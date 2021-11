Cận cảnh Rolls-Royce Ghost 2021 chính hãng "chỉ" 30 tỷ ở Sài Gòn

Rolls-Royce Ghost 2021 mới thuộc thế hệ sản phẩm thứ 2 với phong cách thiết kế hoàn toàn mới, tương tự người anh em Phantom VIII. Ở phần ngoại hình, Rolls-Royce Ghost 2021 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mang tên "Post Opulence". Những chi tiết quen thuộc như cụm lưới tản nhiệt to bản mạ chrome hình ngôi đền Pantheon đặc trưng, cặp mắt LED sắc sảo với công nghệ đèn laser tối tân, hốc hút gió dài phía trên cản trước... là những điều vẫn hiện diện trên Ghost 2021. Bên cạnh đó, bộ lưới tản nhiệt Pantheon trên chiếc sedan hạng sang còn có khả năng phát sáng trong đêm tuyệt đẹp. Về kích thước, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Ghost 2021 có “vóc dáng” vừa vặn, “thanh lịch” hơn so với người anh to lớn của mình. Cụ thể, xe có chiều dài cơ sở vừa phải chỉ 5.545 mm (Bản tiêu chuẩn) và 5.715 mm (Bản trục cơ sở dài), khá phù hợp để di chuyển trong phố. Khung gầm trên Rolls-Royce Ghost thế hệ mới là loại Architecture of Luxury, tương tự mẫu Cullinan và Phantom VIII. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống treo khí nén tân tiến có tên Planar Suspension System giúp gia tăng sự êm ái cho khách hàng Bước vào không gian cabin, Rolls-Royce Ghost 2021 có sự giao thoa nhẹ nhàng và đầy tinh tế giữa Phantom và Cullinan. Giữ đúng giá trị truyền thống vốn có, khoang nội thất của Ghost mang hơi hướng cổ điển với sự hiện diện của các phím bấm cơ học. Tất cả đều được mạ chrome sáng cho cảm giác sang trọng và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, Rolls-Royce cũng không để "đứa con" của mình thua kém các đối thủ trong hạng mục công nghệ. Bằng chứng là việc đồng hồ công-tơ-mét của xe giờ đây là dạng LCD, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn cùng hàng loạt công nghệ kết nối không dây hiện đại. Các trang bị đẳng cấp trên Rolls-Royce Ghost 2021 có thể kể tới như hệ thống camera Flagbearer, màn hình trải trí cỡ lớn, đồng hồ đo kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Bespoke 18 loa công suất 1.300 watt; bầu trời sao Starlight Headliner mới; hệ thống phát Wifi trong cabin xe; camera 360 độ, HUD... . Về truyền động, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được trang bị động cơ V12 6.75L tăng áp kép, giống như trên Cullinan, cho ra công suất tối đa 563 mã lực và 850 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đại lý ủy quyền nhập khẩu, phân phối và bảo dưỡng Rolls-Royce chính thức tại Việt Nam – đã công bố giá xe Rolls-Royce Ghost 2021 khởi điểm từ 29,9 tỷ đồng đã bao gồm các loại thuế, phí. Như vậy, mức giá này rẻ hơn so với tư nhân khá nhiều khi bản tiêu chuẩn được một số đơn vị tư nhân tiết lộ khoảng 33- 35 tỷ đồng. Video: Rolls-Royce Ghost 2021 - Xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

