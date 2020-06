Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2020 từ 630 triệu tại Việt Nam

Mitsubishi Xpander mới là mẫu Crossover MPV chiến lược của Mitsubishi Motors. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, Xpander đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc tại Indonesia và các thị trường khác với hơn 250 nghìn xe được bán ra, trong đó thị trường Việt Nam chiếm xấp xỉ 10% doanh số dù chỉ mới ra mắt hơn một năm. Thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của phiên bản tiền nhiệm, ngày 03/06/2020, MMV giới thiệu Mitsubishi Xpander 2020 mới với những nâng cấp thiết thực về nội-ngoại thất cùng giá bán hấp dẫn. Xpander 2020 được bổ sung và cải tiến một số trang bị để trở nên hoàn thiện và toàn diện hơn, đáp ứng những giá trị thiết thực nhất cho người sử dụng. Những nâng cấp về ngoại thất trên Mitsubishi Xpander 2020 góp phần tạo nên tổng thể ấn tượng, thể thao và hiện đại hơn. Phần đầu xe mang lại cảm giác góc cạnh, khỏe khoắn, năng động với mặt ca-lăng thiết kế mới được cách điệu tinh tế cho cảm giác mạnh mẽ. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế mới với 2 thanh ngang mạ chrome nối liền cụm đèn định vị. Đặc biệt, Xpander 2020 được trang bị đèn chiếu sáng phía trước công nghệ Bi-LED hiện đại, tăng hiệu quả chiếu sáng và thẩm mỹ. Đèn đuôi và đèn phanh chữ L tách rời, cụm đèn hậu được thiết kế đẹp mắt tích hợp cùng công nghệ đèn LED giúp tăng thêm vẻ cuốn hút cho Mitsubishi Xpander bản nâng cấp 2020. Ngoài ra, phiên bản mới được trang bị thêm ăng-ten vây cá hiện đại giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Xpander 2020 có kích thước tổng thể 4.475 x 1.750 x 1.730 mm, gầm xe cao 205mm và bán kính quay vòng nhỏ 5,2m khiến ngoại thất xe trông hài hòa và cân đối. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 2.775mm mang đến một không gian rộng rãi cho cả 3 hàng ghế. Xpander 2020 trang bị mâm xe 16 inch thiết kế mới với họa tiết hai tông màu hiện đại. Với chiều dài nội thất lên tới 2.840mm, rộng rãi hàng đầu trong phân khúc, Xpander được người dùng đánh giá cao nhờ không gian nội thất 7 chỗ thoải mái, khả năng sắp xếp ghế linh hoạt và khoang hành lý có dung tích chứa đồ cực lớn, đáp ứng nhu cầu chuyên chở cho cả gia đình cùng nhiều đồ đạc. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có khả năng gập tương ứng (60:40) và (50:50) giúp tạo ra không gian rộng rãi chứa các vật dụng lớn. Phần nội thất của Xpander phiên bản 2020 cũng được thiết kế mới với nhiều nâng cấp đáng giá như: Ghế bọc da đen cao cấp cùng họa tiết trang trí vân carbon trên táp bi cửa tạo cảm giác sang trọng, hiện đại trong khoang nội thất. Cùng với đó là Hệ thống giải trí mới với màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Xpander 2020 cũng được trang bị hàng loạt các tiện nghi với 45 ngăn chứa đồ tiện dụng, vô lăng tích hợp thoại rảnh tay và điều chỉnh 4 hướng; Ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế; Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Ngoài ra, xe còn trang bị 2 giàn lạnh với 4 cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 được thiết kế tỉ mỉ cho cả 3 hàng ghế đều mát, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Xe được trang bị các thiết bị an toàn như: Phanh an toàn (ABS-EBD): Hệ thống chống bó cứng phanh kết hợp phân phối lực phanh điện tử giúp xe vận hành tốt trên các cung đường trơn trượt nhờ tăng hiệu quả phanh và rút ngắn quãng đường phanh; Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA): Hỗ trợ tăng cường lực phanh khi người lái phải đạp phanh gấp. Ngoài ra, hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) và camera lùi: tăng khả năng quan sát, giúp lùi xe an toàn hơn... cũng là những nâng cấp đáng giá cho mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander 2020 mới. Khung xe RISE là công nghệ độc quyền của Mitsubishi - không những tăng độ cứng vững mà còn giúp giảm trọng lượng thân xe. Ngoài ra, với bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,2m giúp xe dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp. Bằng việc bố trí nhiều tấm cách âm và tiêu âm tăng cường xung quanh xe, Xpander 2020 mang đến một khả năng cách âm vượt trội trong phân khúc. Nhờ đó, khách hàng có thể cảm nhận sự yên tĩnh và thoải mái bên trong xe. Xpander 2020 phiên bản mới vẫn tiếp tục được trang bị động cơ MIVEC dung tích 1.5L giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Sự thành công của Xpander ở Việt Nam và nhiều quốc gia trong những năm qua đã chứng minh động cơ đáp ứng đủ nhu cầu cho người sử dụng.Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 tại Việt Nam được bán ra chínhh hãng là 630 triệu đồng, với nhiều màu sắc đa dạng cho khách hàng chọn lựa: đen, trắng, ghi bạc và nâu. Đáng chú ý, trong giai đoạn từ nay đến 31/07/2020, khách hàng mua xe sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt với quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có trị giá lên đến 10 triệu đồng. Video: Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2020 tại Việt Nam.

