Cận cảnh McLaren Senna GTR triệu đô "cực hiếm", bí ẩn tại Việt Nam

Tháng 3/2022, tin tức về việc McLaren Senna thứ 2 đã âm thầm có mặt tại Việt Nam, phá thế độc quyền siêu xe của Hoàng Kim Khánh và cũng tiết lộ còn có chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR cực hiếm cũng được nhập về nước cùng. Gần 1 năm trôi qua, chỉ có chiếc xe McLaren Senna tiêu chuẩn lộ diện, đã ra biển số và bàn giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, còn tin tức của chiếc siêu xe McLaren Senna GTR vẫn là 1 ẩn số. Tuy nhiên, mới đây, đơn vị nhập chiếc McLaren Senna GTR về Việt Nam đã chia sẻ những hình ảnh về siêu phẩm đường đua này. Không quá khó để nhận ra hình ảnh của chiếc siêu xe dành cho đường đua McLaren Senna GTR mang số 33 được chụp tại 1 cảng ở Hồng Kông, đây cũng là nơi quá cảnh cho hàng trăm siêu xe, xe siêu sang cùng các loại xe khác được các công ty nhập khẩu tư nhân mang về Việt Nam. Thú vị hơn, chiếc McLaren Senna GTR này vốn thuộc sở hữu của 1 đại gia Hồng Kông. Hiện chưa rõ chiếc siêu xe dành cho đường đua McLaren Senna GTR này đã tái xuất hay vẫn còn ở Việt Nam với mục đích ngắm là chính. Nhưng việc 1 đơn vị nhập khẩu tư nhân dám mang về siêu xe đường đua thì đây là trường hợp đầu tiên. Chiếc xe McLaren Senna GTR về Việt Nam có màu sơn xanh - crôm cá tính cùng các họa tiết nổi bật như tên thương hiệu đồng hồ Richard Mille, Quốc kỳ Anh cùng nhiều chi tiết ở ngoại thất xe được làm từ sợi carbon. Chiếc siêu xe dành cho đường đua McLaren Senna GTR này có con số 33 ở ngoại thất. Trên toàn thế giới chỉ có đúng 75 chiếc McLaren Senna GTR được phát triển dành cho các khách hàng VIP của hãng, trong đó, đơn vị nhập khẩu xe trong nước đã mua lại của 1 đại gia Hồng Kông. Đây không phải là chiếc siêu xe đường đua McLaren Senna GTR đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á, lý do là đã có 1 chiếc xe Senna GTR xuất hiện tại đại lý McLaren Singapore vào tháng 9/2020.Giá xe McLaren Senna GTR tại thị trường nước ngoài là 1,6 triệu đô la, đắt hơn 600.000 nghìn đô la so với giá khởi điểm Senna tiêu chuẩn mà ông Hoàng Kim Khánh hay "Qua" Vũ sở hữu, dù vậy, siêu phẩm này cũng không thể đắt hơn khi về đến Việt Nam do là bản đường đua, không thể đăng ký, từ đó sẽ không phải chịu thuế như các xe khác. Ngay cả tại các nước khác, McLaren Senna GTR chỉ góp mặt trong các sự kiện trưng bày xe hay nếu muốn chạy, nó phải được mang vào đường đua. Siêu xe dành cho đường đua McLaren Senna GTR vẫn được trang bị động cơ V8, dung tích 4.0 lít, nhưng lại có công suất tối đa lên đến 814 mã lực, tăng 25 mã lực so với McLaren Senna. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Senna GTR giới hạn.

