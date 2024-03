Cận cảnh Maserati GranCabrio 2024 hơn 4,7 tỷ đồng, mạnh 542 mã lực

Hơn một năm sau khi giới thiệu mẫu xe thể thao đường trường GranTurismo thế hệ thứ 2 (tên mã M189), Maserati mới cho ra mắt tiếp biến thể mui trần GranCabrio. Tuy nhiên khác với bản mui cứng, Maserati GranCabrio 2024 mui trần có 3 cấu hình động cơ, lần này GranCabrio thế hệ 2 xuất hiện chỉ ở dạng Trofeo mạnh mẽ nhất. Điểm nhấn của Maserati GranCabrio 2024 mới là phần mui mềm làm từ vải, có thể đóng kín cabin xe trong vòng 14,1 giây và mở ra, xếp gọn lại phía sau lưng ghế trong 13,9 giây. Quá trình này có thể được thực hiện nếu xe di chuyển ở mức vận tốc 50 km/h trở xuống, thao tác điều khiển bằng nút bấm hoặc bằng cử chỉ. Maserati cung cấp cho khách hàng 5 lựa chọn màu sắc của chất liệu vải mui, bao gồm đen, xanh dương, xám, đỏ và một màu đặc biệt mà hãng xe Italia gọi là “greige”. Với 6 lựa chọn màu sơn ngoại thất xe gồm Nero Assoluto, Blu Modena, Bianco Astro, Grigio Incognito, Grigio Maratea Matte và một màu xanh lục ánh kim chưa được tiết lộ tên gọi. Mui xe khi gập gọn lại chiếm một khoảng tương đối lớn bên trong khoang hành lý, khiến thể tích khu vực này giảm xuống chỉ còn 113 lít. Tuy nhiên nếu mui không hạ xuống, chủ xe có thể mở một tấm chia ngăn trong khoang hành lý để tăng thể tích chứa đồ thêm 56 lít nữa. GranCabrio 2024 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống làm ấm cổ người lái và hành khách, thổi ra hơi nóng từ các khe gió gắn tại ghế trước với 3 tùy chọn cường độ khác nhau. Ngoài ra còn có miếng chặn gió tùy chọn, lắp đặt bằng tay tại khu vực hàng ghế sau, giúp giảm sự hình thành gió xoáy bên trong cabin và giúp tận hưởng tối đa tính khí động học của xe, nhưng chỉ dùng được nếu không phải chở thêm hành khách ở ghế sau. Cơ cấu mui mềm đóng/mở được làm tăng khối lượng GranCabrio 2024 thêm 163 kg so với bản mui cứng GranTurismo M189. Đó cũng có thể là lý do chính khiến Maserati chỉ giới thiệu GranCabrio 2024 với cấu hình Trofeo cao cấp và mạnh mẽ nhất trong danh mục sản phẩm dùng động cơ đốt trong. Xe vận hành bằng khối máy xăng Nettuno V6 3.0L công suất 542 mã lực (405 kW) và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, truyền sức kéo đến cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. GranCabrio 2024 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3,6 giây, trước khi chạm đến ngưỡng vận tốc tối đa 315 km/h, ít hơn khoảng 5 đơn vị so với bản mui cứng GranTurismo. Hiện chưa rõ Maserati có kế hoạch cung cấp thêm phiên bản dùng động cơ V6 (cấu hình Modena) hoặc hệ truyền động thuần điện (cấu hình Folgore) cho GranCabrio 2024 hay không. Cách sắp xếp nội thất GranCabrio 2024 hầu như không khác biệt mấy so với GranTurismo. Phía sau vô-lăng là màn hình đồng hồ 12,2 inch, còn ở chính giữa táp-lô là 2 màn hình cảm ứng xếp liền nhau, phía trên là màn hình giải trí 12,3 inch còn bên dưới là màn hình 8,8 inch dùng để điều khiển các chức năng, chủ yếu là phần điều hòa nhiệt độ. Hệ điều hành Maserati Intelligent Assist được phát triển dựa trên nhân Android nên hỗ trợ đầy đủ mọi công nghệ kết nối phổ biến hiện nay, bao gồm cả Android Auto và Apple CarPlay không dây. Dàn âm thanh cao cấp 19 loa 1.195 Watt của Sonus Faber cũng hiện diện. Cùng với đó là các công nghệ hỗ trợ người lái ADAS cung cấp khả năng tự lái cấp độ 2. Maserati sản xuất GranCabrio 2024 tại Italia, dự kiến sẽ bán ra sớm nhất vào mùa hè năm nay. Giá xe Maserati GranCabrio 2024 mui trần chưa được công bố, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ cao hơn so với cấu hình Trofeo của bản mui cứng GranTurismo, vốn có giá khởi điểm khoảng 190.000 USD (tương đương 4,7 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Maserati GranCabrio 2024 mới.

