Cận cảnh Hummer H6 Player Edition 6x6 “khủng long” của dân chơi Việt

SUV cỡ lớn Hummer H6 Player Edition là số ít mẫu SUV 6 bánh lăn bánh tại Việt Nam. Các mẫu xe 6 bánh khác như Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, Ford F-450 Limited hay Dodge Ram 3500 Laramie đều thuộc dòng bán tải. Theo đó, Hummer H2 khủng long này được bổ sung thêm 2 bánh phía sau nâng tổng số bánh lên thành 6. Để làm được điều này, xe được thiết kế kéo dài về phía sau và bổ sung thêm một trục bánh xe. Tuy nhiên, trục bánh này sử dụng cầu "chết", có nghĩa không nhận sức mạnh từ động cơ. Do đó, Hummer H6 Player Edition vẫn chỉ dùng dùng hệ dẫn động 4 bánh. Nguyên mẫu Hummer H2 có chiều dài 5.169 mm, chiều rộng 2.065 mm, chiều cao 2.007 mm và trục cơ sở là 3.119 mm. Còn với Hummer H6 Player Edition thì chắc chắn chiều dài được gia tăng đáng kể. Mặc dù được trang bị những bộ mâm “siêu to khổng lồ” kích thước lên đến 30 inch nhưng các chấu mâm lại khá “mỏng manh”, không tương xứng so với thân hình đồ sộ của xe. Phía đuôi xe cũng được gắn thêm thêm lốp dự phòng. Nguyên bản, chiếc Hummer H6 Player Edition này có màu sơn ngoại thất đen, sau đó được chủ nhân thay “áo”, đổi sang màu xanh quân đội với chất sơn tạo hiệu ứng lì. Còn ở thời điểm hiện tại, “khủng long” 6 bánh sở hữu màu ngoại thất rất trẻ trung và năng động với hai tông màu xanh nước biển và cam, giúp chiếc xe càng thêm ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Hummer H6 Player Edition tại Việt Nam có 5 chỗ ngồi, phía sau hàng ghế thứ 2 để trống dành cho không gian chứa đồ. Trên cánh cửa bên trong có logo H6 Player Edition. Về truyền động, Hummer H2 có 2 tuỳ chọn động cơ là V8 6.0L và V6 6.2L, nhưng hầu hết những chiếc Hummer H6 Player Edition trên thị trường xe cũ ở Mỹ đều dùng máy V8 6.0L mạnh 325 mã lực và mô-men xoắn 495 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Bên cạnh ngoại hình to lớn, hầm hố ấn tượng thì việc ngốn xăng "như nước lã" của Hummer H2 của dân chơi Việt cũng rất đáng chú ý. Ở dạng nguyên bản, xe tiêu thụ khoảng 18,1 lít/100km đường hỗn hợp. Xe chỉ đi được 668 km với mỗi bình nhiên liệu đầy (121 lít). Tuy nhiên, với việc có thêm 3 bánh phía sau thì có thể bản độ H6 này còn tốn xăng hơn. Video: Chi tiết Hummer H2 "khủng long" tại Việt Nam.

SUV cỡ lớn Hummer H6 Player Edition là số ít mẫu SUV 6 bánh lăn bánh tại Việt Nam. Các mẫu xe 6 bánh khác như Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, Ford F-450 Limited hay Dodge Ram 3500 Laramie đều thuộc dòng bán tải. Theo đó, Hummer H2 khủng long này được bổ sung thêm 2 bánh phía sau nâng tổng số bánh lên thành 6. Để làm được điều này, xe được thiết kế kéo dài về phía sau và bổ sung thêm một trục bánh xe. Tuy nhiên, trục bánh này sử dụng cầu "chết", có nghĩa không nhận sức mạnh từ động cơ. Do đó, Hummer H6 Player Edition vẫn chỉ dùng dùng hệ dẫn động 4 bánh. Nguyên mẫu Hummer H2 có chiều dài 5.169 mm, chiều rộng 2.065 mm, chiều cao 2.007 mm và trục cơ sở là 3.119 mm. Còn với Hummer H6 Player Edition thì chắc chắn chiều dài được gia tăng đáng kể. Mặc dù được trang bị những bộ mâm “siêu to khổng lồ” kích thước lên đến 30 inch nhưng các chấu mâm lại khá “mỏng manh”, không tương xứng so với thân hình đồ sộ của xe. Phía đuôi xe cũng được gắn thêm thêm lốp dự phòng. Nguyên bản, chiếc Hummer H6 Player Edition này có màu sơn ngoại thất đen, sau đó được chủ nhân thay “áo”, đổi sang màu xanh quân đội với chất sơn tạo hiệu ứng lì. Còn ở thời điểm hiện tại, “khủng long” 6 bánh sở hữu màu ngoại thất rất trẻ trung và năng động với hai tông màu xanh nước biển và cam, giúp chiếc xe càng thêm ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Hummer H6 Player Edition tại Việt Nam có 5 chỗ ngồi, phía sau hàng ghế thứ 2 để trống dành cho không gian chứa đồ. Trên cánh cửa bên trong có logo H6 Player Edition. Về truyền động, Hummer H2 có 2 tuỳ chọn động cơ là V8 6.0L và V6 6.2L, nhưng hầu hết những chiếc Hummer H6 Player Edition trên thị trường xe cũ ở Mỹ đều dùng máy V8 6.0L mạnh 325 mã lực và mô-men xoắn 495 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Bên cạnh ngoại hình to lớn, hầm hố ấn tượng thì việc ngốn xăng "như nước lã" của Hummer H2 của dân chơi Việt cũng rất đáng chú ý. Ở dạng nguyên bản, xe tiêu thụ khoảng 18,1 lít/100km đường hỗn hợp. Xe chỉ đi được 668 km với mỗi bình nhiên liệu đầy (121 lít). Tuy nhiên, với việc có thêm 3 bánh phía sau thì có thể bản độ H6 này còn tốn xăng hơn. Video: Chi tiết Hummer H2 "khủng long" tại Việt Nam.