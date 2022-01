Cận cảnh Hyundai Tucson 2022 bản rẻ nhất 825 triệu tại Việt Nam

Giá bán đa dạng giúp Tucson tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng từ phân khúc Crossover hạng C cho đến những mẫu xe thuộc phân khúc thấp hơn, đặc biệt là phiên bản Hyundai Tucson 2022 bản 2.0AT tiêu chuẩn. Hyundai Tucson 2022 bản 2.0AT tiêu chuẩn được trang bị đèn pha bi-halogen (3 phiên bản còn lại dùng đèn pha LED), đèn hậu phía sau full-LED. Xe sở hữu bộ mâm 17 inch, kích thước nhỏ hơn mâm 18 và 19 inch trên 3 phiên bản còn lại. Về trang bị tiện nghi, phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Tucson 2022 tại Việt Nam sở hữu ghế ngồi và vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện. Điều hoà tự động 2 vùng độc lập. Tuy nhiên, đồng hồ hỗ trợ lái sử dụng kiểu analog kết hợp với màn hình đa thông tin, thay vì màn hình kỹ thuật số như 3 phiên bản còn lại. Xe sở hữu điều khiển hành trình (thường), smart key có chức năng khởi động từ xa, camera lùi, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch và 6 loa giải trí. Trang bị phanh tay điện tử. Cốp sau mở cơ thay vì cốp điện, cần số kiểu tay gạt thay vì nút bấm và không có lẫy chuyển số và cửa sổ trời. Xe sử dụng động cơ xăng SmarStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Về trang bị an toàn và hỗ trợ lái, phiên bản này sở hữu các hệ thống như cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC), ân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TCS), cảm biến áp suất lốp (TPMS) và 6 túi khí.Giá xe Hyundai Tucson 2.0AT bản tiêu chuẩn được bán ra chính hãng là 825 triệu đồng, dự đoán nó sẽ gây sức ép không nhỏ lên các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Mitsubishi Outlander. Thậm chí, các mẫu xe ở phân khúc thấp hơn như Toyota Corolla Cross hay Mazda CX-30 cũng sẽ có lý do phải lo lắng. Video: Giới thiệu Hyundai Tucson 2022 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

