Cận cảnh Mercedes-Maybach S680 4Matic hơn 27 tỷ tại Việt Nam

Về tổng thể, Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới có chiều dài cơ sở là 3396 mm, dài hơn phiên bản S-Class thông thường khoảng 18 cm, chiều dài tổng thể là 5469 mm. Chính với chiều dài thoải này mà mẫu xe sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn đáng kể cho hành khách với khoang sau cực kỳ tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Trên Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới cũng sẽ được trang bị hệ thống chống ồn chủ động nhằm loại bỏ những tiếng ồn từ bên ngoài, tạo cảm giác yên tĩnh cho khoang nội thất của xe. Chiếc Mercedes-Maybach S680 4Matic 2022 mới này được nhập khẩu từ thị trường châu Âu. Theo chia sẻ từ phía đại lý tư nhân, chiếc S 680 này chính là một trong những chiếc xe thương mại đầu tiên được bán ra trên toàn thế giới và thị trường Việt Nam đã may mắn đón nhận chiếc xe đặc biệt này. Thiết kế tổng thể của S-Class Maybach có nhiều điểm khác biệt so với S-Class thông thường. Phần cản trước của xe được trang bị lưới tản nhiệt dọc mạ chrome, nắp capo được đính một đường gân nẹp Chrome tạo điểm nhấn. Hơn nữa, lưới tản nhiệt phía dưới đã được thiết kế lại, các tấm lưới đan chéo cũng được mạ chrome tạo vẻ sang trọng. Vì là phiên bản Maybach nên cửa sau của xe đã được kéo dài, cột C của xe được trang bị thêm một ô kính tách biệt và được đính logo Maybach. Ngoài ra, nhằm tăng vẻ sang trọng cho ngoại thất của xe, chiếc xe đã được trang bị bộ mâm đa chấu có thiết kế tinh xảo Maybach Exclusive "Champagne Flute”. Bộ mâm tùy chọn này có kích thước 21 inch và được trang bị đi kèm lốp Pirelli P Zero. Phiên bản S 680 4Matic cũng được trang bị tính năng đánh lái bánh sau, giúp chiếc sedan dài 5,46 mét có thể di chuyển một cách linh hoạt hơn. Hệ thống lái chủ động phía sau cũng được trang bị để giúp Maybach S-Class mới cơ động và chính xác hơn, xoay bánh sau tới 10 độ. Về ngoại thất, chiếc xe sở hữu tùy chọn sơn hai tông màu có giá bán lên tới 300 triệu Đồng. Màu sơn này thuộc bảng màu Manufaktur với hai màu sắc bao gồm phần trên màu vàng đồng Kalahari Gold, phần dưới được sơn màu đỏ mận Rubellite Red metallic. Theo Mercedes-Benz, những chiếc S-Class Maybach được sơn hai tông màu có thể mất thời gian lên tới 1 tuần và được sơn thủ công một cách tinh xảo. Phần màu sơn tổng thể của xe sẽ vẫn được sơn trong dây chuyền gốc, tuy nhiên phần khung xe sẽ được chuyển đến bộ phận sơn thủ công để được sơn màu phần trên. Đây là một quá trình rất khó khăn, đòi hỏi sự chính xác cao vì đội ngũ sơn phải định hình một cách chính xác đường ranh giới ngăn cách giữa hai màu sơn để có thể dán băng keo che sơn đặc biệt, thêm vào đó, họ phải căn khoảng cách đúng 4mm để vẽ đường chia màu ngang thân xe một cách chính xác nhất. Điểm đặc biệt nhất của chiếc S680 Maybach chính là khoang nội thất của chiếc xe đem lại cho chủ sở hữu. Nội thất của S-Class Maybach vẫn được thiết kế dựa trên S-Class thế hệ mới với bảng điều khiển tối giản hiện đại. Xe được trang bị tới 5 màn hình hiển thị bao gồm màn hình trung tâm OLED 12,8 inch tích hợp các tính năng hiện đại điều chỉnh điện tử, màn hình hiển thị trình điều khiển 3D 12,3 inch với đồ họa 3D... Xe cũng được trang bị một máy tính bảng Samsung đã được kết nối với hệ điều hành giúp người dùng điều chỉnh thiết lập trên xe. Chiếc S680 này sở hữu khoang nội thất bọc da Exclusive Nappa màu trắng kem Macchiato Beige và Bronze Brown Pearl, các tấm ốp trang trí trên bảng táp lô cũng như các bụng cửa là tùy chọn ốp gỗ óc chó cùng các đường nhôm dọc. Riêng tùy chọn tấm ốp trang trí trong nội thất xe đã tiêu tốn thêm khoảng 75 triệu đồng. Hàng ghế sau của Maybach S-Class mới sẽ được trang bị 2 ghế Executive có chức năng mát-xa cho bắp chân và đều được trang bị gói Chauffeur tiêu chuẩn. Hành khách phía sau có thể điều chỉnh mặt ngồi, tựa lưng, gác chân để tạo thành mặt ngả thoải mái để có thể ngủ. Một chi tiết thú vị khác chính là trang bị dây đai an toàn thông minh thường được trang bị trên các mẫu Coupe và Cabriolet. Mercedes-Maybach S680 4Matic đem đến sự tiện lợi cho người ngồi trong xe với cửa sau có thể đóng mở tự động thông qua một nút bấm ở phía sau. Đồng thời, người ngồi trước cũng có thể dễ dàng đóng mở cửa sau theo mức độ thông qua màn hình đa nhiệm ở giữa. Xe có hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 3, từ đó cho phép người lái bỏ tay khỏi vô lăng trong các tình huống như giao thông đông đúc hoặc trên một số đường cao tốc được lựa chọn khi hệ thống này có hiệu lực từ nửa cuối năm 2021. Chiếc xe được trang bị động cơ V12 tăng áp kép hàng đầu dung tích 6.0 lít có khả năng sản sinh mức công suất 621 mã lực cùng hệ dẫn động bốn bánh 4Matic. S 680 Maybach cũng chính là mẫu S-Class thế hệ mới duy nhất được trang bị động cơ V12 mạnh mẽ. Hiện tại, giá xe Mercedes-Maybach S680 đầu tiên tại Việt Nam đang được rao bán với mức giá lên tới 27 tỷ đồng. Video: Ngắm xe siêu sang Mercedes-Maybach S680 4Matic mới.

