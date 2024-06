DV Chi Bảo mua Mercedes-AMG SL43 và Maybach GLS 480 tặng vợ

Mercedes-AMG SL43 là một trong những biểu tượng nổi bật trong phân khúc xe thể thao đường phố. Xe chính thức ra mắt thị trường Việt từ tháng 11/2023 và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911. Chiếc Mercedes-AMG SL43 của diễn viên Chi Bảo sở hữu ngoại thất màu vàng nổi bật. Xe mang dáng dấp thể thao, năng động. Ngoại thất của Mercedes-AMG SL43 Chi Bảo tặng vợ nổi bật với những đường cong mềm mại kết hợp với những chi tiết màu đen tạo điểm nhấn như lưới tản nhiệt, cản trước, viền hông hai bên, ốp gương, ống xả…ở gói thiết kế ngoại thất AMG Night Package và AMG Night Package II. Về nội thất, khoang cabin của chiếc xe mui trần Mercedes-AMG SL43 mới là sự kết hợp giữa màn hình analog và kỹ thuật số, được gọi là “Hyperanalog”. Điều này được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số được tích hợp vào tấm che kính 3D. Xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch cung cấp nhiều kiểu hiển thị và các chế độ khác nhau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình màu 12,3 inch được thiết kế như một cánh gió mạnh mẽ tích hợp vào một tấm che công nghệ cao để ngăn hiện tượng phản chiếu do ánh sáng mặt trời khiến khoang lái thêm nét thể thao ấn tượng. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG SL43 là động cơ Mild-hybrid 2.0L 4 xi-lanh theo triết lý “One man, One engine” (Mỗi kỹ sư, một động cơ) kế thừa từ quá trình phát triển của đội đua F1 Mercedes-AMG Petronas, cho công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,9 giây và tốc độ tối đa 275 km/h. Chiếc thứ hai là Mercedes-Maybach GLS 480, xe sở hữu ngoại thất màu đen ánh xanh lục bảo, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Mercedes-Maybach GLS 480 sở hữu nhiều nét tương đồng về thiết kế với GLS 600 với ngoại hình to lớn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Đẳng cấp, tiện nghi và tràn ngập công nghệ là những đặc trưng thường thấy trên các mẫu xe siêu sang mang thương hiệu Maybach. Và mẫu GLS 480 4Matic của diễn viên Chi Bảo cũng không ngoại lệ khi loạt vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ bóng Manufaktur piano lacquer màu đen, vi sợi Dinamica... xuất hiện khắp không gian bên trong xe. Điểm nhấn ở khu vực cabin thuộc về cặp màn hình kép, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật và màn hình giải trí đều có kích thước lên tới 12,3 inch được bao bọc bởi lớp kính chống xước cao cấp. Ngoài ra, chiếc SUV siêu sang này còn được trang bị nhiều tiện ích khác như: hệ thống âm thanh vòm Burmester High end 3D, hệ thống giải trí BMUX thông minh, kích hoạt bằng câu lệnh "Hey Mercedes" được tích hợp trên tất cả màn hình, bàn làm việc, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số điện tử, cốp mở/đóng điện... Hàng ghế thứ 2 được thiết kế dạng thương gia với lưng ghế có thể ngả 43,5 độ. Ở hàng ghế này, hành khách cũng được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: 2 máy tính bảng đa chức năng gắn trên lưng ghế trước, bàn làm việc, tủ lạnh mini, sạc điện thoại không dây, điều hòa độc lập,... Cung cấp sức mạnh cho mẫu Mercedes-Maybach GLS 480 là khối động cơ tăng áp 6 xi-lanh, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 367 mã lực tại dải vòng tua 5.500 - 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1.600 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh và hộp số 9 cấp 9G-Tronic. Được biết, diễn viên Chi Bảo và vợ Lý Thùy Chang chính thức về chung nhà vào năm 2021. Đến đầu năm 2022, cặp đôi đã chào đón một bé trai đầu lòng. Đến nay, cả hai vợ chồng đang có cuộc sống sung túc, viên mãn và chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG SL43 thế hệ mới.

Mercedes-AMG SL43 là một trong những biểu tượng nổi bật trong phân khúc xe thể thao đường phố. Xe chính thức ra mắt thị trường Việt từ tháng 11/2023 và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911. Chiếc Mercedes-AMG SL43 của diễn viên Chi Bảo sở hữu ngoại thất màu vàng nổi bật. Xe mang dáng dấp thể thao, năng động. Ngoại thất của Mercedes-AMG SL43 Chi Bảo tặng vợ nổi bật với những đường cong mềm mại kết hợp với những chi tiết màu đen tạo điểm nhấn như lưới tản nhiệt, cản trước, viền hông hai bên, ốp gương, ống xả…ở gói thiết kế ngoại thất AMG Night Package và AMG Night Package II. Về nội thất, khoang cabin của chiếc xe mui trần Mercedes-AMG SL43 mới là sự kết hợp giữa màn hình analog và kỹ thuật số, được gọi là “Hyperanalog”. Điều này được thể hiện qua bảng đồng hồ kỹ thuật số được tích hợp vào tấm che kính 3D. Xe còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch cung cấp nhiều kiểu hiển thị và các chế độ khác nhau. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình màu 12,3 inch được thiết kế như một cánh gió mạnh mẽ tích hợp vào một tấm che công nghệ cao để ngăn hiện tượng phản chiếu do ánh sáng mặt trời khiến khoang lái thêm nét thể thao ấn tượng. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG SL43 là động cơ Mild-hybrid 2.0L 4 xi-lanh theo triết lý “One man, One engine” (Mỗi kỹ sư, một động cơ) kế thừa từ quá trình phát triển của đội đua F1 Mercedes-AMG Petronas, cho công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,9 giây và tốc độ tối đa 275 km/h. Chiếc thứ hai là Mercedes-Maybach GLS 480, xe sở hữu ngoại thất màu đen ánh xanh lục bảo, đi cùng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch. Mercedes-Maybach GLS 480 sở hữu nhiều nét tương đồng về thiết kế với GLS 600 với ngoại hình to lớn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Đẳng cấp, tiện nghi và tràn ngập công nghệ là những đặc trưng thường thấy trên các mẫu xe siêu sang mang thương hiệu Maybach. Và mẫu GLS 480 4Matic của diễn viên Chi Bảo cũng không ngoại lệ khi loạt vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ bóng Manufaktur piano lacquer màu đen, vi sợi Dinamica... xuất hiện khắp không gian bên trong xe. Điểm nhấn ở khu vực cabin thuộc về cặp màn hình kép, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật và màn hình giải trí đều có kích thước lên tới 12,3 inch được bao bọc bởi lớp kính chống xước cao cấp. Ngoài ra, chiếc SUV siêu sang này còn được trang bị nhiều tiện ích khác như: hệ thống âm thanh vòm Burmester High end 3D, hệ thống giải trí BMUX thông minh, kích hoạt bằng câu lệnh "Hey Mercedes" được tích hợp trên tất cả màn hình, bàn làm việc, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số điện tử, cốp mở/đóng điện... Hàng ghế thứ 2 được thiết kế dạng thương gia với lưng ghế có thể ngả 43,5 độ. Ở hàng ghế này, hành khách cũng được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: 2 máy tính bảng đa chức năng gắn trên lưng ghế trước, bàn làm việc, tủ lạnh mini, sạc điện thoại không dây, điều hòa độc lập,... Cung cấp sức mạnh cho mẫu Mercedes-Maybach GLS 480 là khối động cơ tăng áp 6 xi-lanh, dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 367 mã lực tại dải vòng tua 5.500 - 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1.600 - 4.500 vòng/phút. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh và hộp số 9 cấp 9G-Tronic. Được biết, diễn viên Chi Bảo và vợ Lý Thùy Chang chính thức về chung nhà vào năm 2021. Đến đầu năm 2022, cặp đôi đã chào đón một bé trai đầu lòng. Đến nay, cả hai vợ chồng đang có cuộc sống sung túc, viên mãn và chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG SL43 thế hệ mới.