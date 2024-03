Cận cảnh Hyundai Staria 2024 bản tiết kiệm xăng, từ 635 triệu đồng

Xe hybrid hiện khá được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc. Tận dụng điều này, hãng Hyundai đã tung ra phiên bản hybrid mới của mẫu MPV cỡ lớn Hyundai Staria 2024 mới tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Ngoài động cơ mới, Hyundai Staria Hybrid 2024 tiết kiệm xăng không có gì thay đổi về mặt thiết kế so với các phiên bản còn lại. Đây là mẫu MPV được thiết kế theo cảm hứng từ phi thuyền không gian nên trông khá độc đáo. Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Staria Hybrid 2024 vẫn sở hữu cụm đèn pha nằm dọc cỡ lớn, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe, bộ vành hợp kim đa chấu lạ mắt và kính cửa sổ cỡ lớn. Bên trong Staria Hybrid 2024 là nhiều cấu hình, bao gồm 3 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ và 11 chỗ ngồi. Các bản cao cấp của xe sẽ có những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động, ghế sưởi/làm mát và các tính năng an toàn chủ động ADAS hiện đại. Bên cạnh đó, Hyundai Staria Hybrid 2024 còn sở hữu những nâng cấp như cổng USB Type C, chìa khóa thông minh mới, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và cửa lùa chỉnh điện với tốc độ đóng chậm hơn, đi kèm âm thanh cảnh báo. Để tăng tính thực dụng, Hyundai đã chuẩn bị sẵn những phụ kiện chính hãng đi kèm với mẫu xe này như móc treo quần áo lắp vào cửa cốp, ghế gấp hay sàn khoang hành lý có thể trượt ra/vào. Điểm nhấn của Hyundai Staria Hybrid 2024 nằm ở hệ truyền động bao gồm máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, truyền sức mạnh tới cầu trước. Động cơ xăng cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện là 72 mã lực và 304 Nm.Tổng cộng, Hyundai Staria Hybrid 2024 có công suất 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Đây chính là hệ truyền động hiện đang được dùng cho cả Kia Carnival Hybrid và Sorento Hybrid. Hệ truyền động mới khiến Staria Hybrid 2024 có trọng lượng tới 2,22 tấn. Tuy nhiên, đây là tùy chọn động cơ mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại của dòng MPV cỡ lớn này. Thậm chí, Hyundai Staria Hybrid 2024 còn mạnh hơn cả phiên bản dùng động cơ V6, dung tích 3.5L hiện đang bán trên thị trường. Ngoài ra, phiên bản hybrid mới còn tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ trung bình chỉ 7,7 lít/100 km. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Hyundai Staria Hybrid 2024 cho 3 phiên bản là Cargo, Tourer và Lounge với mức bán ra dao động từ 34,33 - 44,97 triệu Won (khoảng 635 - 832 triệu đồng). Video: Xem chi tiết MPV cỡ lớn Hyundai Staria 2024.

