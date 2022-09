Cận cảnh MG Gloster 2023 từ 937 triệu đồng, "đấu" Toyota Fortuner

MG vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng trung Gloster ở thị trường Ấn Độ. Đây đồng thời là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu MG ở thị trường này. Tại thị trường Ấn Độ, MG Gloster 2023 mới có tổng cộng 6 phiên bản với giá bán dao động từ 3,199 - 4,077 triệu Rupee (khoảng 937 triệu đến 1,19 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV MG Gloster 2023 hạng trung này đắt hơn mặc dù chỉ được nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên, so với Toyota Fortuner (3,24 - 4,957 triệu Rupee, tương đương từ 949 triệu đến 1,45 tỷ đồng), MG Gloster 2023 vẫn rẻ hơn. Điểm nhấn của MG Gloster 2023 nằm ở trang bị an toàn. Tương tự phiên bản cũ, mẫu SUV hạng trung này vẫn được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS. Tuy nhiên, xe có thêm 3 tính năng an toàn mới là cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường. Thay đổi tiếp theo của MG Gloster 2023 thế hệ mới ở thị trường Ấn Độ là ứng dụng i-Smart nâng cấp, mang đến những tính năng mới như ra lệnh bằng giọng nói. Ngoài ra, ứng dụng này hiện còn tương thích cả với đồng hồ thông minh dùng hệ điều hành Android. Trước đây, ứng dụng này chỉ tương thích với đồng hồ thông minh Apple Watch. Tiếp đến là hệ thống định vị nâng cấp, mang đến những thông tin thời gian thực về thời tiết và chỉ số chất lượng không khí. Hệ thống này còn có ứng dụng Discover App giúp người lái tìm khách sạn và nhà hàng dễ dàng hơn. Không chỉ nội thất, ngay cả ngoại thất của MG Gloster 2023 cũng được thay đổi nhẹ, thể hiện qua bộ vành hợp kim 18 inch mới, lấy cảm hứng thiết kế từ cối xay gió của Anh quốc. Tuy nhiên, bộ vành này chỉ dành cho bản 4x4 của xe. Cuối cùng là màu sơn ngoại thất vàng ánh kim Deep Golden mới. Trong khi đó, màu đỏ Agate Red cũ đã bị loại bỏ. Tổng cộng, xe có 4 màu sơn là vàng Deep Golden, đen Metal Black, xám Metal Ash và trắng Warm White. Đáng tiếc là động cơ của MG Gloster 2023 vẫn giữ nguyên như cũ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng trung này là 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Động cơ này chỉ đồng hành với hệ dẫn động 2 cầu. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, MG Gloster 2023 có duy nhất 1 đối thủ trực tiếp trong phân khúc SUV 3 hàng ghế dùng cấu trúc khung gầm sát-xi rời là Toyota Fortuner vì Ford Everest (Endeavour) đã bị ngừng bán. Tuy nhiên, so với đối thủ, MG Gloster 2023 được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn đồng thời có 2 cấu hình nội thất là 6 chỗ và 7 chỗ. Ngoài ra, mẫu SUV hạng trung MG Gloster 2023 này còn vượt mặt Toyota Fortuner nhờ bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 360 độ. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ trung MG Gloster 2023 mới.

MG vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng trung Gloster ở thị trường Ấn Độ. Đây đồng thời là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu MG ở thị trường này. Tại thị trường Ấn Độ, MG Gloster 2023 mới có tổng cộng 6 phiên bản với giá bán dao động từ 3,199 - 4,077 triệu Rupee (khoảng 937 triệu đến 1,19 tỷ đồng). So với phiên bản cũ, mẫu xe SUV MG Gloster 2023 hạng trung này đắt hơn mặc dù chỉ được nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên, so với Toyota Fortuner (3,24 - 4,957 triệu Rupee, tương đương từ 949 triệu đến 1,45 tỷ đồng), MG Gloster 2023 vẫn rẻ hơn. Điểm nhấn của MG Gloster 2023 nằm ở trang bị an toàn. Tương tự phiên bản cũ, mẫu SUV hạng trung này vẫn được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS. Tuy nhiên, xe có thêm 3 tính năng an toàn mới là cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường. Thay đổi tiếp theo của MG Gloster 2023 thế hệ mới ở thị trường Ấn Độ là ứng dụng i-Smart nâng cấp, mang đến những tính năng mới như ra lệnh bằng giọng nói. Ngoài ra, ứng dụng này hiện còn tương thích cả với đồng hồ thông minh dùng hệ điều hành Android. Trước đây, ứng dụng này chỉ tương thích với đồng hồ thông minh Apple Watch. Tiếp đến là hệ thống định vị nâng cấp, mang đến những thông tin thời gian thực về thời tiết và chỉ số chất lượng không khí. Hệ thống này còn có ứng dụng Discover App giúp người lái tìm khách sạn và nhà hàng dễ dàng hơn. Không chỉ nội thất, ngay cả ngoại thất của MG Gloster 2023 cũng được thay đổi nhẹ, thể hiện qua bộ vành hợp kim 18 inch mới, lấy cảm hứng thiết kế từ cối xay gió của Anh quốc. Tuy nhiên, bộ vành này chỉ dành cho bản 4x4 của xe. Cuối cùng là màu sơn ngoại thất vàng ánh kim Deep Golden mới. Trong khi đó, màu đỏ Agate Red cũ đã bị loại bỏ. Tổng cộng, xe có 4 màu sơn là vàng Deep Golden, đen Metal Black, xám Metal Ash và trắng Warm White. Đáng tiếc là động cơ của MG Gloster 2023 vẫn giữ nguyên như cũ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng trung này là 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L với công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Động cơ này chỉ đồng hành với hệ dẫn động 2 cầu. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, MG Gloster 2023 có duy nhất 1 đối thủ trực tiếp trong phân khúc SUV 3 hàng ghế dùng cấu trúc khung gầm sát-xi rời là Toyota Fortuner vì Ford Everest (Endeavour) đã bị ngừng bán. Tuy nhiên, so với đối thủ, MG Gloster 2023 được trang bị nhiều tính năng an toàn hơn đồng thời có 2 cấu hình nội thất là 6 chỗ và 7 chỗ. Ngoài ra, mẫu SUV hạng trung MG Gloster 2023 này còn vượt mặt Toyota Fortuner nhờ bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và camera 360 độ. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ trung MG Gloster 2023 mới.