Cận cảnh Honda Scoopy Hello Kitty giá 40 triệu đồng "đốn tim" phái đẹp

Honda Thái Lan thường xuyên tung ra các phiên bản đặc biệt của các dòng xe phân khối nhỏ với cảm hứng từ các sản phẩm văn hoá. Sau một loạt các dòng như Super Cub, Giorno+, Monkey hay Dax ST125, nay tới lượt chiếc tay ga cho nữ giới Honda Scoopy 2024 bản đặc biệt mới mang tên Hello Kitty Limited Edition. Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition 2024 mới là thành quả của sự hợp tác giữa Honda và hãng Sanrio - công ty đang giữ bản quyền Hello Kitty nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời của cô mèo này. So với các bản thường, xe nổi bật với tông màu đỏ được thêm vào phần thân màu trắng. Không thể thiếu được là hình ảnh của Hello Kitty ở khắp thân xe. Ngoài ra, biểu tượng 3D chiếc nơ kawaii của Hello Kitty được thêm vào ở phía trước, kèm logo kỷ niệm 50 năm. Tem đánh số thứ tự sản xuất được dán ở phía sau cổ xe để nâng tầm phiên bản giới hạn dành cho những người hâm mộ Hello Kitty. Phiên bản xe ga Honda Scoopy Hello Kitty không thay đổi so với bản thường của Scoopy. Đèn chiếu sáng và đèn định vị của xe đều sử dụng công nghệ LED trong đó đèn pha gồm hai bóng projector. Bảng đồng hồ hiển thị vẫn là dạng analog kết hợp với kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin. Trước vị trí để chân người sử dụng là hộp chưa đồ nhỏ, bên trong tích hợp sẵn cổng sạc USB còn cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 15,4 lít. Ngoài ra hệ thống khung sườn là khung eSAF mới đang sử dụng trên Genio, Beat và nhiều mẫu xe tay ga khác của Honda. Đi kèm theo mẫu xe ga Honda Scoopy phiên bản Hello Kitty bản đặc biệt này còn có bộ hộp cao cấp dành cho fan Hello Kitty bao gồm: Bộ chìa khóa remote thông minh đựng trong case xinh xắn Hello Kitty; Mũ bảo hiểm Hello Kitty; Khăn quàng cổ họa tiết Hello Kitty... Xe vẫn sử dụng phuộc ống lồng phía trước và lò xo giảm chấn đơn phía sau. Phanh trên Scoopy 2021 là phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau, đi kèm công nghệ phanh CBS giúp phân bổ đều lực phanh đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cùng với là tính năng khóa phanh sau khi dùng trên đường dốc. Xe sử dụng cặp vành đúc 12 inch 5 chấu kép đi kèm lốp không săm. Scoopy còn có một số tính năng tiện ích khác như khóa Smartkey hay dừng chờ Idling Stop System Động cơ của Scoopy mới là loại eSP 110cc phun xăng điện tử, cho ra công suất 9 mã lực tương tự như Vario 110. Honda cũng đã cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 59 km/lít đồng thời tối ưu hóa công suất. Công nghệ eSP được tích hợp bộ đề ACG giúp khởi động êm ái hơn mà không phát ra tiếng động. Bình xăng có dung tích 4,2 lít. Mứ giá xe Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition chính hãng tại Thái Lan có mức đề xuất 57.900 baht (40,5 triệu đồng), được bán ra từ ngày 15/8/2024 trở đi tại các Trung tâm Honda Wing trên toàn Thái Lan. Video: Ra mắt xe ga Honda Scoopy Hello Kitty đặc biệt tại Thái Lan.

