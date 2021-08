Cận cảnh Hyundai Grand i10 2021 giá rẻ tại Việt Nam

Hyundai Grand i10 giá rẻ luôn là một trong những cái tên khá nổi bật ở phân khúc hatchback hạng A nhờ thiết kế trẻ trung, đa dụng trong đô thị và không gian nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, kể từ khi VinFast Fadil xuất hiện, khiến doanh số của mẫu xe này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới đã được bán ra từ năm 2019 tại một số thị trường lớn và cũng được khách hàng Việt Nam đặc biệt quan tâm. Mới đây, sau những hình ảnh được lan truyền trang mạng khi Hyundai Grand i10 2021 mới xuất hiện trên xe chuyên dụng và các đại lý càng khẳng định nó sẽ được trình làng tại Việt Nam trong tháng 8 này. Phiên bản Hyundai Grand i10 2021 sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam vẫn sẽ có 2 phiên bản là hatchback và sedan. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 3.805 x 1.608 x 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.405 mm, dài hơn phiên bản cũ 85 mm. Trên trụ C có thêm logo G-i10 được ốp sau cửa, ngoài ra, ăng ten đã chuyển sang dạng vây cá. Về tổng thể, thiết kế của xe Hyundai Grand i10 2021 được làm lại khá nhiều, phần đèn xe được thiết kế mới sắc cạnh hơn, dải LED định vị ban ngày kéo từ ngoài vào trong, nắp capo gọn gàng hơn, lưới tản nhiệt dạng "Cascading Grill" vẫn là chi tiết đặc trưng và có thêm 2 đèn LED dạng chữ C ở góc, cản dưới đèn sương mù dạng hình tròn đặt trong hốc gió giả. Ở bên hông xe được làm đơn giản, tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan chỉnh điện, la zăng hợp kim 15 inch cắt dạng kim cương. Phía sau xe cũng được tinh chỉnh khá nhiều, cặp đèn hậu dạng LED được bo tròn, xe có thêm cánh gió kèm đèn phanh trên cao, ở cửa sau có 1 dải chrome kéo dài. Nội thất của xe nhiều khả năng là dạng nỉ và với thiết kế rộng hơn, không gian bên trong được cho là sẽ thoải mái hơn trước. Xe trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto, điều hoà tự động đi kèm cửa gió hàng ghế sau, camera lùi. Tại một số thị trường, Hyundai Grand i10 2021 sở hữu hàng loạt trang bị an toàn tân tiến gồm Hỗ trợ đánh lái tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thông minh, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo tốc độ giới hạn thuộc gói công nghệ Hyundai SmartSense. Tuy nhiên, khi bán tại Việt Nam, những trang bị này bị cắt giảm để giảm giá thành. Hyundai Grand i10 2021 tại thị trường quốc tế có tùy chọn động cơ xăng 1.0L tăng áp và động cơ diesel 1.2L. Dù vậy, khả năng Hyundai Thành Công bổ sung các phiên bản này là rất thấp, người tiêu dùng Việt Nam có lẽ vẫn sẽ chỉ có thể lựa chọn động cơ xăng 1.0L 3 xy-lanh hoặc 1.2L 4 xy-lanh. Hyundai Grand i10 2021 thuộc thế hệ thứ 3, trong khi bản đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2, ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2013. Sau gần 7 năm, đây là thời điểm hợp lý để TC Motor giới thiệu phiên bản mới, trong bối cảnh Grand i10 đã mất vị trí dẫn đầu phân khúc vào tay VinFast Fadil. Trong 6 tháng đầu năm, Grand i10 chỉ đạt mức tiêu thụ 6.347 xe, thấp hơn đáng kể so với thành tích 10.127 xe của VinFast Fadil. Hiện tại, các đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc, dự kiến giao xe ngay sau lễ ra mắt chính thức trong tháng 8/2021 này. Mức giá xe Hyundai Grand i10 2021 chưa được công bố chính thức, nhưng dự kiến cũng sẽ tăng so với đời cũ. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới.

Hyundai Grand i10 giá rẻ luôn là một trong những cái tên khá nổi bật ở phân khúc hatchback hạng A nhờ thiết kế trẻ trung, đa dụng trong đô thị và không gian nội thất rộng rãi. Tuy nhiên, kể từ khi VinFast Fadil xuất hiện, khiến doanh số của mẫu xe này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới đã được bán ra từ năm 2019 tại một số thị trường lớn và cũng được khách hàng Việt Nam đặc biệt quan tâm. Mới đây, sau những hình ảnh được lan truyền trang mạng khi Hyundai Grand i10 2021 mới xuất hiện trên xe chuyên dụng và các đại lý càng khẳng định nó sẽ được trình làng tại Việt Nam trong tháng 8 này. Phiên bản Hyundai Grand i10 2021 sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam vẫn sẽ có 2 phiên bản là hatchback và sedan. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 3.805 x 1.608 x 1.520 mm và chiều dài cơ sở 2.405 mm, dài hơn phiên bản cũ 85 mm. Trên trụ C có thêm logo G-i10 được ốp sau cửa, ngoài ra, ăng ten đã chuyển sang dạng vây cá. Về tổng thể, thiết kế của xe Hyundai Grand i10 2021 được làm lại khá nhiều, phần đèn xe được thiết kế mới sắc cạnh hơn, dải LED định vị ban ngày kéo từ ngoài vào trong, nắp capo gọn gàng hơn, lưới tản nhiệt dạng "Cascading Grill" vẫn là chi tiết đặc trưng và có thêm 2 đèn LED dạng chữ C ở góc, cản dưới đèn sương mù dạng hình tròn đặt trong hốc gió giả. Ở bên hông xe được làm đơn giản, tay nắm cửa mạ chrome, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan chỉnh điện, la zăng hợp kim 15 inch cắt dạng kim cương. Phía sau xe cũng được tinh chỉnh khá nhiều, cặp đèn hậu dạng LED được bo tròn, xe có thêm cánh gió kèm đèn phanh trên cao, ở cửa sau có 1 dải chrome kéo dài. Nội thất của xe nhiều khả năng là dạng nỉ và với thiết kế rộng hơn, không gian bên trong được cho là sẽ thoải mái hơn trước. Xe trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Carplay và Android Auto, điều hoà tự động đi kèm cửa gió hàng ghế sau, camera lùi. Tại một số thị trường, Hyundai Grand i10 2021 sở hữu hàng loạt trang bị an toàn tân tiến gồm Hỗ trợ đánh lái tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thông minh, cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo tốc độ giới hạn thuộc gói công nghệ Hyundai SmartSense. Tuy nhiên, khi bán tại Việt Nam, những trang bị này bị cắt giảm để giảm giá thành. Hyundai Grand i10 2021 tại thị trường quốc tế có tùy chọn động cơ xăng 1.0L tăng áp và động cơ diesel 1.2L. Dù vậy, khả năng Hyundai Thành Công bổ sung các phiên bản này là rất thấp, người tiêu dùng Việt Nam có lẽ vẫn sẽ chỉ có thể lựa chọn động cơ xăng 1.0L 3 xy-lanh hoặc 1.2L 4 xy-lanh. Hyundai Grand i10 2021 thuộc thế hệ thứ 3, trong khi bản đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2, ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2013. Sau gần 7 năm, đây là thời điểm hợp lý để TC Motor giới thiệu phiên bản mới, trong bối cảnh Grand i10 đã mất vị trí dẫn đầu phân khúc vào tay VinFast Fadil. Trong 6 tháng đầu năm, Grand i10 chỉ đạt mức tiêu thụ 6.347 xe, thấp hơn đáng kể so với thành tích 10.127 xe của VinFast Fadil. Hiện tại, các đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc, dự kiến giao xe ngay sau lễ ra mắt chính thức trong tháng 8/2021 này. Mức giá xe Hyundai Grand i10 2021 chưa được công bố chính thức, nhưng dự kiến cũng sẽ tăng so với đời cũ. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Grand i10 hoàn toàn mới.