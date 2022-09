"Soi" chi tiết Subaru Crosstrek 2023 thế hệ mới đối thủ Mazda CX-5

Mẫu xe toàn cầu Subaru Crosstrek 2023 mới bỏ hậu tố XV, mang lại kiểu dáng và công nghệ hiện đại đồng thời dựa trên phiên bản cập nhật của nền tảng tiền nhiệm. Subaru đã giới thiệu Crosstrek/XV vào năm 2011 như là một phiên bản Crossover của Impreza, thế hệ thứ hai tiếp nối vào năm 2017. Mẫu xe thế hệ thứ ba sở hữu thiết kế mạnh mẽ, năng động hơn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra những điểm đặc trưng của xe Subaru. So với những người tiền nhiệm, dường như mẫu xe này đang hé lộ những đường nét có thể sử dụng cho Impreza thế hệ tiếp theo. Mẫu xe crossover Subaru Crosstrek 2023 mới có kích thước bao gồm chiều dài 4.480 mm, chiều rộng 1.800 mm và chiều cao 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Những con số đó gần giống với Crosstrek thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ chiều dài được kéo dài thêm 15 mm. Phần cản trước của xe có lưới tản nhiệt hình lục giác lớn hơn nối liền với đèn pha LED mảnh hơn, trông khá giống với phần còn lại của những mẫu Subaru khác. Các đường viền bảo vệ bằng nhựa giờ đây chiếm nhiều không gian hơn trên cản trước, nâng cao vẻ ngoài năng động kết hợp với các tiện ích bổ sung chắn bùn và các thanh giá nóc của xe Thân xe được trang bị phần đường viền cửa sổ quen thuộc, chắn bùn góc cạnh cùng với thiết kế mới cho bánh xe 17 inch hoặc 18 inch. Ở phía sau, xe được trang bị phần đèn hậu LED hình chữ C nhỏ hơn được tích hợp trong thân xe, trong khi đuôi xe và cản sau trở nên góc cạnh hơn đáng kể. Tương tự, tấm ốp nhựa trên cản sau đã được mở rộng bao gồm tấm ốp bộ khuếch tán và chóa đèn. Bên trong nội thất, bảng điều khiển đã được thiết kế lại, sử dụng màn hình cảm ứng thông tin giải trí 11,6 inch lớn đã có trên WRX và Levorg. Các nút điều khiển khí hậu vật lý đã được loại bỏ và hiện được tích hợp trong màn hình cảm ứng. Điều thú vị là Subaru đã không thêm một cụm đồng hồ kỹ thuật số, thay vào đó vẫn giữ cụm đồng hồ cũ với mặt số tương tự. Tùy thuộc vào biến thể, ghế được bọc bằng vải hoặc da với đường chỉ khâu màu bạc. Cuối cùng, kết cấu họa tiết chống trơn trượt và chống trầy xước đã được thêm vào các tấm bệ cửa bên và lối vào cốp. Về mặt an toàn, Subaru đã bổ sung thế hệ mới của hệ thống EyeSight với camera một mắt góc rộng và phần mềm cải tiến. Crosstrek được xây dựng dựa trên nền tảng Subaru Global Platform được giới thiệu vào năm 2016. Những cải tiến về cấu trúc với các loại chất kết dính mới được chia sẻ với WRX và Levorg lớn hơn để có độ cứng cao hơn. Xe được trang bị động cơ hybrid e-Boxer 2.0 lít quen thuộc truyền sức mạnh đến cả bốn bánh thông qua hộp số Lineatronic CVT và hệ thống AWD đối xứng của Subaru. Việc ra mắt thị trường của Subaru Crosstrek thế hệ thứ ba được lên kế hoạch vào năm 2023. Mức giá xe Subaru Crosstrek 2023 chưa được công bố chính thức, sau khi mở bán tại Nhật Bản, nó dần dần được tung ra các thị trường toàn cầu khác. Tại Mỹ, Subaru gần đây đã công bố mẫu xe cũ cho năm mẫu 2023, do đó rất có thể thế hệ mới sẽ xuất hiện vào năm 2024. Video: Subaru Crosstrek 2023 mới bỏ hậu tố XV.

