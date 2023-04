Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hơn 43 tỷ của “đại gia điếu cày“

Ông Lê Thanh Thản hay "đại gia điếu cày" ngoài việc là chủ tịch tập đoàn Mường Thanh với chuỗi khách sạn , nhiều dự án bất động sản... ông còn rất nổi tiếng trong giới chơi xe đắt tiền tại Việt Nam khi sở hữu gần 8 chiếc, mỗi xe có giá trị trên 10 tỷ đồng, đặc biệt là xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hơn 43 tỷ đồng. Thông tin mà chúng tôi có được, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh cũng chính là vị khách đầu tiên ủng hộ cho Rolls-Royce khi họ mở đại lý chính hãng tại Việt Nam bằng 1 chiếc xe cá nhân hóa, đặt làm riêng mang tên gọi Phantom Oriental Sun hay Mặt Trời Phương Đông. Sau ông Lê Thanh Thản, còn có 2 đại gia khác cũng đặt mua xe Rolls-Royce "hàng thửa đặt riêng" là ông Trịnh Văn Quyết với chiếc Phantom Lửa thiêng đang được đấu giá lần thứ 7, và ông Đỗ Quang Hiển với chiếc Phantom Hòa Bình & Vinh Quang. Rolls-Royce Phantom Oriental Sun của đại gia điếu cày - Lê Thanh Thản đặt hàng hãng xe siêu sang Anh quốc sản xuất phải mất 5 tháng để hoàn thành, trong đó, xe sở hữu màu sơn đỏ Madeira đặc trưng trên 3 chiếc Rolls-Royce Phantom thửa riêng cho khách hàng Việt. Điểm nhấn của xe là logo thiếu phụ bay được mạ vàng nhưng quan trọng hơn, chính là ký hiệu riêng với hình ảnh mặt trời được lồng ghép từ 6 chữ M đặt tại cột C của xe, hay thêu trên đầu ghế ngồi, dãy chữ M này được ghép thành hình mặt trời, chi tiết này mất hơn 100 giờ thực hiện.. Hãng xe Anh quốc trang bị cho Phantom Oriental Sun bộ vành kích thước 21" rất lớn để phù hợp với độ lớn của chiếc xe. Vành này vẫn có thiết kế truyền thống không mấy kiểu cách và hiện đại như những chiếc xe sang khác. Hợp kim chiếm phần lớn la-zăng không để lộ ra phanh đĩa to bản phía trong, la-zăng là loại 7 chấu với lốp Good Year. Vì là phiên bản trục cơ sở kéo dài (Extended Wheel Base) nên chiều dài tổng thể của xe cũng như trục cơ sở của Phantom Oriental Sun được tăng thêm 250 mm nhờ đó tăng chiều dài của chiếc xe lên thành gần 6.100 mm. Bậc lên xuống có logo Rolls-Royce Phantom Oriental Sun cá nhân hoá cho mẫu xe siêu sang Anh quốc độc bản. Ở bên trong, phong cách độc đáo và sang trọng cũng được nhấn mạnh với nội thất bọc da nâu cùng biểu tượng mặt trời cách điệu thêu trên tựa đầu. Các biểu tượng này được hai nghệ nhân thêu nổi bằng tay trong hơn 100 giờ đồng hồ. Biểu tượng mặt trời cũng xuất hiện ở cụm đồng hồ thời gian đặt trên bảng táp lô được khảm chìm tinh tế. Rolls-Royce Phantom Oriental Sun sở hữu những vật liệu quý hiếm và xa xỉ để ốp cho nội thất. Cụ thể gỗ được sử dụng là loại gỗ gụ Tây Phi, da ghế thêu tay là loại da bò 2 năm tuổi có nguồn gốc từ Bắc Âu, nơi sẽ cho ra những loại da bò tốt nhất. Ngoài ra, còn có thể kể tới như bộ thảm sàn bằng lông cừu sang trọng và quý hiếm. Tất cả những chi tiết trên đều được chế tác từ những đôi bàn tay của các nghệ nhân hàng đầu châu Âu. Trên bảng táp lô là dòng chữ "Connect to Success" (Liên kết đến thành công) cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy màu vàng ánh kim. Được biết, slogan này đã được đăng ký độc quyền cho Phantom Oriental Sun phiên bản Mặt Trời Phương Đông. Trần xe là một bầu trời đầy sao nhờ sự xuất hiện của hàng ngàn bóng đèn LED và người dùng có thể bật tắt bằng một cụm điều khiển trên trần xe. Ngoài ra, xe còn có thêm trang bị hộp đựng bút thuêts kế riêng, bộ ly và đồ uống sang trọng cho khách hàng VIP... Giống như Phantom EWB tiêu chuẩn, Rolls-Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông cũng sử dụng động cơ V12, 48 van, dung tích 6,75 lít, hút khí tự nhiên và sử dụng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp. Động cơ này có công suất cực đại 453 mã lực (338 kW) và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, xe chỉ mất khoảng 6,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Tốc độ này đã được giới hạn điện tử để đảm bảo an toàn. Rolls-Royce Phantom Oriental Sun của ông Lê Thanh Thản lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 27/8/2014. Đây là phiên bản đặc biệt được thiết kế dựa trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II, tuy nhiên nó chỉ có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom Oriental Sun tại Việt Nam.

