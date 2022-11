Cận cảnh Lexus LX 600 2023 nâng cấp, từ 2,2 tỷ đồng tại Mỹ

Bên cạnh việc ứng dụng nền tảng khung gầm mới, Lexus LX thế hệ thứ 4 còn mạnh tay gạt bỏ động cơ V8 quen thuộc và chuyển sang sử dụng động cơ V6 tăng áp kép mới, đồng thời sử dụng mã hiệu "600" thay cho "570" nhằm thể hiện bước tiến vượt bậc so với thế hệ cũ. Với tất cả những thay đổi này, Lexus LX 600 2023 mới đã trở nên khá hoàn thiện nên khinâng cấp. Lexus không đưa ra quá nhiều cải tiến, sự bổ sung đáng chú ý nhất là việc xe có thêm tính năng sưởi vô-lăng được trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Điều này hẳn sẽ làm hài lòng những khách hàng đang sinh sống tại khu vực có thời tiết lạnh giá. Một trang bị tiêu chuẩn khác là những tấm che màn hình giải trí ở hàng ghế phía sau. Bên cạnh đó, phiên bản F SPORT Handling của LX 600 có thêm một lựa chọn màu sơn mới là màu xanh lá ngọc trai Nori Green Pearl. Bản Ultra Luxury cao cấp thì nhận được gỗ ốp nội thất Takanoha và các thành phần phối màu nâu Sunflavre làm trang bị tiêu chuẩn. Thương hiệu xe sang Nhật Bản cũng công bố giá xe Lexus LX 600 2023 cho 5 phiên bản tại thị trường Mỹ. Bắt đầu từ bản tiêu chuẩn giá 89.160 USD, giá xe tăng dần lên 97.110 USD của bản Premium, 103.370 USD của bản F SPORT Handling, 105.110 USD của bản Luxury và lên đến 129.250 USD đối với bản Ultra Luxury cao cấp nhất. Quy đổi sang tiền Việt, giá của các phiên bản này lần lượt tương đương 2,2 tỷ đồng - 2,4 tỷ đồng - 2,56 tỷ đồng - 2,61 tỷ đồng và 3,21 tỷ đồng. Đây là mức giá đã bao gồm phí giao xe 1.345 USD (33,4 triệu đồng). Nếu như các bản từ Premium cho đến Luxury vẫn giữ cấu trúc 3 hàng ghế/7 chỗ ngồi theo truyền thống như trước đây, thì bản tiêu chuẩn chỉ có 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, còn duy nhất bản Ultra Luxury được thiết kế 4 chỗ ngồi, với hàng ghế thứ 2 chỉ bao gồm 2 ghế hạng thương gia. Bản này cũng sở hữu đầy đủ các tiện nghi cao cấp nhất như ghế ngồi bọc nệm cực êm ái, hệ thống điều hòa tối ưu riêng cho từng hành khách, rèm che nắng tích hợp sẵn ở cửa sổ, v.v... Trong khi đó, bản F SPORT Handling dành cho những khách hàng muốn tự tay cầm lái chiếc xe. Những đặc điểm riêng của bản này gồm lưới tản nhiệt sơn đen, mâm 22 inch thiết kế độc quyền, nội thất phối hai tông màu đỏ-đen, da bọc vô-lăng và cần số có độ bám tốt hơn, huy hiệu F SPORT hiện diện tại nhiều nơi trên xe... Đây cũng là bản duy nhất trang bị vi sai chống trượt Torsen, cũng như sở hữu hệ thống treo và đánh lái được tối ưu cho cảm giác vận hành thể thao. Về cơ cấu truyền động, LX 600 2023 không thay đổi so với đời trước. Xe vẫn trang bị động cơ xăng V6 3.4L tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm từ 2.000 - 3.600 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động hai cầu với tùy chọn hai cầu nhanh hoặc chậm, 6 chế độ lái. Các công nghệ hỗ trợ an toàn trên Lexus LX 600 như hệ thống điều khiển vượt địa hình Crawl Control với 5 mức tốc độ, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang/xuống dốc, hệ thống an toàn tiền va chạm, cảnh báo lệch/theo dõi làn đường, camera 360 độ... Xe trang bị hệ thống treo khí nén với 3 tùy chọn thay đổi khoảng sáng gầm để đi đường trường ổn định hoặc đi off-road tiện lợi. Người lái còn có thể chuyển qua lại giữa 6 chế độ tối ưu địa hình thông qua hệ thống Multi-Terrain Select. Lexus LX 600 2023 sẽ chính thức được bán ra tại Mỹ vào cuối năm 2022. Thị trường Việt Nam hiện nay vẫn chỉ đang phân phối xe đời 2022, đã bán ra từ đầu tháng 5/2022 với 3 phiên bản: Urban (7 chỗ) giá 8,1 tỷ đồng, F Sport (5 chỗ) giá 8,35 tỷ đồng và VIP (4 chỗ với hàng ghế sau hạng thương gia) giá 9,21 tỷ đồng. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lexus LX 600 2023.

