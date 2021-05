Cận cảnh Hyundai Grandeur từ 649 triệu đồng, "đấu" Toyota Avalon

Cách đây không lâu, Hyundai đã tung ra những hình ảnh và thông tin chính thức đầu tiên của mẫu sedan cỡ trung Grandeur phiên bản 2021 tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Chẳng bao lâu sau đó, Hyundai Grandeur 2021 mới đã có mặt tại các đại lý ôtô ở Hàn Quốc. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế ngoài đời thực của mẫu sedan tiệm cận xe sang này, đặc biệt là bản Le Blanc mới. Như thông tin đã đưa, ngoài 3 bản Premium, Exclusive và Calligraphy có từ trước, mẫu xe sang Hyundai Grandeur 2021 tại thị trường Hàn Quốc có thêm bản Le Blanc đặc biệt mới. Trong tiếng Pháp, cái tên Le Blanc này có nghĩa là "màu trắng". Bản thân chiếc Grandeur Le Blanc 2021 được trưng bày tại đại lý cũng khoác bộ cánh ngoại thất màu trắng muốt. Chiếc Hyundai Grandeur Le Blanc 2021 này thuộc bản 3.3L và đi kèm gói phụ kiện LeBlanc Performance Package. Do đó, trên thân xe có một số chi tiết bằng sợi carbon nhằm tăng vẻ thể thao như ốp gương ngoại thất... Ngoài ra, Hyundai Grandeur Le Blanc 2021 còn được trang bị vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu và phối 2 màu thể thao. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light 64 màu, màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa, ghế trước thông gió và camera 360 độ. So với bản cao cấp của Hyundai Grandeur 2021, bản Le Blanc vẫn thiếu một số trang bị tiện nghi như nội thất bọc da lộn, ghế và vô lăng bọc da Nappa, hệ thống âm thanh JBL 12 loa, bệ tì tay ở hàng ghế sau, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama hay camera hành trình. Mở nắp ca-pô của Hyundai Grandeur Le Blanc 2021, khách hàng Hàn Quốc sẽ thấy 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6, dung tích 3.3L với công suất tối đa 294 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 2.4L, mô-tơ điện 38 Kw, tạo ra công suất tối đa 200 mã lực. Dùng cụm pin lithium-ion, hệ truyền động hybrid này chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 16,2 km/lít (khoảng 6,2 lít/100 km). Về an toàn, Hyundai Grandeur Le Blanc 2021 có gói công nghệ Hyundai Smart Sense I, bao gồm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đạp xe và ô tô ở giao lộ, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh cũng như hệ thống cảnh báo tránh va chạm tiêu chuẩn. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Grandeur Le Blanc 2021 hiện đang được bán với mức khởi điểm từ 35,34 triệu Won (khoảng 649 triệu đồng). Đối thủ cạnh tranh của xe sẽ là Kia K8 thế hệ mới hoặc Toyota Avalon. Video: Giới thiệu Hyundai Grandeur Le Blanc 2021 mới.

