Cận cảnh Kia Carnival 2022 lắp ráp tại Malaysia, từ 1,22 tỷ đồng

So với Việt Nam, Kia Carnival 2022 lắp ráp Malaysia có giá bán rẻ hơn trên các phiên bản cao cấp, trong khi phiên bản tiêu chuẩn lại có giá bán cao hơn. Tuy nhiên, thị trường Malaysia không bán ra phiên bản máy xăng 3.5L. Về thiết kế bên ngoài, mẫu xe ra mắt tại Malaysia cũng có thiết kế SUV đô thị như mẫu xe tại Việt Nam. Trang bị ngoại thất của xe bao gồm đèn pha LED tự động, la-zăng hợp kim 2 tông màu 18 inch và thiết kế 5 chấu kép hình chữ Y. Riêng hai phiên bản HIGH sẽ được trang bị cụm đèn hậu Full-LED kéo dài chiếm trọn chiều ngang phía đuôi xe. Nếu so với phiên bản đang bán tại Việt Nam, mẫu xe Kia Carnival 2022 mới tại Malaysia trang bị la-zăng nhỏ hơn, trong khi các tính năng khác đều tương đương. Bên trong cabin, tất cả phiên bản CKD của Kia Carnival tại Malaysia được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đi kèm màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch. Riêng phiên bản HIGH sẽ được trang bị đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sẽ trang bị đồng hồ lái analog với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Các tiện nghi còn lại của Kia Carnival 2022 lắp ráp tại Malaysia được trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm với chìa khóa thông minh, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, ghế ngồi bọc da tổng hợp với hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, sạc không dây chuẩn Qi, camera quan sát toàn cảnh 360 độ, rèm che nắng cho cửa trượt và cửa sổ phía sau, cửa trượt và cốp hành lý điều khiển điện. Hai phiên bản HIGH sẽ có thêm cửa sổ trời kép, bộ nhớ ghế lái và hàng ghế trước tích hợp sưởi và làm mát. Riêng ghế ngồi phiên bản 7 chỗ cao cấp nhất được bọc da thật. Ngoài ra, hàng ghế thứ 2 của phiên bản 7 chỗ cũng sử dụng kiểu ghế Ottoman với trang bị chỉnh điện cho ngả lưng và độ cao. Bộ ghế này cũng có thể trượt lên xuống, trượt vào bên trong nhưng chỉnh cơ thay vì chỉnh điện.



Tất cả phiên bản đều trang bị động cơ Smartstream D2.2 cho công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 441Nm từ 1.750 – 2.750 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số sau vô lăng kết hợp với hệ dẫn động cầu trước.



Ngoài 3 phiên bản mới, Kia Malaysia vẫn tiếp tục phân phối Carnival 11 chỗ ngồi dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc CBU. Mặc dù nhập khẩu, nhưng Carnival 11 chỗ ngồi có giá bán thấp hơn vì được xếp loại là xe thương mại và được hưởng mức thuế thấp hơn.



So với phiên bản CBU 11 chỗ ngồi, Kia Carnival 2022 lắp ráp tại Malaysia sẽ có không gian bên trong rộng hơn đáng kể nhờ loại bỏ hàng ghế cuối cùng. Nhờ đó, dung tích khoang hành lý của Kia Carnival CKD tại Malaysia tăng lên mức 627 lít. Khi gập hàng ghế thứ ba và tháo rời hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên đến 2.785 lít.



Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm 7 túi khí, cân bằng điện tử, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang và nhắc nhở còn hành khách ở phía sau. Ngoài ra, các phiên bản HIGH còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Kia’s Drive Wise, bao gồm các tính năng như: Hệ thống phanh tự động với cảnh báo phương tiện cắt ngang...



Các tính năng khác như: Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động với tính năng Stop and Go; Hỗ trợ giữ làn đường LCA; Kiểm soát lệch làn đường LKA; Tránh va chạm điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi; Đèn chiếu xa tự động; Cảnh báo mất tập trung.



Tuy nhiên, Kia Carnival CKD tại thị trường Malaysia không được trang bị tính năng giám sát điểm mù qua camera, hiển thị trên màn hình lái thông minh như các thị trường khác.

Nhìn chung, các xe Kia Carnival lắp ráp tại Malaysia có trang bị không hề thua kém, nhưng có giá bán thấp hơn tại Việt Nam. Phiên bản 2.2D HIGH 7 chỗ có trang bị khá tương đương với phiên bản 2.2D Signature 7 chỗ tại Việt Nam. Mức giá xe Kia Carnival 2022 tại Malaysia từ 235.000 RM đến 260.000 RM (1,22 đến 1,37 tỷ đồng).

Video: KIA Carnival 2022 - cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Sienna.







