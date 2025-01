Cận cảnh Rolls-Royce Phantom Goldfinger "007" độc nhất thế giới

Bên cạnh Aston Martin, Rolls-Royce cũng tung ra mẫu xe Phantom Goldfinger đặc biệt, kỷ niệm 60 năm ra mắt bom tấn Goldfinger về chàng điệp viên James Bond 007. Mẫu sedan siêu sang Rolls-Royce Phantom Goldfinger 007 độc nhất vô nhị này chỉ được chế tạo duy nhất 1 chiếc với nhiều tùy chọn độc đáo. Bộ phận đặc biệt Rolls-Royce Bespoke đã tốn hơn 3 năm cho dự án này. Đúng với tên gọi, dự án độc bản này lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville đời 1937, vốn thuộc sở hữu của tên phản diện Auric Goldfinger. Ngoại thất của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Goldfinger sở hữu phối màu tương phản vàng/đen tương tự chiếc Phantom III Sedanca de Ville trong bộ phim cùng tên. Đi kèm với ngoại thất này là bộ mâm dạng chảo có kích thước 21 inch được sơn màu đen bóng, đi kèm đường viền màu bạc và logo Rolls-Royce xoay đặc trưng. Trong bộ phim, tên trùm tội phạm thường buôn lậu vàng thông qua các chi tiết phụ tùng có trên chiếc Phantom III Sedanca de Ville. Điều này được các nghệ nhân của Rolls-Royce tái hiện một cách tinh tế trên chiếc Phantom Goldfinger. Thay vì sử dụng vàng khối và phủ lớp mạ bạc như phương thức Auric Goldfinger đã làm, bức tượng Spirit of Ecstasy được làm từ bạc nguyên khối và phủ lớp vàng 18 carat, tạo ra hiệu ứng lớp mạ bị bong tróc. Tương tự ngoại thất, nội thất của Rolls-Royce Phantom Goldfinger cũng mang nhiều chi tiết ẩn ý liên kết đến bộ phim, vốn được chế tác từ vàng 18 carat và 24 carat. Nội thất trên xe được bọc da màu xanh Navy và ốp gỗ Óc Chó Royal Walnut tương tự chiếc Phantom đời 1937. Hàng ghế sau sở hữu cấu hình Serenity với các đường may tương phản và logo màu vàng. Các nghệ nhân Bespoke đã tái hiện lại địa hình vùng đồi núi Furka của Thụy Sĩ dưới dạng 3 chiều trên bảng taplo trang trí Gallery, vốn là nơi James Bond theo dấu tên tội phạm. Chiếc đồng hồ analogue quen thuộc được trang trí với họa tiết "nòng súng", vốn luôn xuất hiện trong mỗi intro của từng bộ phim James Bond kể từ Dr. No (1962). Hộc găng tay mạ vàng là nơi khắc câu thoại của Goldfinger: "This is Gold, Mr. Bond. All my life, I have been in love with its colour, its brilliance, its divine heaviness." (Đây là vàng, ông Bond. Cả đời tôi đã yêu màu sắc, sự rực rỡ và sức nặng thiêng liêng của nó). Đặc biệt, "ngăn bí mật" chứa vàng của chiếc xe là nơi đặt mô hình Speedform của chiếc Rolls-Royce Phantom VIII, vốn được làm từ vàng khối 18 carat. Lưới hệ thống âm thanh, cửa gió điều hòa, các phím chức năng, tấm thẻ khắc số VIN đuôi 007, logo bệ bước với dạng thỏi vàng... đều được mạ vàng sắc sảo. Trần sao Starlight mô phỏng chính xác bầu trời đêm của đèo Furka vào ngày 11/7/1964, ngày cuối cùng đoàn phim ghi hình tại Thụy Sĩ, bao gồm 719 ngôi sao và 8 ngôi sao chổi được chế tác thủ công tỉ mỉ. Bàn ăn Picnic tại hàng ghế sau được chạm trổ bản đồ hư cấu của kho vàng Fort Knox, nơi mà tên Auric Goldfinger đã tấn công trong chiến dịch "Grand Slam". Khi đối mặt với James Bond tại sân golf Stoke Park, Auric Goldfinger sử dụng một gậy putter bằng vàng, được tên vệ sĩ thân cận Oddjob cất giữ tại khoang hành lý. Chi tiết này cũng được Rolls-Royce tái hiện khi trang bị thêm chiếc gậy putter có khắc huy hiệu monogram "AG", tương tự như chiếc nhẫn mà tên tội phạm này sử dụng. Mô phỏng theo thiết bị theo dõi mà James Bond cài lén ở khoang hành lý, hãng xe cũng bổ sung đèn chiếu logo 007 ở không gian này. Đặc biệt hơn, chủ nhân của chiếc xe này cũng đã mua lại biển số "AU 1", giống hệt với chiếc Phantom III Sedanca de Ville trong bộ phim. Biển số này từng được rao bán vào năm ngoái với số tiền hơn 375.000 USD. Chiếc dù được ẩn bên trong cửa sau của chiếc Phantom cũng được thiết kế với màu sắc tương đồng mà tên Oddjob sử dụng với 4 màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá. Không có thay đổi về mặt hiệu suất. Rolls-Royce Phantom VIII Series II được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.75L, công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Đi kèm động cơ này là hộp số 8 cấp của ZF, hệ dẫn động cầu sau, chức năng đánh lái 4 bánh, hệ thống treo khí nén kết hợp cùng camera quét mặt đường và định vị GPS... So với chiếc Aston Martin DB12 Goldfinger Edition được sản xuất giới hạn 60 chiếc, siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Goldfinger chỉ được chế tạo 1 chiếc duy nhất với mức giá không được tiết lộ. Video: Rolls-Royce Phantom Goldfinger "007" độc nhất thế giới.

