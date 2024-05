Cận cảnh Peugeot 3008 bản tiết kiệm xăng, giá từ 1,15 tỷ đồng

Vào hồi tháng 9/2023, hãng Peugeot đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng SUV cỡ nhỏ 3008. Vào thời điểm đó, Peugeot 3008 2024 chỉ có phiên bản thuần điện là E-3008. Mãi đến nay, hãng Peugeot mới vén màn phiên bản Peugeot 3008 plug-in hybrid 2024 mới của dòng SUV cỡ C này. Được gọi bằng cái tên đầy đủ là Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7, mẫu xe này sở hữu động cơ xăng PureTech 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, mô-tơ điện thế hệ mới, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp điện tử và pin có dung lượng 21 kWh. Động cơ xăng cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 125 mã lực. Theo hãng xe Pháp, hệ truyền động plug-in hybrid của Peugeot 3008 cung cấp công suất tổng cộng 195 mã lực. Ngoài ra, Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 còn có thể chạy 80 km mà không cần dùng động cơ xăng và đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Ngoài động cơ, Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 không khác biệt nhiều về mặt thiết kế và trang bị so với E-3008. Mẫu xe này cũng sở hữu thiết kế SUV lai Coupe phong cách hơn thế hệ cũ. Xe có lưới tản nhiệt không viền, đèn pha thanh mảnh, đèn LED định vị ban ngày có thiết kế giống răng nanh sư tử và đèn hậu với tạo hình móng vuốt bên trong. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được trang bị cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe, nóc dốc về phía sau, vành la-zăng 19 inch với thiết kế đa chấu phay xước 2 màu cũng như cánh gió mui kiểu tai mèo thể thao. Peugeot 3008 2024 là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ STLA Medium hoàn toàn mới, thay cho loại EMP2 cũ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.542 x 1.895 x 1.641 mm và chiều dài cơ sở 2.739 mm. So với Peugeot 3008 thế hệ cũ, xe dài hơn 32 mm, rộng hơn 45 mm, thấp hơn 21 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 64 mm. Với kích thước lớn hơn, Peugeot 3008 2024 đương nhiên cũng đi kèm nội thất rộng rãi hơn. Khoang hành lý của xe có thể tích 520 lít, không giảm so với trước bất chấp thiết kế nóc dốc về phía sau. Điểm nhấn bên trong mẫu xe này nằm ở màn hình cong i-Cockpit 21 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Xe có vô lăng vát 2 đầu, hệ thống đèn viền nội thất ấn tượng trên mặt táp-lô và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Cụm điều khiển trung tâm của xe được đặt cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm, hãng Peugeot bố trí màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng của xe, một số nút bấm chỉnh điều hòa, phanh tay điện tử cũng như giá để ly... Cụm điều khiển trung tâm được bọc bằng chất liệu nỉ chất lượng cao, tương tự mặt táp-lô và tapi cửa. Trong khi đó, các nút bấm chuyển số của xe được đặt dọc bên cạnh nút bấm khởi động máy, ghế của Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 được bọc bằng chất liệu nỉ pha da nhân tạo. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động tiêu chuẩn. Các bản cao hơn sẽ có thêm đèn pha LED dạng điểm ảnh và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường châu Âu, giá xe Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 khởi điểm từ 41.640 Euro (khoảng 1,15 tỷ đồng). Video: Peugeot 3008 plug-in hybrid 2024 sắp bán tại Việt Nam.

Vào hồi tháng 9/2023, hãng Peugeot đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng SUV cỡ nhỏ 3008. Vào thời điểm đó, Peugeot 3008 2024 chỉ có phiên bản thuần điện là E-3008. Mãi đến nay, hãng Peugeot mới vén màn phiên bản Peugeot 3008 plug-in hybrid 2024 mới của dòng SUV cỡ C này. Được gọi bằng cái tên đầy đủ là Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7, mẫu xe này sở hữu động cơ xăng PureTech 4 xi-lanh, dung tích 1.6L, mô-tơ điện thế hệ mới, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp điện tử và pin có dung lượng 21 kWh. Động cơ xăng cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 125 mã lực. Theo hãng xe Pháp, hệ truyền động plug-in hybrid của Peugeot 3008 cung cấp công suất tổng cộng 195 mã lực. Ngoài ra, Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 còn có thể chạy 80 km mà không cần dùng động cơ xăng và đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Ngoài động cơ, Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 không khác biệt nhiều về mặt thiết kế và trang bị so với E-3008. Mẫu xe này cũng sở hữu thiết kế SUV lai Coupe phong cách hơn thế hệ cũ. Xe có lưới tản nhiệt không viền, đèn pha thanh mảnh, đèn LED định vị ban ngày có thiết kế giống răng nanh sư tử và đèn hậu với tạo hình móng vuốt bên trong. Ngoài ra, mẫu SUV này còn được trang bị cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió nhỏ ở hai góc đầu xe, nóc dốc về phía sau, vành la-zăng 19 inch với thiết kế đa chấu phay xước 2 màu cũng như cánh gió mui kiểu tai mèo thể thao. Peugeot 3008 2024 là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ STLA Medium hoàn toàn mới, thay cho loại EMP2 cũ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.542 x 1.895 x 1.641 mm và chiều dài cơ sở 2.739 mm. So với Peugeot 3008 thế hệ cũ, xe dài hơn 32 mm, rộng hơn 45 mm, thấp hơn 21 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 64 mm. Với kích thước lớn hơn, Peugeot 3008 2024 đương nhiên cũng đi kèm nội thất rộng rãi hơn. Khoang hành lý của xe có thể tích 520 lít, không giảm so với trước bất chấp thiết kế nóc dốc về phía sau. Điểm nhấn bên trong mẫu xe này nằm ở màn hình cong i-Cockpit 21 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Xe có vô lăng vát 2 đầu, hệ thống đèn viền nội thất ấn tượng trên mặt táp-lô và hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Cụm điều khiển trung tâm của xe được đặt cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm, hãng Peugeot bố trí màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng của xe, một số nút bấm chỉnh điều hòa, phanh tay điện tử cũng như giá để ly... Cụm điều khiển trung tâm được bọc bằng chất liệu nỉ chất lượng cao, tương tự mặt táp-lô và tapi cửa. Trong khi đó, các nút bấm chuyển số của xe được đặt dọc bên cạnh nút bấm khởi động máy, ghế của Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 được bọc bằng chất liệu nỉ pha da nhân tạo. Xe cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động tiêu chuẩn. Các bản cao hơn sẽ có thêm đèn pha LED dạng điểm ảnh và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường châu Âu, giá xe Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 2024 khởi điểm từ 41.640 Euro (khoảng 1,15 tỷ đồng). Video: Peugeot 3008 plug-in hybrid 2024 sắp bán tại Việt Nam.