Hummer H2 tiền tỷ, “uống xăng như nước” của ông chủ Tân Hiệp Phát

Mới đây, ông Trần Quí Thanh chủ tịch Tân Hiệp Phát, và con gái Trần Uyên Phương đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt giữ, ông Trần Quí Thanh được biết đến là 1 trong những đại gia giàu có nhất nhì tại TP HCM, trong đó, ở 1 số sự kiện thể thao, doanh nhân này còn xuất hiện trong vai trò nhà tài trợ, di chuyển trên 1 chiếc xe SUV Hummer H2 có ngoại hình rất hầm hố, nhận được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Với sự kín tiếng trên mạng xã hội, việc tìm hiểu ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát, người vừa mới bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các lệnh bắt giữ, bắt tạm giam ngày 8-10/4, sở hữu xe Hummer H2 từ khi nào là rất khó. Chỉ biết rằng, từ năm 2018, đại gia Trần Quí Thanh sở hữu Hummer H2 hầm hố và cực khủng này cho mục đích tuyên truyền các sản phẩm quảng cáo của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chưa hết, 2 bên cửa xe phía trước còn dán hình ảnh của ông cùng nhãn hàng của công ty. Hummer H2 là một chiếc SUV cỡ lớn được chế tạo tại cơ sở AM General theo hợp đồng với General Motors từ năm 2002 đến năm 2009. Nó dựa trên chiếc xe bán tải GM GMT820 nhưng đã được sửa đổi nhiều chi tiết, để mang đến ngoại hình đầy hầm hố, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố, trong các sự kiện xe. Về kích thước xe, Hummer H2 của ông chủ Tân Hiệp Phát có chiều dài từ 4.821 mm đến 5.169 mm (tùy phiên bản), chiều rộng 4.821 mm và chiều cao 1.976 mm dành cho các xe từ 2002-2003, còn 2004 đến 2009 là 2.007. Chiều dài cơ sở 3.119 mm. Trọng lượng của xe 3 tấn. Hummer H2 còn có nhiều tên gọi như "vua sa mạc", "vua uống xăng", lý do là thiết kế, vận hành và khả năng "uống xăng" của xe khiến không ít người sốc. Tại Việt Nam, số lượng xe Hummer H2 có gần 10 chiếc, trong đó, có 1 xe độ 6 bánh. Nhìn vào ngoại thất chiếc xe Hummer H2 của ông Trần Quí Thanh có thể thấy xe rất hầm hố với phần đầu xe có thêm thanh chống va đập, đậm chất các mẫu xe off-road hay xe phong cách quân sự. Chi tiết này được mạ crôm sáng bóng. Tiếp đến, chiếc Hummer H2 này có 2 đèn pha tròn cổ điển, bên cạnh là đèn xi-nhan và chúng được bảo vệ bằng các tấm ốp inox. Cuối cùng là 2 đèn sương mù tròn ở cản va trước, cùng với việc được tích hợp thêm 2 móc khóa, giúp xe có thể được kéo ra khi bị mắc kẹt ở cát, trong rừng. Tùy vào độ chịu chơi của chủ nhân mà các xe Hummer H2 có thể lắp mâm tiêu chuẩn theo xe cho đến các bộ mâm độ, có kích thước lên đến 26 inch, rất hầm hố. Mặc dù ngoại thất có thiết kế dữ dằn, chẳng khác gì các mẫu xe bọc thép trong quân đội nhưng nội thất của SUV hạng sang cỡ lớn Hummer H2 lại khá nghèo nàn về công nghệ. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm điều hòa không khí với điều khiển khí hậu ba vùng, ghế bọc da, ghế trước và sau có sưởi, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, vô lăng bọc da với điều khiển radio... Hệ thống âm thanh cao cấp Bose, đầu đĩa CD/cassette, đến năm 2004, xe được trang bị bộ đổi đĩa CD 6 đĩa, 4 năm sau đó, Hummer trang bị cho H2 một đầu đĩa CD có khả năng phát MP3, giắc cắm đầu vào phụ và đầu đĩa DVD, chỉ báo nhiệt độ bên ngoài, la bàn, điều khiển radio phía sau. Các trang bị an toàn có hệ thống treo thanh xoắn phía trước độc lập, kiểm soát hành trình, hệ thống treo lò xo cuộn 5 liên kết phía sau được tạo riêng cho H2, lốp ngoại cỡ với bánh xe Hummer, dụng cụ mở cửa nhà để xe đa năng và khởi động động cơ từ xa (2008–2009). SUV hạng sang cỡ lớn Hummer H2 ban đầu được trang bị động cơ V8, dung tích 6.0 lít, sau đó nâng cấp lên 6.2 lít. Nhờ đó mà xe H2 của Hummer sản sinh công suất tối đa 316 mã lực đến 393 mã lực, tại vòng tua máy 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 495 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ xe đi kèm hộp số tự động 4 cấp cho bản cũ, từ năm 2008, xe được trang bị hộp số 6 cấp, nhờ đó mà chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Hummer H2 có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian từ 9,1 giây đến 10,9 giây. Hummer H2 được mệnh danh là 1 trong những chiếc xe SUV "uống xăng như nước lã", cụ thể, các phiên bản xe từ năm 2002 đến 2009 có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất là 22 lít/100 km, cao nhất lên đến 26 lít/km.Hiện tại, các mẫu xe Hummer H2 đang giao dịch trên thị trường không có nhiều, trong đó, có 3 xe được rao bán từ 2,19 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng. Video: Soi" SUV "khủng long" Hummer H2 2009 tại Hà Nội.

