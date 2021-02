Cận cảnh Mercedes-Maybach S650 Pullman hơn 70 tỷ tại Sài Gòn

Mới đây, một chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman mới đã bất ngờ xuất hiện trước cửa một showroom kinh doanh xe tư nhân ở TP HCM. Theo tìm hiểu, đây rất có thể là chiếc xe siêu sang Maybach S650 Pullman thứ 2 tại Việt Nam, sau chiếc thứ nhất đang có mặt tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, giá bán của xe được tiết lộ dao động trên 70 tỷ đồng. Về ngoại thất, Mercedes-Maybach S650 Pullman hơn 70 tỷ tại Việt Nam này được phát triển dựa trên phiên bản nâng cấp của dòng xe S-Class với một số khác biệt về thiết kế so với mẫu S600 Pullman trước đây. Đây cũng là mẫu xe đầu bảng của thương hiệu Ngôi sao ba cánh ở thời điểm hiện tại. S650 Pullman sở hữu kích thước vô cùng ấn tượng với chiều dài 6.499 mm, chiều rộng 1.899 mm, chiều cao 1.598 mm và chiều dài cơ sở lên tới 4.418 mm. Khi so sánh với phiên bản S650 Maybach thông thường, phiên bản Pullman dài hơn 1.037 mm. So với chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman đầu tiên tại Việt Nam, chiếc Maybach S650 Pullman này được tuỳ chọn một số trang bị khác biệt như ngoại thất 2 màu sơn tương phản mang đậm phong cách của thương hiệu Maybach, mâm xe 20 inch thiết kế đa chấu cổ điển thay cho thiết kế chiếc khiên biểu tượng. Bên cạnh ngoại hình nổi bật và chiều dài ấn tượng, Mercedes-Maybach S650 Pullman còn có những trang bị tiện nghi sang trọng nhất, bao gồm cửa sổ chỉnh điện có thể biến từ trong suốt thành mờ đục chỉ bằng một động tác chạm nút, dàn âm thanh surround mang nhãn hiệu Burmester 3D,.. Hệ thống giải trí hàng ghế sau đi kèm màn hình 18,5 inch, cấu hình xe 6 chỗ ngồi với khoang hành khách mang phong cách thương gia đẳng cấp, ghế bọc da thượng hạng có chức năng chỉnh điện/massage/làm mát/sưởi cùng ốp gỗ cao cấp trong nội thất, vách ngăn khoang cabin tài xế và chủ nhân.. Bên dưới nắp ca-pô, Mercedes-Maybach S650 Pullman được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,5 giây. Video: Chi tiết xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Pullman.

