất thương mại. Trong đó, khác biệt lớn nhất là đèn pha full LED đã được thay thế bằng hộp đèn truyền thống với bóng pha dạng projector và các dải LED ban ngày. Một đường dập nổi nằm trên đèn pha được kéo dài tới hết đuôi xe, ngăn cách giữa phần thân và cửa kính của QX80. So với QX80 Monograph, QX80 facelift lần 2 sở hữu thiết kế khá tương đồng, chỉ được cắt giảm bớt một số chi tiết để phù hợp hơn với việc sản xuất thương mại. Trong đó, khác biệt lớn nhất là đèn pha full LED đã được thay thế bằng hộp đèn truyền thống với bóng pha dạng projector và các dải LED ban ngày. Một đường dập nổi nằm trên đèn pha được kéo dài tới hết đuôi xe, ngăn cách giữa phần thân và cửa kính của QX80.



Giống như QX80 Monograph, QX80 cũng có các khung cửa kính màu đen để tạo cảm giác như mui xe đang "nổi" trên kính, cùng với phần đầu ấn tượng sở hữu lưới tản nhiệt "Double Arch" đặc trưng và các góc cạnh tương tự. Trong khi đó, phần đuôi xe đã trở nên năng động hơn so với thế hệ trước nhờ vào những đèn hậu mỏng, sắc sảo và cản sau đặt thấp. Với chiều dài lên tới 5.339mm, rộng 2.029mm và cao 1.925mm, QX80 vẫn khiến người đi đường chú ý bởi kích thước đồ sộ của nó. Nhờ có thân xe cỡ lớn nên Infiniti đã có thể bố trí chỗ ngồi thoải mái cho 7 người bên trong cabin. Hàng ghế sau cùng dạng băng ngồi được 3 người, trong khi hàng ghế thứ 2 có 2 chỗ ngồi được ngăn với nhau bởi bệ tì tay. Infiniti QX80 sở hữu nội thất bằng vật liệu da và gỗ cao cấp. Cùng với các chi tiết mạ chrome sáng bóng làm tăng thêm sự tinh tế và sang trọng. Trên một số diễn đàn quốc tế, nhiều quan điểm còn cho rằng QX80 giống như một “phi cơ” hạng sang chứ không phải một mẫu xe hơi 4 bánh. Bên cạnh đó, QX80 được trang bị khá nhiều option tiện nghi như ghế lái và ghế hành khách trước đều chỉnh điện. Ghế lái tự động thụt về sau mỗi khi tắt máy để người điều khiển dễ dàng bước ra bước vào, hệ thống giải trí thông qua màn hình cảm ứng kích thước lớn và bộ phát wifi di động, hệ thống âm thanh Bose 15 loa quanh xe... Nhìn chung hơi hướng thiết kế của QX80 vẫn mang phong cách chung của các mẫu xe tới từ Nhật Bản. Với phiên bản QX80 mới nhất, Infiniti vẫn "trung thành" với động cơ V8 5.6l nạp khí tự nhiên DOHC của phiên bản cũ, giữ nguyên công suất 400 mã lực. Trái với xu thế chung sử dụng nhiều lựa chọn động cơ và nạp khí cưỡng bức, cỗ máy V8 này sẽ được trang bị cho mọi phiên bản của QX80 2019. Khách hàng sẽ chỉ có thể lựa chọn giữa hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh; trong đó tùy chọn dẫn động 4 bánh sẽ có 3 chế độ gài cầu điện tử khác nhau là Auto, 4H và 4L. So với các Lexus LX 570 cùng các đối thủ đồng hạng tới từ châu Âu như Range Rover, Infiniti QX80 ít phổ biến hơn nhiều tại Việt Nam. Có lẽ vì vậy nên dù đã ra mắt từ lâu, nhưng tới nay chi có 2 chiếc QX80 "phom mới" được nhập về nước ta - chiếc đầu tiên có màu trắng và mới chỉ có mặt hồi đầu năm nay. Được nhà phân phối chính thức của Infiniti tại Việt Nam đưa về, chiếc xe này có giá niêm yết chính hãng 6,999 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc xe trong bài viết này được nhập nguyên chiếc, mới 100% từ Mỹ về bởi một showroom tư nhân tại Hà Nội. Được biết mức giá Infiniti QX80 mới này là hơn 7 tỷ đồng. Với con số này, mẫu SUV cao cấp cỡ lớn Infiniti QX80 2019 sẽ là một sự lựa chọn ít "đụng hàng" so với các đối thủ tại Việt Nam. Video: Chi tiết SUV hạng sang Infiniti QX80 thế hệ mới.

