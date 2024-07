Cận cảnh Mercedes-AMG SL 43 giá 6,9 tỷ đồng, “đối thủ” Porsche 911

Mercedes-AMG SL 43 mui trần là phiên bản thứ 3 thuộc dòng Mercedes-AMG SL R232 (thế hệ thứ 7 của dòng SL-Class), trước đó hãng xe Đức đã từng giới thiệu các mẫu SL 55 4MATIC+ và SL63 4MATIC+ vào cuối năm 2021. Mercedes-AMG SL được xem là biểu tượng xe thể thao mui trần. So với hai mẫu xe “đàn anh” là SL 55 4MATIC+ và SL63 4MATIC+, SL 43 có mức giá thấp hơn, giúp các khách hàng tiềm năng dễ dàng tiếp cận với dòng xe mui trần 2 cửa đầy “chất chơi” này. Cuối năm 2023, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức nhận đặt hàng, mức giá xe Mercedes-AMG SL 43 bán ra chính hãng 6,959 tỷ đồng với số lượng giới hạn. Đến nay, những chiếc xe SL 43 đầu tiên đã được bàn giao đến khách hàng. Mercedes-AMG SL được phát triển trên nền tảng cấu khúc mới mã hiệu R232 với kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt 4702 x 1915 x 1362 (mm) và chiều dài trục cơ sở dài 2.700 mm. Cản trước và cản sau được thiết kế đơn giản. 4 ống xả ở phía đuôi thiết kế tròn, thay vì hình tứ giác như các “đàn anh”.Mercedes AMG SL 43 tại Việt Nam được trang bị hai gói thiết kế ngoại thất có sẵn – AMG Night Package và AMG Night Package II, giúp diện mạo sắc nét, thanh lịch và năng động hơn. Gói thiết kế ngoại thất AMG Night Package với các chi tiết được hoàn thiện bằng màu đen, tạo ra các điểm nhấn nổi bật, như cản trước, viền bên, ốp gương và phần trang trí trong đầu tán khí phía sau. Thêm vào đó các chi tiết trang trí ống xả được làm tối. Tùy thuộc vào lớp sơn hoàn thiện đã chọn, điều này sẽ tạo ra sự tương phản nổi bật hoặc sự chuyển tiếp mượt mà. Gói thiết kế ngoại thất AMG Night Package II sẽ bổ sung thêm các chi tiết được hoàn thiện màu đen, gồm lưới tản nhiệt AMG đặc trưng sơn đen, kí hiệu và logo ngôi sao Mercedes-Benz ở mặt sau. Hệ thống đèn trên Mercedes AMG SL 43 full LED, đèn trước LED High Performance tích hợp công nghệ tự động điều chỉnh xa gần Adaptive HighbeamAssist. Nhằm tối ưu khí động học, tay nắm cửa được làm ẩn và cánh gió sẽ tự động đóng/mở khi đạt ngưỡng tốc độ cần thiết. Xe trang bị bộ mâm 20 inch kiểu dáng 5 chấu đặc trưng của AMG. Nội thất SL 43 thừa hưởng phong cách SL V8 trước đó. Điểm nhấn mang nét hiện đại, công nghệ chính là màn hình thông tin kích thước 12,3 inch đằng sau vô lăng và màn hình giải trí kích thước 11,9 inch đặt dọc tích hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất được đặt ở bảng điều khiển trung tâm. Cả hai màn hình đều có thể cá nhân hóa và có chống loá. Mercedes cũng trang bị cho xe thêm một tùy chọn với tính năng hiển thị 3D giúp tăng tính tiện nghi cho người cầm lái. Hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D gồm 11 loa, công suất tối đa 650W. Vô lăng 3 chấu thể thao AMG được bọc da Nappa; có tích hợp các phím chức năng, lẫy số, 2 nút xoay tuỳ chỉnh chế độ lái, hệ thống ống xả… Toàn bộ ghế được bọc da, ghế lái và phụ thiết kế thể thao ôm sát người có tính năng sưởi. Ngoài ra, SL 43 còn có những trang bị tiện nghi như sạc không dây, camera 360 toàn cảnh, phanh tay điện tử, điều hòa tự động… Hệ thống mui vải mới của SL 43 có ưu điểm nhẹ hơn khoảng 21 kg so với hệ thống mui cứng trên SL-Class thế hệ cũ, cải thiện tính khí động học và phần nào mở rộng không gian cho khoang hành lý phía sau. Ngoài ra, hệ thống mui này có thể đóng mở trong vòng 15 giây kể cả khi xe đang chạy với tốc độ 60 km/h. Khoang hành lý phía sau này của xe có thể để vừa hai túi golf trong cốp xe ngay cả khi mở mui (lúc hệ thống mui đã thu vào trong khoang hành lý). Điểm nhấn của động cơ M139 trên SL 43 mới là được ứng dụng công nghệ tân tiến mà Mercedes từng phát triển dành riêng cho đội đua Mercedes-AMG Petronas để dùng làm lợi thế chiến thắng trong các giải F1 khắc nghiệt. Cụ thể, bộ turbo tăng áp nay được kết hợp cùng một mô-tơ điện 48V có độ dầy chỉ khoảng 4cm, rất nhỏ gọn, được gắn trực tiếp vào trục nối giữa máy nén khí và tuabin. Tác dụng của mô-tơ điện này là giúp loại bỏ độ trễ turbo bằng cách cho phép máy nén quay ngay cả khi chân người lái không đạp ga, khiến độ nhạy khi tăng tốc luôn được đảm bảo tức thì. Theo AMG, bộ tăng áp có thể đạt tốc độ lên tới 170.000 vòng/phút, dẫn đến tốc độ dòng khí rất cao. Sức mạnh mà động cơ này có thể đạt được là công suất 375 mã lực (280 kW / 381 PS) tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480 Nm từ 3.250 đến 5.000 vòng/phút. Cùng với hộp số AMG MCT 9 cấp truyền sức mạnh động cơ xuống 2 bánh sau, SL 43 mới có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,9 giây, trước khi chạm tới vận tốc tối đa 275 km/h. Mô-tơ điện 48V cũng cung cấp năng lượng cho bộ phận RSG (máy phát điện khởi động điều khiển bằng dây đai), nay được nâng cấp lên “thế hệ thứ 2”, để tạo thành hệ thống hybrid nhẹ cho xe, qua đó có thể hỗ trợ thêm 13 mã lực (10 kW / 14 PS) trong một số trường hợp nhất định. Như vậy, về lý thuyết thì mức công suất cao nhất của xe sẽ là 388 mã lực. Cơ chế hybrid nhẹ cũng giúp cải thiện quá trình khởi động xe và hỗ trợ tính năng chạy điện – ngắt động cơ tạm thời khi người lái nhả chân ga; đặc biệt hệ thống lập tức khởi động lại khi nhấn chân ga. Tuy là phiên bản tiêu chuẩn trong dòng Mercedes-AMG SL nhưng SL 43 vẫn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén AMG RIDE CONTROL với nhiều mức tùy chỉnh độ cao gầm xe. Bên cạnh đó là sự hiện diện của cơ chế AMG DYNAMIC SELECT với 5 chế độ lái “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport +” và “Individual”. Nếu khách hàng chọn lắp thêm gói AMG DYNAMIC PLUS, sẽ được bổ sung thêm 1 chế độ lái nữa là “Race” cùng nhiều tiện ích đặc biệt giúp nâng cao tính thể thao của xe. Tại thị trường Việt Nam, AMG SL 43 sở hữu 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Vàng Sun, Đen Obsidian, Xanh Hyper, Bạc High-tech, Xanh Spectral, Xám Selenite. Nội thất có 4 tùy chọn da nappa khác nhau gồm: Đen, Nâu Sienna, Đỏ Pepper, Xám Sage. Trong thế giới xe thể thao 2 cửa mui trần hạng sang, Mercedes-AMG SL 43 là đối thủ trực tiếp với Porsche 911 Cabriolet và một số mẫu xe có mức giá thấp hơn như BMW Z4, BMW 430i Convertible, Porsche 718 Boxster. Video: Đánh giá Mercedes-AMG SL 43 mui trần tại Việt Nam.

