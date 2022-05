Cận cảnh Mazda CX-8 2022 tại Việt Nam, cao nhất hơn 1,2 tỷ đồng

THACO đã chính thức giới thiệu Mazda CX-8 2022 mới tại thị trường Việt Nam. Theo các thông tin công bố chính thức từ phía nhà phân phối, CX-8 2022 sẽ được bán ra thị trường Việt Nam với 4 phiên bản: Luxury, Premium, Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ ngồi.

Do là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), ngoại hình của mẫu xe SUV Mazda CX-8 2022 tại Việt Nam không có quá nhiều sự thay đổi so với với phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi dễ thấy nhất là mặt ca-lăng được thiết kế lại vô cùng đẹp mắt. Các kĩ sư của Mazda đã loại bỏ đi thiết kế dạng thanh ngang trên mặt ca lăng ở thế hệ cũ và thay vào đó là thiết kế dạng nan đan vô cùng hài hòa, cầu kì và tinh tế cùng với viền mạ Crôm “Signature Wings” tạo nên sự tương phản làm nổi bật nhận diện logo thương hiệu. Kích thước tổng thể của xe gồm dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.930 mm. Khoảng sáng gầm 200 mm với bản Luxury và Premium, trong khi bản Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ có khoảng sáng gầm 185 mm. Với kích thước này, CX-8 2022 lớn hơn các đối thủ như Huyndai SantaFe hay Toyota Fortuner. Bên trong, tổng thể thiết kế của Mazda CX-8 2022 là không thay đổi về cách tạo hình, sự thay đổi ở đây chủ yếu nằm ở các trang bị tiện ích cao cấp được gia tăng nhiều hơn. Cụ thể, tuỳ từng phiên bản mà Mazda CX-8 2022 có thêm các tính năng như sưởi vô-lăng, cửa sổ trời, sạc không dây chuẩn Qi, bơm lưng ghế lái. Tất nhiên, những trang bị hiện đại vốn có trước đó như màn HUD màu, bảng đồng hồ với màn hình 7 inch kỹ thuật số, màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto, âm thanh 10 loa Bose, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, ghế da Nappa... vẫn sẽ được tìm thấy trên mẫu xe mới này. Với phiên bản Premium AWD 6 chỗ, hàng ghế thứ 2 của Mazda CX-8 2022 sẽ được bố trí ghế ngồi tách biệt có thêm bệ tỳ tay trung tâm riêng biệt cỡ lớn sang trọng, tích hợp các phím điều khiển sưởi ghế, cổng sạc USB, hộc chứa đồ rộng rãi và ngăn để ly thuận tiện. Điều này hơn hẳn so với đối thủ KIA Sorento chỉ có ghế ngồi tách rời.

Sức mạnh của Mazda CX-8 2022 vẫn đến từ khối động cơ SkyActiv-G 2.5L công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tuỳ chọn cả dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau… mẫu xe CX-8 2022 còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thông minh vượt trội i-Activsense. Hệ thống an toàn i-Activsense là tập hợp các hệ thống an toàn tiên tiến, hiện đại nhất của Mazda gồm cảnh báo điểm mù BSM; cảnh báo chệch làn đường LDWS; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh thông minh FOW, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và nhận diện người đi bộ trước sau SCBS. Mức giá xe Mazda CX-8 2022 tương ứng với 4 phiên bản: Luxury, Premium, Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ lần lượt là 1,079 tỷ đồng, 1,169 tỷ đồng, 1,259 tỷ đồng và 1,269 tỷ đồng. So với đời cũ, CX-8 2022 đã không còn phiên bản Deluxe. Tại thị trường Việt, dòng CX-8 hấp dẫn được khách hàng mua xe phục vụ gia đình nhờ mang thiết kế trung tính - ít lỗi thời, trang bị đầy đủ tiện nghi và hỗ trợ lái. Ngoài ra, giá bán thực tế của Mazda CX-8 tại đại lý khá hấp dẫn, đồng thời không bị tình trạng “bia kèm lạc” chênh giá cả trăm triệu đồng như các mẫu xe khác trong tầm giá. Video: Mazda CX-8 Đẹp, nhiều options, giảm giá liên tục.

THACO đã chính thức giới thiệu Mazda CX-8 2022 mới tại thị trường Việt Nam. Theo các thông tin công bố chính thức từ phía nhà phân phối, CX-8 2022 sẽ được bán ra thị trường Việt Nam với 4 phiên bản: Luxury, Premium, Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ ngồi.

Do là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), ngoại hình của mẫu xe SUV Mazda CX-8 2022 tại Việt Nam không có quá nhiều sự thay đổi so với với phiên bản tiền nhiệm. Thay đổi dễ thấy nhất là mặt ca-lăng được thiết kế lại vô cùng đẹp mắt. Các kĩ sư của Mazda đã loại bỏ đi thiết kế dạng thanh ngang trên mặt ca lăng ở thế hệ cũ và thay vào đó là thiết kế dạng nan đan vô cùng hài hòa, cầu kì và tinh tế cùng với viền mạ Crôm “Signature Wings” tạo nên sự tương phản làm nổi bật nhận diện logo thương hiệu. Kích thước tổng thể của xe gồm dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.930 mm. Khoảng sáng gầm 200 mm với bản Luxury và Premium, trong khi bản Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ có khoảng sáng gầm 185 mm. Với kích thước này, CX-8 2022 lớn hơn các đối thủ như Huyndai SantaFe hay Toyota Fortuner. Bên trong, tổng thể thiết kế của Mazda CX-8 2022 là không thay đổi về cách tạo hình, sự thay đổi ở đây chủ yếu nằm ở các trang bị tiện ích cao cấp được gia tăng nhiều hơn. Cụ thể, tuỳ từng phiên bản mà Mazda CX-8 2022 có thêm các tính năng như sưởi vô-lăng, cửa sổ trời, sạc không dây chuẩn Qi, bơm lưng ghế lái. Tất nhiên, những trang bị hiện đại vốn có trước đó như màn HUD màu, bảng đồng hồ với màn hình 7 inch kỹ thuật số, màn hình trung tâm 8 inch kết nối Apple Carplay không dây và Android Auto, âm thanh 10 loa Bose, điều hoà tự động 3 vùng độc lập, ghế da Nappa... vẫn sẽ được tìm thấy trên mẫu xe mới này. Với phiên bản Premium AWD 6 chỗ, hàng ghế thứ 2 của Mazda CX-8 2022 sẽ được bố trí ghế ngồi tách biệt có thêm bệ tỳ tay trung tâm riêng biệt cỡ lớn sang trọng, tích hợp các phím điều khiển sưởi ghế, cổng sạc USB, hộc chứa đồ rộng rãi và ngăn để ly thuận tiện. Điều này hơn hẳn so với đối thủ KIA Sorento chỉ có ghế ngồi tách rời.

Sức mạnh của Mazda CX-8 2022 vẫn đến từ khối động cơ SkyActiv-G 2.5L công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 252 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tuỳ chọn cả dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh toàn thời gian với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau… mẫu xe CX-8 2022 còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thông minh vượt trội i-Activsense. Hệ thống an toàn i-Activsense là tập hợp các hệ thống an toàn tiên tiến, hiện đại nhất của Mazda gồm cảnh báo điểm mù BSM; cảnh báo chệch làn đường LDWS; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, kiểm soát hành trình thích ứng MRCC, cảnh báo vật cản phía trước và hỗ trợ phanh thông minh FOW, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố và nhận diện người đi bộ trước sau SCBS. Mức giá xe Mazda CX-8 2022 tương ứng với 4 phiên bản: Luxury, Premium, Premium AWD 7 chỗ và Premium AWD 6 chỗ lần lượt là 1,079 tỷ đồng, 1,169 tỷ đồng, 1,259 tỷ đồng và 1,269 tỷ đồng. So với đời cũ, CX-8 2022 đã không còn phiên bản Deluxe. Tại thị trường Việt, dòng CX-8 hấp dẫn được khách hàng mua xe phục vụ gia đình nhờ mang thiết kế trung tính - ít lỗi thời, trang bị đầy đủ tiện nghi và hỗ trợ lái. Ngoài ra, giá bán thực tế của Mazda CX-8 tại đại lý khá hấp dẫn, đồng thời không bị tình trạng “bia kèm lạc” chênh giá cả trăm triệu đồng như các mẫu xe khác trong tầm giá. Video: Mazda CX-8 Đẹp, nhiều options, giảm giá liên tục.