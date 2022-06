Cận cảnh Nissan Almera 2022 nâng cấp, từ 529 triệu tại Việt Nam

Mới đây, các tư vấn bán hàng đã đồng loạt chào khách đặt mua Nissan Almera 2022 mới với 7 điểm nâng cấp. Đại lý cũng đã báo giá dự kiến của mẫu xe này, lần lượt là 529 triệu và 579 triệu đồng ở 2 bản CVT cao cấp nhất, không khác gì so với giá niêm yết cũ nhưng chưa rõ bản MT có thay đổi gì hay không. Theo kế hoạch, Nissan Almera 2022 sẽ được bàn giao ngay trong tháng 6 này. Cụ thể tư vấn bán hàng cho hay, Nissan Almera 2022 giá rẻ sẽ được bổ sung ghế da, tính năng khóa kính tự động, gập gương tự động (khi bật/tắt máy), đèn pha tự động bật/tắt, điều hòa có thêm dàn nóng, màn hình giải trí có thêm kết nối Android Auto và cuối cùng, động cơ cũng sẽ được điều chỉnh để đạt chuẩn khí thải Euro5. Các trang bị an toàn sẵn có gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, ngắt máy tạm thời,… Về khả năng vận hành, Nissan Almera 2022 vẫn được trang bị động cơ xăng, 3 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L cho công suất tối đa 98,6 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 152 Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút. Trang bị hộp số không có gì thay đổi so với trước đây, 2 bản cao sử dụng hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lại trong đó có chế độ Sport Nissan Almera không được nhà sản xuất công bố kết quả kinh doanh hàng tháng. Tuy nhiên theo tư vấn bán hàng chia sẻ, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới và đổi tên từ Nissan Sunny sang Almera vào năm ngoái, sức tiêu thụ của mẫu xe này quả thực có được cải thiện nhờ diện mạo bắt mắt hơn, cùng với đó là mức giá cũng không quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Dẫu vậy, điểm yếu của Almera lúc đó nằm ở việc trang bị ghế nỉ và điều hòa thiếu dàn nóng, không phù hợp với thiết tiết ở nước ta, đặc biệt là trong những ngày hè oi ả. Với việc sửa đổi ở lần nâng cấp nhẹ này, Nissan Almera 2022 hứa hẹn sẽ có sức hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng Việt. Video: Giới thiệu Nissan Almera 2022 nâng cấp tại Thái Lan.

Mới đây, các tư vấn bán hàng đã đồng loạt chào khách đặt mua Nissan Almera 2022 mới với 7 điểm nâng cấp. Đại lý cũng đã báo giá dự kiến của mẫu xe này, lần lượt là 529 triệu và 579 triệu đồng ở 2 bản CVT cao cấp nhất, không khác gì so với giá niêm yết cũ nhưng chưa rõ bản MT có thay đổi gì hay không. Theo kế hoạch, Nissan Almera 2022 sẽ được bàn giao ngay trong tháng 6 này. Cụ thể tư vấn bán hàng cho hay, Nissan Almera 2022 giá rẻ sẽ được bổ sung ghế da, tính năng khóa kính tự động, gập gương tự động (khi bật/tắt máy), đèn pha tự động bật/tắt, điều hòa có thêm dàn nóng, màn hình giải trí có thêm kết nối Android Auto và cuối cùng, động cơ cũng sẽ được điều chỉnh để đạt chuẩn khí thải Euro5. Các trang bị an toàn sẵn có gồm camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, ngắt máy tạm thời,… Về khả năng vận hành, Nissan Almera 2022 vẫn được trang bị động cơ xăng, 3 xy-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L cho công suất tối đa 98,6 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 152 Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút. Trang bị hộp số không có gì thay đổi so với trước đây, 2 bản cao sử dụng hộp số vô cấp CVT, đi kèm 3 chế độ lại trong đó có chế độ Sport Nissan Almera không được nhà sản xuất công bố kết quả kinh doanh hàng tháng. Tuy nhiên theo tư vấn bán hàng chia sẻ, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới và đổi tên từ Nissan Sunny sang Almera vào năm ngoái, sức tiêu thụ của mẫu xe này quả thực có được cải thiện nhờ diện mạo bắt mắt hơn, cùng với đó là mức giá cũng không quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc. Dẫu vậy, điểm yếu của Almera lúc đó nằm ở việc trang bị ghế nỉ và điều hòa thiếu dàn nóng, không phù hợp với thiết tiết ở nước ta, đặc biệt là trong những ngày hè oi ả. Với việc sửa đổi ở lần nâng cấp nhẹ này, Nissan Almera 2022 hứa hẹn sẽ có sức hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng Việt. Video: Giới thiệu Nissan Almera 2022 nâng cấp tại Thái Lan.